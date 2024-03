Met behoud van de essentie van een tijdloze klassieker wordt de polkadot uitvergroot tot een virtuoze oefening in speciale details. Dit is helemaal in lijn met…

Ik stelde me een feest van stippen voor. Een en al vrolijkheid van stippen, een handvol hypnotiserende bollen. Een rond idee dat mode doorkruist en Vivetta’s wereld van fascinaties vandaag de dag voedt. Om een fantasie op stof om te zetten in een fantasie van visioenen.

Een eerste beeld: George Beau Brummell, dandy-icoon die polkadots schandalig en trendy maakte in het Londen van de 19e eeuw. In een reis naar de oorsprong van deze ronde evergreen speelt Vivetta in de nieuwe modecollectie voor zomer 2024 met de perfecte rondheid van de stip. Die wordt micro en macro, print en borduurwerk. De polkadot wordt een contrasterend inzetstuk op een zijden organza jurk bedekt met handgenaaide veren. De stippen komen terug in de openingen van geperforeerd denim ingelegd met Swarovski, maar ook in het bolvormige silhouet van een baljurk.

Met behoud van de essentie van een tijdloze klassieker wordt de polkadot uitvergroot tot een virtuoze oefening in speciale details. Dit is helemaal in lijn met Vivetta’s filosofie die wil dat vrouwen zich vrij durven voelen, ook om alle standaardisatie af te wijzen zonder dat ze daarvoor hoeven af te zien van een tijdloze garderobe.

Net zoals de polkadot in alle sauzen in de collectie voorkomt, zo evolueert ook de bloem van print tot driedimensionale stofcreaties. Bloemen klampen zich vast aan het lichaam, sieren halslijnen en sluiten splitten.

Ondergedompeld in een draaikolk van inspiraties vergeet de collectie niet een ode te brengen aan de smocksteek. De karakteristieke plooien geven leven aan minuscule details en maar ook opvallende volumes.

In deze nieuwe zomercollectie komen we ook nieuwe juwelen tegen, handgemaakt door deskundige ambachtslieden, waarin stippen en bloemen opnieuw de hoofdrol spelen. Terwijl een stengel en zijn bladeren op de borst rusten in een bh met juwelen, lopen ze als slingerplanten over de armen en omlijsten ze het gezicht in gelakte kettingen en oorbellen.

Verder wordt in deze collectie de kitten heel bevestigd als ‘most-wanted’. De slingbacks, die de codes van romantiek, puurheid en ironie à la Vivetta vertalen, zijn gedecoreerd met lakleer, hartvormige inlays en strikjes. Bon ton pumps zijn verrijkt met rozen. De kuitlaarzen met ronde vormen sluiten de lofzang op stippen.