De modecollectie van Sunnei voor lente zomer 2024

De volumes in modecollectie voor lente zomer 2024 van het moderne Italiaanse merk Sunnei, ontworpen door Loris Messina en Simone Rizzo, variëren van zeer getailleerd tot oversized. De selectie stretch jersey kledingstukken valt in de eerste groep en bevat tops in verschillende vormen met uitsparingen die zijn ontworpen om in lagen te dragen. Aan de andere kant zijn er uitzonderlijk volumineuze tulpvormige kledingstukken met een tailored uitstraling.

Lange franjes laten de kledingstukken bewegen alsof ze een eigen leven leiden en strepen zijn nog steeds synoniem voor Sunnei en komen in verschillende vormen voor. De beeltenis van Giorgio (een lid van het Sunnei-team) siert een zijden overhemd en een zijden jurk met meerdere lagen en een hart van kristalsteen, wat gelijk staat aan ‘extreme luxe, maar dan op de Sunnei-manier’.

HEART OF STONE komt voort uit een herinterpretatie van een old-school popmotief, een hart met een pijl, en vermengt dit met Sunnei’s kenmerkende woordspeling, wat resulteert in een ‘hart van steen’. Deze opvallende vorm komt terug in de kledingstukken en accessoires.

Het sleutelwoord van het seizoen is ’transparantie’, belichaamd in fijngebreide Japanse knitwear.

Een selectie van blauwe en ecru kledingstukken komt met een gepixelde print met een structuureffect. Door het verven van afgewerkte kledingstukken is een bijzonder effect verkregen: de kledingstukken ondergaan een transformatieproces, maar hun oorspronkelijke structuur blijft zichtbaar op de plekken waar de coating breekt.

Wat accessoires betreft, hebben experimenten met materialen geleid tot de introductie van de Cuoio-familie (waaronder een Mary Jane en een Laced schoen voor mannen en vrouwen) en een selectie gebreide schoenen (zoals een platte versie en een versie met hak van de 1000CHIODI).

In de tassen en andere kleine accessoires komt de speelsheid van SUNNEI maximaal tot zijn recht. Dit is duidelijk te zien in zowel het kleurenpalet als in de nieuwe ontwerpen van dit seizoen. Exclusieve versies van de Twisted Labauletto en Lacubetto cross-zip tassen hebben geweven schouderbanden, gemaakt door schoenveters te verweven met leren stroken en elastiek. De Multitasking Bag is een nieuw ruim accessoire dat kan worden gebruikt als crossbodytas, als hobotas en als weekendtas, zodat hij 24/7 kan worden gedragen.

De oorbellen van dit seizoen lijken niet alleen op uit steen gehouwen harten, maar hun textuur en gewicht is dat van een echte rots. Pas als je twee keer kijkt, besef je dat ze eigenlijk van messing zijn. Zelfs de kleuren en de adering zijn zorgvuldig gekozen om het idee van edelstenen weer te geven: roze onyx, groene jade, blauwe lapis lazuli en grijze steen.

Sunnei’s zonnebrillenlijn, bekend onder de naam PROTOTYPE, introduceert dit seizoen de PROTOTYPE 6. Wat dit nieuwe model onderscheidt is de dubbele lens, gemaakt van hetzelfde transparante materiaal dat voor de monturen wordt gebruikt.