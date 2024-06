Moschino viert vier decennia op Milaan Fashion Week

Moschino vrouw zomer 2024 – Photo courtesy of Moschino

Tijdens de Milan Fashion Week vierde Moschino met de modeshow voor lente zomer 2024 de 40ste verjaardag van het maison. Het was een spectaculair evenement, een eerbetoon was gewijd aan oprichter Franco Moschino en zijn creatieve nalatenschap.

De modeshow was verdeeld in vier delen; elk deel vertegenwoordigde een decennium van Moschino’s geschiedenis. En elk deel was van een andere hand. Want voor de gelegenheid was een viertal zwaargewichten (ontwerpers) in het archief van het maison gedoken: Carlyne Cerf de Dudzeele, Gabriella Karefa-Johnson, Katie Grand, en Lucia Liu. Elk van hen stuurde 10 looks de catwalk op.

Carlyne Cerf de Dudzeele, een stylinglegende en nauw verbonden met het huis, opende de show. Zwart-witte jurken, oversized getailleerde broeken en coltruien waren versierd met een overvloed aan oversized kristallen wat voor een letterlijk briljant maar ook ironisch effect zorgde. Humor is dan ook Carlyne’s sterke punt, net zoals dat het sterke punt van Franco Moschino was.

Gabriella Karefa-Johnson, global fashion editor van Vogue, liet zich inspireren door het Moschino-archief om surrealistische en provocerende looks te creëren, die de scherpe ironie van de ontwerper vierden. Kleding en accessoires waren versierd met Franco Meschino’s iconische letters en slogans in een mix van felle kleuren en gedurfde vormen.

Katie Grand, oprichter van Perfect Magazine, bracht een ode aan Moschino’s liefde voor theater en opera. Modellen liepen als prima donna’s over de catwalk en droegen extravagante avondjurken versierd met veren, pailletten en driedimensionale applicaties geïnspireerd op operakostuums.

Lucia Liu, modeontwerper en creatief directeur, sloot de modeshow af met een eerbetoon aan de artistieke nalatenschap van Franco Moschino. Looks geïnspireerd op zijn schilderijen, zoals jurken en accessoires met beschilderde doeken, paradeerden te midden van visuele citaten van zijn beroemdste schilderijen, in een triomf van kleuren en abstracte vormen.

De modeshow voor lente zomer 2024 van Moschino was een gedenkwaardig evenement, een ontroerend en ironisch eerbetoon aan het creatieve genie van Franco Moschino, gevierd door de ogen van vier getalenteerde stylisten die zijn excentrieke geest en revolutionaire visie opnieuw interpreteerden.