Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

Bij Diesel mag alles gezien worden. ‘Dit seizoen hebben we Diesel opengesteld voor de wereld, en hebben we vrij toegang gegeven om achter de schermen te komen kijken in de dagen vóór de show. De set voor onze show is een live videochat met Diesel-fans van over de hele wereld. Diesel is een democratie van de mode, het dus is het voor ons normaal om te laten zien wat gewoonlijk verborgen blijft,’ zegt Glenn Martens, Creative Director van Diesel.

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

Ruim 72 uur vóór de modeshow voor herfst winter 2024 2025 in Milaan gaf Diesel vrij toegang tot een kijkje achter de schermen, iets wat meestal verborgen blijft voor het publiek. Dankzij een streaming van vijf verschillende vaste camera’s kon iedereen met een internetverbinding de voorbereidingen van Creative Director Glenn Martens en zijn team voor de modeshow van Diesel volgen: in het atelier terwijl ze de laatste hand aan de collectie legden, met Martens die de kledingstukken aanpast aan de modellen; de casting waarbij de modellen worden uitgezocht die de show zullen gaan lopen en ook de showlocatie waar de catwalk wordt gebouwd. Voor de show zelf heeft het modehuis een directe videocall geregeld met duizend toeschouwers die normaal gesproken nooit op de eerste rij zouden zitten.

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

Voor het eerst in de mode-industrie onthulde Diesels middels livestreaming de backstage werkzaamheden, iets dat gewoonlijk verborgen blijft voor de ogen van het grote publiek. Het is meteen ook het idee achter de collectie: de verborgen kanten laten zien en het innerlijke naar voren brengen. ‘Meerdere lagen – dat is wat we allemaal zijn,’ zegt Martens.

Op de catwalk showden looks voor zowel de dames als de heren. We vertellen je er meer over en kozen de coolste heren looks voor je uit.

De collectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

Over verborgen kanten gesproken. Diesel doet echt een boekje open. Zo showt op de catwalk een jersey shirt met, wat lijkt, uitgebeten zweetplekken onder de armen en op de borst. Hetzelfde effect van uitgebeten zweet komt terug op de tanktops en mini-jurken met lange mouwen en Schotse ruit.

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

Denim jacks met dubbele rij knopen zijn gecoat, maar eenmaal losgeknoopt komt de originele denim tevoorschijn. Een blauwe jurk met bloemenprint en pofmouwen is als verbrand om de felrode kleur eronder te onthullen. Een zwarte top met bloemen is verweerd om de verborgen laag van luipaardprint te laten zien. Zelfs de nepbontjassen werden gecombineerd met andere lagen en vervolgens verbrand om de bloemen eronder te laten zien.

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

De slank afkledende gebreide jurken met luipaardprint zijn als verroest in een trompe l’oeil van denim. Het dikke breiwerk is geruld voor een extreem effect in jassen, jasjes, rokken en bolero’s, maar ook voor hoeden, bivakmutsen en de voering van capuchons.

De nepbontjas is overdekt met een breisel waardoor het bijna een graphic lijkt. Op de gewatteerde jassen prijkt het Diesel-logo in gewatteerd synthetisch bont. Niet alleen het logo is gewatteerd, maar ook zomen, naden, schouder- en halslijnen.

Diesel man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Diesel

De jersey tops zijn bedrukt en lijkt aangetast door een zeer sterke spotlight. Minirokken met jerseyprints bestaan uit meerdere lagen, alsof er zoveel opties zijn dat je ze uiteindelijk allemaal samen draagt. De jersey tops, minirokken en bandeau-minijurken zijn bedrukt met een screenshot van een Diesel livestream. De supergewatteerde, met diamanten doorgestikte jassen zijn opzettelijk kapotgemaakt zodat de kleurrijke vulling zichtbaar wordt. binnenin te onthullen. De enorme bontjassen zijn letterlijk geschoren om de chaotische volumes onder controle te houden.

Aangezien dit Diesel is, is denim uiteraard terug te vinden in de hele collectie, zoals de zwarte jassen en broeken die volledig gevoerd zijn en daarna als opengebarsten. Ook zien we een spijkerjas die gevoerd is zodat hij er net als leer uitziet. Denim jeans komen in meerdere lagen, of ze nu gecoat, devoré of jacquard zijn: ‘Ik hou ervan als je dingen op het eerste gezicht niet opmerkt, het moedigt je aan om opnieuw te kijken,’ zegt Martens.

De nieuwe mode accessoires van Diesel

De zogenaamde Play Bags zijn bedrukt met close-ups van katachtigen, van zwarte katten tot brullende tijgers. De 1DR is verkrijgbaar in luipaardprint. De nieuwe Scrunched D-tas is een leren D van Diesel, met twee zijvakken met trekkoord, terwijl de nieuwe zachte Trash D-tas handvatten heeft die bij elkaar worden gehouden door metalen haarclips. De D-Chain Bag is net als in de collectie doorgestikt met een rand van imitatiebont.

Herenlaarzen hebben een vierkante metalen neus aan de voorkant, terwijl sokkenlaarzen zijn gebreid met dik garen. De stiletto’s voor dames hebben een metalen D ingebed in de hiel, net als stilettopumps. Ook de zogenaamde klompenlaarzen metalen hakken, terwijl klompen met hakken verkrijgbaar zijn in faux schapenvacht. De halsbanden en armbanden zijn ontworpen door een Berlijnse tattoo-artiest.

De nieuwe Diesel Eyewear collectie heeft glazen die organisch in het frame zijn verwerkt, met (ook hier!) gewild versleten afwerkingen. Het nieuwe D-sruptor-horloge is de derde in de Metamorph-serie, met iriserend glas en knitwear bandjes.