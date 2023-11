De modecollectie van Tod’s voor lente zomer 2024

Tod’s damescollectie lente zomer 2024 – Photo courtesy of Tod’s

Voor de modeshow van Tod’s voor lente zomer 2024 heeft het Italiaanse modehuis gekozen voor een locatie die voor Italiaans ambachtelijke meesterschap staat: de werkplaatsen van Ansaldo voor de Scala in de buitenwijken van Milaan. Hier creëren scenografen, beeldhouwers en timmerlieden de buitengewone decors van het overbekende Teatro alla Scala, net zoals de ambachtslieden van Tod’s hoogwaardige collecties tot leven brengen. Met deze keuze wil Tod’s het ‘Made in Italy’ vieren.

De collectie die creatief directeur Walter Chiapponi de catwalk voor lente zomer 2024 opstuurt is het resultaat van een lange zoektocht naar de essentie van design en de kwaliteit van Italiaans vakmanschap. Snitten, volumes, kwaliteit van de materialen, dat is de kern. Thema’s in deze nieuwe damescollectie zijn verder: verwijzingen naar de mannelijke garderobe en het minimalisme van de jaren negentig, maar dan wel met een vrouwelijke touch waardoor elk kledingstuk zacht en vloeiend wordt.

De broekpakken met wijde bandplooibroeken en kraagloze jasjes zijn ongevoerd en uitgewerkt in vederlichte stoffen. Het gilet, een item dat we meerdere keren terugzien in deze collectie, wordt een vrouwelijk en heel sensueel op de blote huid gedragen. De trenchcoat, een essentieel element in de garderobes van Tod’s, komt in uitzonderlijk luchtige stoffen en in gekleurd leer.

De blouson van licht katoen of in zacht nappaleer is zomers fris. Opvallend is het overhemd van popeline met kimonomouwen dat wordt geshowd met een grote ‘multitasking’ riem die veel looks completeert. Verleidelijk is de patchworkplooirok van plissé-stof. De gebreide kleding met haakwerk-effect in felle contrasterende kleuren voelt zacht aan en straalt vakmanschap uit.

De monochromie van natuurlijke tinten – ecru, kameel, tabak, gebrande tinten – geïnspireerd door het leerwerk waar Tod’s wereldwijd om bekend staat, wordt onderbroken door vleugjes limoengroen. De stoffen zijn, zoals gezegd, luchtig en zacht: viscose, linnen gaas, transparante wol, extreem soepel nappaleer.

De tassen die de looks completeren zijn zonder overbodige details en versieringen. Het zijn cult-items die het van hun essentiële vormen moeten hebben. De iconische Di Bag is naadloos en langwerpig en de T Timeless bags worden gepresenteerd in reliëfleer. De nieuwe Tod’s T-Box bag, geometrisch en gestructureerd, is gemaakt van glanzend leer en sluit met een metalen T. De nieuwe shopper is een tas van stof en leer die zich vormt naar het lichaam van degene die hem draagt.

Het ambachtelijke vakmanschap van Italiaanse schoenen staat zoals altijd centraal in het onderzoek van Tod’s. Dit seizoen vormt de traditionele herenmocassin het uitgangspunt voor de nieuwe damesschoenen. De iconische Gommino is de absolute hoofdrolspeler en wordt gepresenteerd in een zogenaamde bubbly-versie, gemaakt van hoogwaardig leer. De collectie wordt aangevuld met ballerina’s, muiltjes en een nieuwe gevlochten sandaal, gepresenteerd met een kleine minimalistische hak en zachte kleurschakeringen.

Het gebruik van zeldzame en kostbare leersoorten versterkt de boodschap van uitmuntendheid en exclusieve kwaliteit van deze nieuwe collectie van Tod’s voor lente zomer 2024.