Pucci viert zijn overbekende print Vivara

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

De modeshow Very Vivara van Pucci is smullen voor de echte modeliefhebbers. De overbekende geometrische print Vivara, die in 1965 het licht zag, wordt in het zonnetje gezet. En Pucci doet dat met een grootste show.

De print Vivara stelt de zeegolven langs de kust met spelingen van zon- en maanlicht voor, en is het symbool van het maison uit Florence. Maar het is ook het symbool van de verbondenheid van Pucci met de Mediterrane Zee en met het eiland Capri. In deze tweede collectie van Camille Miceli voor Pucci wordt de print weer eens goed in het zonnetje gezet.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Voor deze nieuwe collectie voor lente zomer 2024 stuurt Pucci niet alleen de iconische fantasie maar ook iconische modellen de catwalk op. Het legendarische supermodel Christy Turlington opent de show in een zwarte jurk met geometrische print rond de hals. Daarna verschijnt Eva Herzigova die bij modeliefhebbers ook geen introductie nodig heeft.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

En zo gaat het maar door. Angelina Kendall, Mariacarla Boscono… en onze Nederlandse ‘meiden’ Felice Nova Noordhoff, Mila van Eeten, Caitlin Soetendal. Hoogtepunt van de show is de exit van Isabella Rossellini in een gewaad met de gevierde Vivara print. Ook de front row is rijk gevuld met influencers en vips van het moment waaronder Patricia Arquette en Marpessa Hennink.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Terug naar de show. Fantasieën zijn, of course, het Leitmotiv. Naast Vivara zien we de Cigni print met de sierlijke beweging van een zwanenhals, en de Bersaglio met een motief dat zich verspreid als een waterkring. De Marmo komt dit keer met een speciaal effect.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Vivara is uitgevoerd in de klassieke kleuren blauw, groen en paars, maar Pucci speelt voor zomer 2024 ook met andere toonaarden als beige, kaki en zwart met hier en daar levendige kleuraccenten in het rood, paars, roze en blauw. Verder zijn er poëtische pastels en verleidelijke bloemige motieven.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

De silhouetten zijn uitgesproken zomers: soms meer hippie, dan weer tailored. Zwierige jurken met prints, city pakken, asymmetrische tops en rokken, bombers, maxi rokken, oversized blazers, bodysuits tot zelfs cut-out badpakken aan toe.

Pucci lente zomer 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Bekijk de catwalkfoto’s van deze nieuwe Pucci collectie voor zomer 2024 maar eens en kom alvast in zomerstemming!