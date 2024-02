De nieuwe MINI Cooper: De MINI 3-Deurs met verbrandingsmotor

Binnen de nieuwe modelfamilie bepaalt MINI de prestatieniveaus van zijn benzinemotoren voor de MINI Cooper met de letter C en voor het prestatie verbeterde model met de letter S. Het aantrekkelijke aandrijflijnportfolio van de nieuwe 3-Deurs MINI wordt aangevuld met twee efficiënte benzinemotoren met een keuze uit drie of vier cilinders. Het iconische Go-Kart gevoel van het merk komt in de nieuwe generatie MINI nog sterker naar voren. Het minimalistische ontwerp van de MINI Cooper is een combinatie van traditionele merkwaarden en indrukwekkende helderheid.

“Bij MINI betekent ‘Power of Choice’ dat we naast volledig elektrische MINI-modellen ook modellen aanbieden met een benzinemotor. De auto is ideaal voor iedereen die in een ‘klassieke’ MINI 3-Deurs wil rijden en de traditionele prestaties en het karakteristieke geluid van een verbrandingsmotor waarderen”, zegt Stefanie Wurst, Head of MINI.

Het interieur is gericht op het typische minimalistische design en nieuwe materialen. Technische innovaties zoals het MINI-besturingssysteem 9, de nieuwe MINI Experience-modi en een breed scala aan digitale functies zorgen voor een spectaculaire gebruikerservaring.

Twee krachtige aandrijfvarianten

Met een vermogen van 150kW/204 pk accelereert de viercilindermotor van de MINI Cooper S (gecombineerd brandstofverbruik: 6,7 – 6,1 l/100 km, gecombineerde CO2-uitstoot: 150 – 138 g/km volgens WLTP) in 6,6 seconde van 0 naar 100 km/u met een maximumkoppel van 300 Nm. De driecilindermotor van 115 kW/156 pk van de MINI Cooper C (gecombineerd brandstofverbruik: 6,5 – 5,9 l/100 km, gecombineerde CO2-uitstoot: 146 – 133 g/km volgens de WLTP) levert een koppel van 230 Nm en accelereert de auto van 0 naar 100 km/u in 7,7 seconde.

De MINI Cooper is uitgerust met een vering- en dempingssysteem dat is ontworpen voor het ultieme Go-Kart gevoel. De precieze, typische MINI-besturing in combinatie met krachtige remmen zorgt voor een hoog niveau van veiligheid en comfort.

Het exterieur

Met een puristisch ontwerp en een compact silhouet representeert de nieuwe MINI Cooper het basisidee van het merk: maximaal Go-Kart gevoel met een minimale ecologische voetafdruk. Het eigentijdse minimalisme van het nieuwe ontwerp kenmerkt de heldere oppervlakken van de carrosserie. Korte overhang en een korte motorkap stroken met de lange wielbasis, waardoor de auto typische MINI proporties heeft.

Aan de voorkant bepaalt de nieuwe achthoekige grille het karakteristieke gezicht van de MINI Cooper nog meer. De kleinste radarsensor van de BMW Group tot nu toe bevindt zich op de horizontale steun tussen de luchtinlaten. In totaal ondersteunen 12 ultrasone sensoren in de MINI Cooper de rijhulpsystemen en verhogen ze de rijveiligheid.

Horizontale LED-dagrijverlichting onderstreept het nieuwe uiterlijk in de standaardinstelling. Het opvallende uiterlijk wordt versterkt door drie selecteerbare lichtsignaturen voor de dagrijverlichting van de MINI LED-koplampen en de opnieuw ontworpen matrixachterlichten.

Alle drie de selecteerbare lichtsignaturen beginnen en eindigen met een speciaal welkomst- of afscheidsanimatie.

Het interieur: klassiek, innovatief, MINI

Het elegante, minimalistische interieurontwerp van de MINI Cooper is geïnspireerd op de klassieke Mini. Het nieuwe stuur, het ronde OLED-display, de typische MINI toggle bar met tuimelschakelaars en het tweekleurige dashboard van textiel creëren een gevoel van ruimtelijkheid in de cockpit. Strakke lijnen zijn het kenmerk van het moderne interieur met zijn royale hoeveelheid ruimte. Het (optionele) panoramische glazen schuifdak draagt bij aan de lichte en vriendelijke sfeer. Door de achterbank neer te klappen in een verhouding van 60:40 kan de bagageruimte flexibel worden uitgebreid van 210 liter tot een volume van maximaal 725 liter.

De belangrijkste rijfuncties (parkeerrem, versnellingshendelaar, start/stop ‘sleutel’, belevingsmodusschakelaar, volumeregeling) zijn rechtstreeks toegankelijk via de kenmerkende toggle bar. De versnellingshendelaar in de middenconsole maakt plaats voor het nieuwe Wireless Charging Shelf 2.0. Smartphones kunnen hier worden neergelegd en draadloos worden opgeladen.

De MINI Interaction Unit is dichter bij de bestuurder geplaatst in de MINI Cooper-Cockpit. De diameter van het dunne OLED-display met hoge resolutie en hoogwaardige glazen rand is 240mm. De bedieningslogica is vergelijkbaar met die van een smartphone en kan intuïtief met aanraking worden bediend.

Relevante voertuiggerelateerde informatie, zoals snelheid en brandstofverbruik, wordt bovenaan het scherm weergegeven. In het hoofdmenu zijn de functies horizontaal gerangschikt als widgets en kunnen ze worden geselecteerd door te swipen en aan te raken. In het onderste gedeelte van het OLED-display kunnen de menu-items navigatie, media, telefoon en klimaat op elk gewenst moment direct worden geselecteerd.

Digitale innovaties voor een meeslepende gebruikerservaring

Als onderdeel van de optionele MINI Experience-modi stralen twee projectoreenheden verschillende verlichte afbeeldingen op het dashboard uit. Het samenspel van visueel ontwerp, sfeerverlichting en geluidsontwerp verandert het uiterlijk van de cockpit en biedt nieuwe mogelijkheden om de MINI Cooper te personaliseren.

Elke modus heeft zijn eigen dynamische achtergrond en kan worden geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de bestuurder. In de persoonlijke modus kan via de MINI-app een persoonlijke foto als weergave-achtergrond worden ingesteld. De dominante kleuren van de foto strekken zich vervolgens uit over de textieloppervlakken van het dashboard en de deurpanelen als verlichte afbeeldingen.

Rijd veilig, kom ontspannen aan

De nieuwe MINI Cooper biedt talrijke rijhulpsystemen voor een veilig en comfortabel Go-Kart gevoel. De Safe Exit-functie bewaakt standaard de omgeving van de geparkeerde auto en waarschuwt naderende weggebruikers voordat de deur wordt geopend. De functie vertraagt niet alleen de ontgrendeling van de deuren, maar gebruikt ook lichtsignalen buiten het voertuig om te waarschuwen voor een mogelijke aanrijding.

Onderweg biedt het MINI Navigatie pakket optioneel ondersteuning met de 3D-visualisatie en Augmented View, geeft het de huidige verkeerssituatie weer, geeft het informatie over parkeeropties, waaronder digitale betalingsopties, en nog veel meer. Assistentiefuncties op basis van camera en radar verhogen de veiligheid door de besturing en het bijhouden van de rijstrook te ondersteunen als onderdeel van het uitgebreide Driving Assistant Plus pakket. Automatische snelheids- en afstandsregeling maakt rijden in de stad nog comfortabeler.

Zeg alleen “Hey MINI” om de MINI intelligent Personal Assistant (IPA) op het OLED-Display te activeren. Er verschijnt dan een 3D-visualisatie in de vorm van een ‘auto’- avatar of de optionele digitale MINI-metgezel Britse bulldog “Spike”. In interactie met de MINI IPA kan de bestuurder zijn stem gebruiken om een breed scala aan opties te bedienen, zoals navigatie, telefonie, entertainment en andere voertuigfuncties.

De innovatieve MINI Digital Key Plus-functie maakt van de smartphone de autosleutel via de MINI-app. De welkomstanimatie van de voor- en achterlichten begint zodra de bestuurder zich op minder dan drie meter afstand bevindt; de deuren worden ontgrendeld wanneer de bestuurder zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Deze handige voertuigervaring kan digitaal worden overgedragen aan verschillende gebruikers, inclusief hun persoonlijke voertuiginstellingen.

Vier trims voor een individuele look

De nieuwe uitrustingsvarianten Essential, Classic, Favoured en JCW bieden een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de bekleding zijn de nieuwe MINI Cooper C en MINI Cooper S verkrijgbaar met verschillende carrosserieafwerkingen en interieurafwerkingen.

De carosseriekleuren kunnen worden gecombineerd met een van de vier dakkleuren en zorgen voor verschillende contrasten. De kleurcombinaties zijn trim-specifiek, een exclusieve optie in combinatie met het Favoured Trim-pakket is bijvoorbeeld het Spray-Tech-ontwerp van het kenmerkende Multitone Roof. Deze heeft een kleurverloop in drie kleuren. Er zijn nieuwe, aerodynamische geoptimaliseerde ontwerpen beschikbaar voor de aluminium velgen van 16 tot 18 inch.