Haartips voor mooi en gezond haar

Net zoals onze huid ondergaat ook ons hoofdhaar een soort ‘verouderingsproces’. Naarmate de jaren verstrijken krijgt het een minder gezond aanzien door structurele veranderingen die hun invloed hebben op het groeiproces en op de kwaliteit van het haar zelf. Dit normale ‘afbraakproces’ kan worden versneld door schadelijke invloeden van buitenaf, door chemische behandelingen en door agressieve stylingsmethoden. Het resultaat is fut, levenloos haar dat gemakkelijk breekt en de glans verliest.

Hoe minder je je haar aandoet, hoe gezonder en mooier het zal groeien. Hieronder vind je een aantal praktische haartips die je haar ten goede zullen komen.

Doe je haar zo min mogelijk aan

We vragen vaak nogal veel van ons haar (misschien ook omdat het geen pijn doet als we er iets mee doen?). We stellen het bloot aan weer en wind, aan water, we kammen en borstelen het met (te) krachtige slagen, we kleuren het en bewerken het met föhns en stylingstangen. Al deze handelingen brengen schade aan het haar aan waardoor je uiteindelijk op de kwaliteit moet inboeten.

Gebruik kwalitatief goede haarproducten

Kies een shampoo die geschikt is voor jouw haartype en die ook daadwerkelijk iets voor je haar doet. Sla verder nooit het gebruik van een conditioner over. Een conditioner voedt het haar en beschermt het tegen warmte en de zon. Het maakt het haar bovendien gemakkelijk kambaar waardoor je frictie zoveel mogelijk voorkomt. Ook leave-in conditioners op basis van proteïnen kunnen veel voor je haar doen.

Gebruik regelmatig een haarmasker

Een haarmasker voedt het haar. Het verschil tussen een haarmasker en een conditioner is dat een haarmasker veel intensiever is. Een haarmasker is daardoor ook bewerkelijker omdat het langer moet intrekken. Maar tijd is tegenwoordig geen excuus meer. Er zijn vandaag de dag ook nachtmaskers die ’s avonds op droog haar worden aangebracht en pas ’s morgen worden uitgespoeld. Kies een masker op basis van voedende oliën of proteïnen.

Verzorging van de hoofdhuid

Het spreekt voor zich dat een gezonde hoofdhuid een voorwaarde is voor mooi en gezond haar. Behandel ook je hoofdhuid met zachtheid. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen met je vingertoppen (en niet met je nagels). Is je hoofdhuid schilferig of droog of misschien jeukerig, wend je dan tot de huisarts of een dermatoloog en begin niet zomaar met een anti-roosshampoo.

Voorzichtig met nat haar

Nat haar breekt gemakkelijk af. Zet dus niet zomaar de kam of borstel erin. Wikkel het na het wassen in een handdoek zonder het energiek droog te wrijven (hierdoor kunnen klitten ontstaan) en haal je vingers door het haar om eventuele klitten te verwijderen. Het is het beste om met kammen of borstelen te wachten tot het haar droog is.

Warmtebronnen zijn slecht

Het is het beste om je haar aan de lucht te laten drogen. Warmte van de föhn of andere stylingsmethoden kunnen zelfs permanente schade aan het haar aanbrengen. Gebruik je toch een warmtebron, gebruik dan een product dat het haar tegen hitte beschermt en zet de föhn of stylingstang op een zo laag mogelijke temperatuur.

Borstel en kam je haar met zachtheid

We hebben soms de gewoonte om snel en hard even een kam of borstel door ons haar te halen. De frictie tussen haar en kam of borstel kan echter schade aanrichten (er kan warmteontwikkeling ontstaan en het haar kan afbreken). Gebruik een kam met grove tanden en kies een borstel met ronde uiteinden die zo min mogelijk frictie veroorzaakt. Voelt een borstel op de palm van je hand niet goed aan, dan is deze borstel ook zeker niet goed voor je haar. Verder geldt dat hoe gezonder je haar is, hoe gemakkelijker de kam en borstel erdoor heen glijden. Verzorging en bescherming tegen invloeden van buitenaf blijven dus de basis voor gezond haar.

Bescherm je haar tegen de zon

We zijn allemaal bekend met de schadelijke invloed van de zon op de huid, maar de zon kan ook heel wat schade aan ons haar aanrichten. Bescherm je haar daarom tegen de zon met een hoed of pet of gebruik een product met een UV-filter.

Nooit te laat om voor mooi haar te gaan

Breekt je haar af of zie je dat het stug of pluizig is, dan is het tijd om de situatie in handen te nemen. Begin met een knipbeurt waarbij je het beschadigde haar zoveel mogelijk laat wegknippen. Ga dan bij jezelf na waarom je haar beschadigd is (meestal ken je de oorzaak wel: teveel gestyled, te agressieve chemische behandelingen, geen conditioner, teveel zon of zout water) en probeer deze oorzaken vanaf nu zoveel mogelijk te vermijden, zodat je haar weer gezond en mooi kan gaan groeien.

