JW Anderson herfst winter 2024 2025: groteske silhouetten op pantofels

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

De modecollectie van JW Anderson voor herfst winter 2024 2025 die op 18 februari jl. op de catwalk van de Londen Fashion Week showde, is op z’n minst uitzonderlijk te noemen. Jonathan Anderson weet ons altijd weer te verrassen. Zoals altijd denkt Anderson ‘out of the box’.

Het thema in zijn nieuwe collectie is: dagelijks en grotesk. De ontwerper speelt met proporties, rekt ze op, verkleint ze, gaat tegen alle regels van de klassieke mode in.

Zo zien we knitwear met ongewoon grote kabels en volumes. De overjassen zijn grotesk groot en laten veel ruimte tussen lichaam en kledingstuk, terwijl de hemdjes juist superstrak zitten en de lichamelijke vormen accentueren. Het leren jack is oversized, opbollend met een boord met zachte rondingen.

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Supermooi zijn ook de geknoopte draperieën die van de heupen naar de zoom van de lange jurken lopen en daar ongewone volumes creëren. Strokenrokken worden met bloemboeketten in de taille bijeengehouden.

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Kleine knitwear pakjes – truitjes en shorts – worden met grote, platte met bont gevoerde pantoffels geshowd, terwijl oversized shorts met grote truien met wederom draperieën worden getoond. Kleine wollen jurkjes hebben opbollende ballonrokken. Een trench coat met brede schouders houdt abrupt op in de taille.

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

De kleuren zijn gedekt, neutraal. Bruin, grijs, wit, camel, zachtgeel, bleekroze, met hier en daar een fel kleuraccent.

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

JW Anderson vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Opvallend zijn ook de hair looks. Strenge kapsels met zijscheiding en paardenstaart worden afgewisseld door korte krullenpruikjes in een natuurlijk grijze haarkleur. Net zoals de pantoffels symboliseren deze pruiken de ‘normaliteit’ en ‘huiselijkheid’, als contrast met de groteske volumes en snitten. Dagelijks en grotesk.