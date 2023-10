Alexander McQueen zomer 2024: vakmanschap op en top!

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

De nieuwe collectie van Alexander McQueen voor zomer 2024 werd gisterenavond (30 september) tijdens de Paris Fashion Week gepresenteerd. De dark-romantische stijl van het maison is te zien in het vakmanschap en de vormgeving die is geïnspireerd op de vrouwelijke anatomie.

‘Deze collectie is geïnspireerd door vrouwelijke anatomie, Queen Elizabeth I, de bloedrode roos en Magdalena Abakanowicz, een vooruitstrevende en krachtige creatieve kunstenaar die steevast aan haar visie vasthield. De show is gewijd aan de herinnering aan Lee Alexander McQueen, wiens wens het was om alle vrouwen te sterken, en ook aan de passie, talent en toewijding van mijn team.’ – Sarah Burton, creatief directeur

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

Creatief directeur Sarah Burton noemde medische anatomische illustraties en schilderijen als inspiratiebron voor de collectie. Dit was duidelijk zichtbaar in de ingewikkelde borduursels met elementen van de menselijke anatomie op verschillende adembenemende jurken. Een zwarte slip jurk van zijde chiffon toonde een fotorealistische print van een bloedrode roos van David Sims, terwijl een andere slip jurk was geborduurd met illustraties van de vrouwelijke anatomie uit de National Library of Medicine.

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

De romantiek van de roos is, naast de anatomie, een belangrijk thema, met rode en zwarte rozen in prints, breiwerk en borduursels. Bloemmotieven zijn gecombineerd met ‘harde’ elementen als korsetten en baleinen op jasjes, jurken en ‘beeldhouwwerk’ van leer.

Het kleurenpalet van zwart, bloedrood, ivoor en metallic zet de dark-romantische mood kracht bij. Kostbare stoffen zoals gewassen zijde, fluweel, woljacquards en zijde gazar geven de collectie een luxueuze diepgang.

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

De snitten getuigen van vakmanschap, met enkele en dubbelbreasted mantels, smokingjasjes en broeken met een strakke coupe. Details zoals afgeronde schouders, open ruggen en harnasbanden provoceren zoals we dat alleen bij Alexander McQueen zien.

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

Al met al is de collectie een meesterlijke mix van vakmanschap, emotie en artisticiteit, en het bewijs van Sarah Burtons aanhoudende talent om het vrouwelijke silhouet te dramatiseren in de unieke McQueen stijl.

Alexander McQueen lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

Met de combinatie van historische kunstreferenties en radicale silhouetten blijft het modehuis grenzen verleggen en tegelijkertijd vasthouden aan de codes van uitgelezen kleermakersvak en die aanvankelijk werden neergezet door oprichter Lee Alexander McQueen.