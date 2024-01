De BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition

Liefhebbers van puur rijplezier in een BMW M model met open dak kunnen uitkijken naar een nieuwkomer die perfect voldoet aan hun wensen: de Pure Impulse Edition van de BMW Z4 M40i. De roadster van modeljaar 2024 is in de topuitvoering voor het eerst ook leverbaar met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. De nieuwe combinatie van motor en transmissie is de kern van een aantrekkelijke uitrusting, die is ontwikkeld om meer dan ooit de nadruk te leggen op de opwindende ervaring van rijden met open dak, de essentie van de BMW Z4. De Pure Impulse Edition van de BMW Z4 M40i heeft een specifiek afgestemd onderstel en lichtmetalen M wielen met een diameter van 19 inch vóór en 20 inch achter. Zowel de carrosserie als het interieur is voorzien van exclusieve designdetails. Ook zijn er nieuwe carrosseriekleuren, óók voor de andere versies van de BMW Z4.



Gespierde roadster-proporties, M specifieke designdetails, twee zitplaatsen, een klassieke stoffen kap en een gretige 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met M TwinPower Turbo technologie die zijn kracht via de achterwielen naar het wegdek stuurt: met dit recept heeft de BMW Z4 M40i zijn reputatie gevestigd als de ultieme sportauto voor puristen. Nu heeft BMW nóg een belangrijk ingrediënt voor een meeslepende rijervaring toegevoegd in de vorm van een handgeschakelde 6-versnellingsbak, die de 250 kW (340 pk) vermogen aankan.



Nieuwe impuls voor wereldwijde marktleider in segment van premium roadsters.

In de nieuwe topuitvoering heeft de krachtigste variant van de Z4 alles in zich om de populariteit van de roadster verder te vergroten. Tot nu toe koos bijna de helft van de Duitse kopers voor de topversie van de BMW Z4. De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor is het unique selling point in het segment waarin uitsluitend Duitse premiummerken actief zijn. Het BMW M model was de afgelopen tijd goed voor meer dan 30% van het wereldwijde verkoopvolume van de BMW Z4.



De huidige, derde generatie van de BMW Z4 is vanaf zijn introductie de leider in het segment van premium roadsters en zijn marktaandeel is voortdurend gestegen. De belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, gevolgd door de VS, China, Groot-Brittannië en Japan.



De BMW Z4 M40i Pure lmpulse gaat in maart 2024 in productie en wordt geproduceerd door Magna Steyr Fahrzeugtechnik, productiepartner van BMW Group en gevestigd in de Oostenrijkse stad Graz.



Een succesvolle traditie met een moderne twist.

De geschiedenis van de roadsters van BMW is nauw verweven met passie voor sportief rijplezier en successen in de autosport. De historie gaat terug tot de begindagen van BMW als autofabrikant en loopt door tot in de huidige BMW Z4.



Een 6-cilinder-in-lijn benzinemotor, een handgeschakelde versnellingsbak en achterwielaandrijving waren ook bepalend voor de rijervaring in de klassieke BMW 328, die al in zijn debuutjaar 1936 de fameuze Eifelrennen op de roemruchte Nürburgring won. Sindsdien heeft BMW zijn latere roadsters regelmatig ook voorzien van een dergelijke, maar modernere aandrijflijn. Zo ook de BMW Z1 – die BMW in 1987 onthulde en die door BMW Technik vooral als ‘proeftuin’ was ontwikkeld – en de BMW Z3 die in 1995 verscheen. Ook de eerste twee generaties van de BMW Z4 volgden hetzelfde recept om opwindend rijplezier onder de open lucht te bieden.



Exclusieve combinatie: 6 cilinder-in-lijn en een handgeschakelde 6-versnellingsbak.

Met een 6-cilinder-in-lijn benzinemotor en een handgeschakelde 6-versnellingsbak is de nieuwe BMW Z4 M40i uniek in zijn segment – deze configuratie is ook bijzonder in het gamma van BMW. De enige andere modellen met een dergelijke aandrijflijn zijn high performance sportauto’s van BMW M GmbH. Nu komt daar de BMW Z4 M40i Pure Impulse bij – een model van BMW M Performance.



De 3,0 liter motor in de BMW Z4 M40i – die graag en gemakkelijk veel toeren maakt – dankt zijn prestatievermogen, snelle vermogensafgifte en zijdezachte souplesse aan de nieuwste M TwinPower Turbo technologie. Bijzondere kenmerken van de motor zijn onder meer een gesmede krukas, uitgebalanceerde zuigers en een watergekoeld uitlaatspruitstuk dat is geïntegreerd in de cilinderkop. Twin Scroll-turbotechnologie voorziet de zes verbrandingskamers van samengeperste lucht, waarvan een indirecte intercooler de temperatuur regelt. Andere toegepaste technologieën zijn High Precision Injection bij een druk tot 350 bar, Valvetronic variabele kleptiming en dubbele VANOS: volledig variabele nokkenastiming. Met een maximumkoppel van 500 Nm tussen 1.600 en 4.500 toeren per minuut genereert de motor overweldigende trekkracht. Het maximumvermogen van 250 kW (340 pk) is beschikbaar tussen 5.000 en 6.500 toeren per minuut.



In deze bijzondere uitvoering leidt een speciaal voor de BMW Z4 M40i ontwikkelde handgeschakelde 6-versnellingsbak het vermogen naar de achterwielen. Het is een modulaire transmissie, opgebouwd uit BMW M-specifieke componenten; de tandwielset en de assen zijn aangepast aan het vermogen van de 6-cilinder-in-lijn motor. Het uitwendige schakelmechanisme, bestaande uit de versnellingshendel, de geleider en de koppeling aan de transmissie, is eveneens specifiek voor de Pure Impulse Edition van de BMW Z4 M40i ontwikkeld en biedt het ongeëvenaarde schakelgevoel waarom BMW modellen bekendstaan. De directe vermogensoverdracht van de motor naar de transmissie gecombineerd met de gevoelsmatige eenheid van de bestuurder en de transmissie versterkt de emotionele band tussen bestuurder en auto. Dankzij de nauwkeurig gedefinieerde schakelwegen kan de bestuurder snel en intuïtief schakelen.



Met de handgeschakelde 6-versnellingsbak accelereert de BMW Z4 M40i in 4,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, met de 8-traps Steptronic Sport transmissie is dat 4,5 seconden. Hoewel de Steptronic Sport de versnellingen standaard automatisch selecteert, kan de bestuurder ook handmatig schakelen met schakelpaddles achter het stuur.



Verfijnde onderstelafstemming, verschillende wielmaten voor en achter.

De compacte afmetingen, het zo laag mogelijke gewicht, het lage zwaartepunt en de vrijwel perfecte gewichtsverdeling zijn de onderscheidende elementen van het concept van de BMW Z4, dat BMW M nog eens nauwkeurig heeft aangescherpt voor optimale dynamiek. De extreem stijve carrosseriestructuur en de uitstekende aerodynamische eigenschappen dragen bij aan het sportieve karakter van de BMW Z4. Het onderstel van de roadster, met dubbele ophanging vóór en een op vijf punten bevestigde achteras, biedt een meeslepende, harmonieuze mix van rijdynamiek en comfort.



De standaarduitrusting van de BMW Z4 M40i omvat Variable Sport Steering, M Sportremsysteem en een M Sportdifferentieel, samen met een adaptieve M wielophanging met elektronisch gestuurde dempers, waarvan de software voor de Pure Impulse Edition extra verfijnd is. De exclusieve ondersteltechnologie in de Pure Impulse omvat op maat gemaakte hulpveren voor en achter. Vóór is ook een speciaal versterkte stabilisatorstangklem gemonteerd, terwijl de mapping voor de elektronische aansturing van de achterdempers en de software voor de Variable Sport Steering zijn aangepast. Voor nog scherpere rijeigenschappen – wat de puristen zullen waarderen – heeft het ontwikkelingsteam ook de tractiecontrole en het M Sportdifferentieel voorzien van specifieke besturingslogica.



Een ander nieuw kenmerk van het onderstel heeft betrekking op de wielen, aangezien BMW met ingang van modeljaar 2024 op de BMW Z4 voor- en achterwielen van verschillende maten monteert. De nieuwe lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling, uitgevoerd in hoogglans zwart, hebben een diameter van 19 inch vóór en 20 inch achter. Deze combinatie – voorheen voorbehouden aan de high-performance modellen van BMW M GmbH – maakt vooral in de combinatie met achterwielaandrijving niet alleen optimale overdracht van de aandrijfkracht naar de weg mogelijk, maar is ook zeer effectief voor zijdelingse controle in snel genomen bochten.



Pure Impulse Edition met specifieke uiterlijke kenmerken.

Behalve de handgeschakelde 6-versnellingsbak, de verfijnde onderstelafstelling en de combinatie van lichtmetalen 19 en 20 inch M wielen voegt de Pure Impulse Edition ook specifieke designdetails toe aan het exterieur van de BMW Z4 M40i. Deze geven de roadster een scherper uiterlijk dat het meer op sportiviteit gerichte karakter van de auto onderstreept, terwijl ze ook een aanvulling zijn op de bekende M exterieurkenmerken voor een optimale luchtstroom en een aerodynamische balans. Daartoe behoren de uitgebreide M hoogglans Shadowline afwerking – waartoe ook de exclusieve emblemen op de voorste zijpanelen en op de achterzijde van de auto behoren – evenals de buitenspiegelkappen in hoogglans zwart, de speciaal ontwikkelde geleiding van de luchtstroom rond de achterwielkuipen en de rode remklauwen van het M Sportremsysteem.



Er zijn ook nieuwe carrosseriekleuren voor de Pure Impulse Edition. Frozen Deep Green metallic is een nieuwe kleur voor Europa, terwijl exemplaren voor de Noord-Amerikaanse markt in San Remo Grün metallic leverbaar zijn. De kleur Frozen Deep Green metallic is voorbehouden aan de Pure Impulse Edition, dat is immers de topversie van de roadster. De kleur San Remo Grün metallic is ook beschikbaar voor de BMW Z4 sDrive20i en de BMW Z4 sDrive30i.



Exclusieve interieurafwerkingen voor de BMW Z4 Pure Impulse.

Het interieur van de BMW Z4 is ontworpen voor onbeperkt rijplezier met een modern en verfijnd sportautogevoel. De op de bestuurder gerichte cockpit en de modelspecifieke sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun ondersteunen dit doel. Het interieur combineert strakke lijnen die naar voren zijn gericht.



De Pure Impulse Edition omvat ook M specifieke designdetails in het interieur, aangevuld met andere exclusieve elementen. Zo bedient de bestuurder de handgeschakelde 6-versnellingsbak via de M versnellingshendel met modelspecifieke mof. De Vernasca lederen bekleding in Cognac met zwarte M biezen – óók exclusief voor de BMW Z4 M40i Pure Impulse – stralen een mix van hoogwaardige elegantie en sportieve flair uit. De bekleding is afgewerkt met interieurlijsten in hoogglans zwart.