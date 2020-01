Voedingssupplementen voor een grotere spiermassa. Werken ze echt?

Ik herinner me nog hoe ik me voelde toen ik vele jaren geleden met krachttrainen begon. Ik was enorm gemotiveerd, en had energie voor tien. Ik wilde maar één ding: spieren. Ondanks mijn inspanningen – ik trainde er fanatiek op los maar wist niet altijd goed wat ik deed en was ongetwijfeld in overtraining (daarover een andere keer meer) – groeiden mijn spieren niet zoals ik hoopte. Integendeel, het leek er zelfs op dat hoe meer ik mij inspande, hoe minder resultaten ik bereikte. En dat was ook zo.

En dat kwam vooral omdat mijn voeding niet de benodigde bouwstoffen voor mijn spieren bevatte. Mijn voedingspatroon was geheel ongeschikt voor iemand van mijn leeftijd, mijn lichaamsbouw, mijn levensstijl (dagelijks krachttrainen) en de resultaten die ik wilde bereiken. Het heeft geen zin om je vier, vijf keer per week te sporten als je je spieren niet de juiste bouwstoffen geeft om na een training te herstellen en te groeien, om krachtiger en groter te worden.

Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat je voedingspatroon, als je aan krachttrainen doet en je je spiermassa wilt laten groeien, je lichaam moet ondersteunen. In de sportschool train je, buiten de sportschool zorg je voor energieaanvoer en bouwstoffen voor sterkere en grotere spieren, en dat doe je middels maaltijden die alle vereiste benodigdheden bevatten: eiwitten, koolhydraten, vetten (ja, ook vetten) en verder vitaminen en mineralen. Alleen dan zul je de gewenste resultaten bereiken.

Terug naar mijn – onbelangrijke maar illustrerende – verhaal. De doorbraak naar een grotere spiermassa kwam voor mij toen ik het bestaan van voedingssupplementen ontdekte. Klaarblijkelijk waren drie complete maaltijden per dag voor mij niet voldoende. Vanaf het moment dat die grote bus met het opschrift ‘mass gainer’ het huis binnenkwam, werd alles anders.

Wat is een mass gainer? Het is een voedingssupplement, gewoonlijk in poedervorm, die je één of twee keer per dag – tussen de maaltijden door – nuttigt. Je kunt een mass gainer ook gebruiken om er een maaltijd mee te vervangen. Dit is vooral handig als je niet aan eten toekomt. Het is altijd nog beter dan helemaal niet eten, wordt er wel gezegd. Maar eigenlijk is een mass gainer bedoeld als aanvulling op je voedingspatroon.

Mass gainer heet ‘mass gainer’ omdat dit voedingssupplement speciaal gecreëerd is voor sneller spierherstel en een toename van spiermassa. Het supplement bevat de juiste percentages eiwitten, koolhydraten, aminozuren en vitaminen en mineralen voor een adequate energietoevoer en de juiste bouwstoffen voor een grotere spiermassa.

Waar moet je bij aankoop op letten? Het aanbod mass gainers is groot. Er zijn vele merken en je vindt ze in allerlei prijscategorieën. Let er op bij aankoop op dat de mass gainer eiwitten van een hoogwaardige kwaliteit bevat (whey protein, caseïne, ei-eiwit) en zo mogelijk meerdere soorten koolhydraten met een verschillend verteringsproces.

Let ook op de verhouding tussen koolhydraten en eiwitten van de mass gainer. Een veel gebruikte verhouding voor 100 gram mass gainer is 3:1 (dus voor 60 gram koolhydraten moet het product ongeveer 20 gram eiwitten bevatten).

Op welk tijdstip kun je de mass gainer het beste innemen? Het antwoord op deze vraag is: één uur voor het trainen en ’s avonds voor het naar bed gaan. Dit zijn in ieder geval de momenten waarop je de mass gainer gewoonlijk gebruikt.

Word je van een mass gainer dik(ker)? Dit is zeker een aandachtpunt, want een mass gainer is calorierijk. Zodra je merkt, dat niet je spieren maar je buik ervan gaat groeien, is het beter om op iets anders over te stappen. Vooral als je aanleg hebt om snel aan te komen, is het beter om geen mass gainer te gebruiken. Mass gainers zijn met name geschikt voor magere mensen die moeite hebben om zwaarder te worden.

Let op! Voordat je met een mass gainer gaat experimenteren, is het belangrijk om je huisarts te raadplegen. De voedingssupplementen die in speciaalzaken en sportwinkels te koop zijn, zijn in de regel niet gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid maar in geval van bepaalde ziekten of aandoeningen is het gebruik ervan af te raden. Daarom is het belangrijk om eerst je arts te raadplegen.

