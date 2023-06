De modewereld verzamelt zich in Milaan voor de Men’s Fashion Week en de Dolce & Gabbana lente zomer 2024 modeshow is ongetwijfeld een van de hoogtepunten

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De modewereld verzamelt zich in Milaan voor de Men’s Fashion Week en de Dolce & Gabbana lente zomer 2024 modeshow is ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de week. Het iconische Italiaanse modehuis, geleid door het creatieve duo Domenico Dolce en Stefano Gabbana, onthulde een verbluffende reeks kledingstukken die een eerbetoon waren aan de identiteit van het merk en tegelijkertijd de grenzen verlegden op het gebied van design en innovatie.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De collectie was een viering van de geschiedenis en de kenmerkende elementen van het merk, slim gemaakt om de evolutie van de kledingcodes en iconische stukken te laten zien. De nadruk lag op onberispelijk kleermakerswerk, waarbij goed gesneden kledingstukken centraal stonden. De rijke geschiedenis van het merk wordt weerspiegeld in de herinterpretatie van belangrijke elementen zoals het vest, de coppola (een typisch Siciliaans hoofddeksel), de rozenkrans, het zwart, het jasje en de onmiskenbare invloed van Sicilië.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Een van de onderscheidende kenmerken van de collectie was het gebruik van draperieën op T-shirts, die de structuur van standbeelden opriepen. Deze artistieke twist gaf een nieuwe dimensie aan de kledingstukken en verzachtte hun algehele uiterlijk. Hetzelfde geldt voor de bloemen die sommige T-shirts versierden, waardoor de collectie nog visueler werd.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Als herinnering aan hun historische verleden namen Dolce & Gabbana ook geselecteerde kledingstukken uit hun archieven op, compleet met labels die aangaven in welk jaar ze voor het eerst werden gepresenteerd, dit als herinnering aan het rijke erfgoed van het merk en de voortdurende evolutie door de jaren heen.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Een van de belangrijkste prints in de collectie was de tijdloze polkadot. De ontwerpers verwerkten dit klassieke motief vakkundig in verschillende kledingstukken en voegden zo een speels vleugje toe aan de geraffineerde collectie.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De keuze van de stoffen voor de collectie was nog een bewijs van de niet aflatende toewijding van het maison aan kwaliteit. Dikke materialen van hoge kwaliteit werden gebruikt om de lijnen van de kledingstukken vorm te geven, zodat elk stuk niet alleen visueel verbluffend was, maar ook comfortabel en duurzaam.

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Qua kleurenpalet koos Dolce & Gabbana voor een verfijnde selectie tinten, waaronder wit, zwart, grijs, camel en bruin.

De collectie combineerde naadloos heden en verleden en toonde de evolutie van de kenmerkende elementen van het merk terwijl er frisse, eigentijdse accenten werden geïntroduceerd.