De nieuwe collectie voor winter 2024 2025 van Michael Kors. Photo courtesy of Michael Kors

De modeweek van New York is in volle gang. Op de catwalk showen de modecollecties voor volgend jaar winter.

‘Tijdloos’ was het thema van nieuwe collectie van Michael Kors voor herfst winter 2024 2025 die op 14 februari 2024 in de voormalige Barneys New York winkelruimte in Chelsea, New York werd gepresenteerd.

‘Een van mijn kenmerken is altijd mode geweest die de tand des tijds doorstaat,’ zegt Michael Kors. ‘En als we het hebben over wat tijdloos is en wat standhoudt, dan is dat kwaliteit, eenvoud, verfijning en kleding die je zelfverzekerd en krachtig laat voelen.’

En tijdloos is Kors’ stijl. Op geniale wijze mixt hij de scherpe sculpturale snitten maar ook de zwoele silhouetten uit de jaren ‘30 met de gestroomlijnde luxe van de jaren ‘90 en de relaxte nonchalante stijl van vandaag de dag.

Kors speelt met het idee van bedekt en onbedekt, en doet dat vooral met kant voor supervrouwelijke outwear. De vloeiende lijnen van glanzende satijn worden afgewisseld door de strakke lijnen van ‘tailored’ tailleurs, onder meer in zwart-witte tweed.

Een spijkerbroek wordt met een hoge witte coltrui en een donkerblauwe blazer die gesloten wordt gedragen met een leren riem in de taille. Ruimvallende broeken met mannelijke snit worden gepresenteerde met eenvoudige tops, vaak niet meer dan een hemdje.

Stoere leren jacks worden gewisseld door ‘harige’ volumineuze overjassen, een klassieke halflange tweed jas, een oversized gevoerd gilet, een enkele trench coat.

De kleuren variëren van warme tinten als cappuccino en chocolade tot frisse tinten als nachtblauw en ivoor, en stoffige make-uptinten als schelp en blush. Samen vormen deze kleuren een luxueus palet.

Aan hun voeten dragen de modellen puntige pumps met naaldhakken, hoge laarzen met wederom puntige neus, maar ook loafers en oxford schoenen. De tassen zijn supergroot of juist wat kleiner dan gewoonlijk.

Een paar van Michael Kors’ favoriete nummers van Alicia Keys en Bobby Short vormden een New Yorkse soundtrack voor de catwalk show met (top)modellen als Amber Valletta, Malgosia, Alek Wek, Caroline Trentini, Irina Shayk, Ugbad Abdi, Guinevere van Seenus, Julia Nobis, Mariacarla Boscono, Liisa Winkler, Paloma Elsesser, Lina Zhang, Devyn Garcia, Chu Wong en meer.

