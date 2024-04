Acne Studios lente zomer 2024: industriële esthetiek

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

Acne Studios, het gerenommeerde modemerk dat bekend staat om zijn avant-gardistische ontwerpen, presenteerde een modecollectie voor lente zomer 2024 met een fascinerende mix van – wat het modehuis zelf noemt – after-hours liberation en verheven industriële esthetiek. De show vond plaats in L’Observatoire de Paris, het historische astronomische observatorium van de stad, en bood een unieke setting voor de onthulling van deze visionaire collectie.

De collectie is geïnspireerd op het werk van de Britse kunstenares Katerina Jebb getiteld ‘Physical Evidence of a Woman’. Jebb’s op scans gebaseerde kunst bewerkt symbolen van ‘feminine dress codes’ zoals rode stiletto’s, valse wimpers en damespanty’s, die vervolgens zijn opgerekt en gecombineerd met een avant-gardistische rauwheid.

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

Jonny Johansson, creatief directeur van Acne Studios, legt uit dat de industriële sfeer dit seizoen voortkomt uit zijn passie voor denim en de schoonheid van onafgewerkte bouwplaatsen. De collectie sluit aan bij de huidige mode mood, waar gendergrenzen vervagen en traditionele labels vervagen.

Denim

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

Denim staat centraal en wordt verheven tot kunstwerken met witte verf en gebarsten kleiachtige behandelingen. De iconische 5-pocket modellen worden heruitgevonden als minirokjes en spijkerjasjes. Leer wordt gemanipuleerd, gekreukeld en wordt als het ware rond het lichaam getrokken. Transparante gelaagde stoffen onthullen en verbergen. Er is een boeiend contrast tussen zware en luchtige materialen.

Kleuren

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

Het kleurenpalet mengt wit en grijstinten met cement- en pleistertinten, gecontrasteerd door levendige kleuren zoals felblauw, groen en rood. Pastelroze en -blauw ontmoeten paarstinten en voegen diepte en dimensie toe.

Zwevende silhouetten

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

De collectie laat ‘zwevende’ en sculpturale silhouetten zien, gedrapeerd en couturesque, met een ietwat nonchalante esthetiek. Rokken lijken te zweven en hangen laag op de taille, terwijl monochrome looks en overdreven lange mouwen contrasteren met microlengtes.

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

Prints

De prints in deze collectie bevatten de Katerina Jebbs scan-ography serie, waarbij voorwerpen zoals panty’s, stiletto’s en valse wimpers die traditioneel gecodificeerd als ‘dames essentials’, worden getransformeerd in fascinerende prints op jurken en tops. Verder geven theedoekachtige ruiten de jurken een speels tintje mee.

Mode accessoires

Acne Studios lente zomer 2024 – Photo courtesy of Acne Studios

De accessoires in de collectie voor lente zomer 2024 van Acne Studios hebben een minimalistische en ingetogen uitstraling. Doorzichtige kniekousen maar ook oversized futuristische zonnebrillen in zilver en zwart. De it-schoen van het seizoen is de stiletto pump, die niet alleen als schoeisel wordt getoond maar ook als onderwerp dient voor het kunstwerk van Katerina Jebb. Een glanzende strappy sleehak met studs voegt een vleugje stoerheid toe aan de collectie. De Multipocket, die in het vorige seizoen werd geïntroduceerd, maakt een comeback in fel glanzend rood, geborsteld ijsblauw en glanzend bruin leer. De compacte schoudertas, die doet denken aan gereedschapsriemen en vintage cameratassen, wordt vergezeld door een bowlingtas. Glanzende gestructureerde tassen met studs die doen denken aan miniatuur discoballen geven de collectie een glamoureuze touch.