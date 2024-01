Deze broeken trends voor 2024 gaan we in de herenmode zien. Photo courtesy of Dsquared2

Een nieuw jaar betekent nieuwe mode trends. De mode trends voor lente zomer 2024 laten een gevarieerd beeld zien. Aan de ene kant viert de quiet luxury trend nogmaals hoogtij. Met andere woorden, klassieke looks die zijn samengesteld uit tijdloze items in hoogwaardige materialen blijven een must. Aan de andere kant hebben de ontwerpers hun fantasie laten gaan en schuwen ze er niet voor om hun creaties een ietwat softere, bijna vrouwelijke twist mee te geven. Dit in het kort over de nieuwe mode in het algemeen. Maar nu meer over de broeken trends voor 2024. Om gelijk mee aan de slag te gaan.

Allereerst dit: de relaxede oversized broeken van de afgelopen seizoenen blijven een trend. Die kun je ook dit jaar volop dragen.

Hetzelfde geldt voor je cargo pants. Workwear is nog steeds een huge trend, dus ook die broeken met grote opgestikte zakken en verstevigde naden blijven we zien.

Deze broeken trends voor 2024 gaan we in de herenmode zien. Photo courtesy of J.W. Anderson

Leren broeken. Een andere trend is de leren broek. Ook dat is geen nieuwigheid, maar er is wel een accent verschuiving. Zwartleren broeken zijn nog steeds helemaal goed, maar de nieuwigheid is (donker)bruin leer. Onder zo’n coole broek mag dan, volgens bijvoorbeeld J.W. Anderson, gerust een gebreide schoen :-)

Ook jogging pants maken deel uit van de broeken trends voor 2024, zelfs in het leer!

Deze broeken trends voor 2024 gaan we in de herenmode zien. Photo courtesy of Dior

Over het algemeen zijn de broeken nog steeds zo lang dat ze de schoenen bedekken maar bij een modehuis als Dior zien we dan ook wel weer hoogwater broeken die de enkel vrijlaten.

Deze broeken trends voor 2024 gaan we in de herenmode zien. Photo courtesy of Dsquared2

Wat betreft de spijkerbroeken kun verschillende kanten op. Het bekende Italiaanse merk Dsquared2 gaat op de sexy toer. De spijkerbroeken zijn daar wat strakker en hebben opvallende details en uitsparingen. By the way, teenslippers gaan de komende zomer een enorme comeback maken!

Deze broeken trends voor 2024 gaan we in de herenmode zien. Photo courtesy of Prada

Bij Prada daarentegen zagen we klassieke rechte spijkerbroeken die met witte overhemden en workwear gilets met allerlei opgestikte zakken werden gedragen (de gilets gingen gelijk viraal).

Verder zagen we op de catwalks voor 2024 ongelooflijk veel bermuda’s en wijde korte broeken. Als het even kan, gaan de heren dit jaar met de benen bloot.

Goed om te weten: de krijtstreep is het komende jaar heel populair.

Klik hier voor de modetrends voor de dames op Trendystyle