MSGM Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of MSGM

MSGM is een Italiaans modemerk van Massimo Giorgetti dat de laatste jaren flink aan de weg timmert. De nieuwe herencollectie voor zomer 2024 van MSGM heet ‘Off Road Dream’ en is geïnspireerd door Giorgetti’s reis naar Tanzania.

Deze herencollectie gaat over een onderbroken droom, als een plotseling ontwaken bij het aanbreken van een nieuwe dag, wanneer de vroege ochtendzon het onontdekte land van de Savanne verlicht. Nachtvisioenen vervagen en andere ervaringen krijgen vorm: het is de natuur die zich in haar puurste vorm openbaart, als wonderen materialiseren die de grenzen tussen werkelijkheid en verbeelding doen vervagen.

MSGM Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of MSGM

De kleuren in de collectie schommelen heen en weer tussen het etherische en het aardse. Zand, bruin en groen, lichtblauw en lila. Levendige oranje tinten, zoals die de Afrikaanse horizon verwarmen, geven de collectie een gloeiende energie mee.

MSGM Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of MSGM

De stoffen zijn organisch, de prints hebben natuurlijke texturen. Getailleerde kledingstukken van gerafeld katoen doen denken aan de texturen van zebravachten, koeienprints aan de grazende dieren van de Afrikaanse vlaktes. De econappa in terracotta of zandkleur met grijze en melkachtige aders lijkt de texturen van de natuur te weerspiegelen, gebreide kleding en denim lijken verbrand door vuur of bevlekt met aarde. Als op dorre woestijngrond ontspruiten madeliefjes op katoen of jacquard denim, om dan abstract te worden. Op tanktops, T-shirts en poloshirts prijkt een logo, handgeschreven door de creatief directeur, een onderscheidend, grafisch en geraffineerd detail.

MSGM Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of MSGM

De verzadigde foto’s van de Tanzaniaanse natuur die Giorgetti met zijn iPhone maakte, verschijnen op bowling shirts en tanktops, terwijl de elementen van de Safari die zijn inspiratie voedden (zaklampen, jeeps en andere reisbenodigdheden) terug te vinden zijn op jersey in levendige tinten. De kleding is veelzijdig en praktisch, rijk aan workwear-details: shirts en overhemden met zakken, wijde cargobroeken of micro-shorts. Praktische accessoires zijn veelvuldig te vinden in de collectie die Giorgetti de catwalk opstuurt: cameratassen met zakken, wandelhoeden en woestijnlaarzen.

MSGM Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of MSGM

De melodieën van TSVI’s ‘Dream EP’, de soundtrack van de show, vertegenwoordigen ‘een verkenning van verschillende soorten droomtoestanden en veranderde bewustzijnstoestanden’. ASMR-inserties en Italiaanse woorden begeleiden de kijker op een meeslepende reis. ‘Sogno, nel silenzio si nascondono i sogni, Dream, in the silence dreams are hidden’, een poëtische mantra vat perfect het plechtige mysterie samen van die stille momenten in de vroege ochtend waar de collectie door geïnspireerd is.