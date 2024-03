De nieuwe Mercedes-AMG GT 43 Coupé: elegant rijplezier voor puristen

Mercedes-AMG breidt het portfolio van de nieuwe AMG GT Coupé uit met de AMG GT 43. De combinatie van een relatief lichte viercilindermotor op de vooras en achterwielaandrijving maakt van het nieuwe model een wendbare bochtenkunstenaar met een uiterst dynamisch weggedrag en veel rijplezier.

De 2,0 liter AMG-turbomotor levert een vermogen van 310 kW (422 pk) en een maximumkoppel van 500 Nm. Bijzonder is de elektrische uitlaatgasturbo, een technologie uit de Formule 1™. Deze techniek garandeert bijzonder spontane reacties over het gehele toerenbereik. De nieuwe AMG GT 43 biedt een nog dynamischer rijgevoel en tegelijkertijd een betere efficiëntie. De turbo wordt aangestuurd via het 48V-boordnet, dat ook de riemaangedreven startdynamo (RSG) voedt. Dit levert kortstondig een extra boost van 10 kW (14 pk). De tweede generatie RSG functioneert in het 48V-boordnet ook als mild-hybrid, die naast de tijdelijke prestatieboost ook functies als ‘zeilen’ en recuperatie mogelijk maakt voor nog meer efficiëntie. De 48V-technologie verhoogt ook het comfort, omdat de overgangen tussen de start/stop- en de ‘zeil’functie bijna onmerkbaar verlopen.

De prestaties zijn in overeenstemming met zijn status: de AMG GT 43 accelereert in 4,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 280 km/h.

Elektrische uitlaatgasturbo verbetert de motorrespons

De 2,0 liter viercilinder AMG-turbomotor in de AMG GT 43 levert zijn maximumvermogen van 310 kW (422 pk) bij 6.750 t/min. Het maximumkoppel van 500 Nm is beschikbaar tussen 3.250 en 5.000 t/min. Afhankelijk van de situatie garandeert het systeem ook een kortstondige extra boost van 10 kW (14 pk) via de riemaangedreven startdynamo (RSG).

Het werkingsprincipe van de elektrische uitlaatgasturbo is gebaseerd op dezelfde technologie die ook wordt gebruikt door het Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Een ongeveer 4 cm smalle elektromotor is direct op de as van de turbo geïntegreerd, tussen het turbinewiel aan de uitlaatzijde en het compressorwiel aan de zijde waar frisse lucht wordt toegevoerd. Dit proces wordt elektronisch aangestuurd en zorgt voor de directe aandrijving van de as van de turbocompressor aan en versnelt zo het compressorwiel voordat de uitlaatgasstroom de conventionele aandrijving overneemt.

Dit verbetert het reactiegedrag aanzienlijk vanaf stationair toerental en over het gehele toerenbereik. De verbrandingsmotor reageert nog spontaner op gaspedaalcommando’s en het algehele rijgevoel is dynamischer. Daarnaast zorgt de elektrificatie van de turbo voor een hoger koppel bij lage toerentallen. Dit verbetert ook de souplesse en optimaliseert het acceleratievermogen vanuit stilstand. Zelfs wanneer de bestuurder van het gas gaat of remt, handhaaft de technologie van de e-turbo te allen tijde de laaddruk. Dit zorgt voor een continue directe respons.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie met natte startkoppeling en achterwielaandrijving

In de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie (MCT = Multi-Clutch Transmission) vervangt een natte startkoppeling de koppelomvormer. Deze koppeling vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de respons op gaspedaalcommando’s, vooral tijdens het accelereren en bij lastwisselingen. De nauwkeurig gecoördineerde software zorgt voor korte schakeltijden en snel meervoudig terugschakelen. Daarnaast zorgt de tussengasfunctie in de rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ voor een bijzonder emotionele schakelervaring. Ook is er de RACE START-functie, die een optimale acceleratie vanuit stilstand garandeert.

Actieve aerodynamica voor meer dynamiek en efficiëntie

Het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL is een technisch hoogstandje dat de aerodynamica verbetert. De horizontale lamellen achter de bovenste luchtinlaat kunnen elektronisch worden geopend en gesloten. Dit betekent dat de luchtstroom naar behoefte wordt geleid en zo de aerodynamische prestaties verbetert.

Normaal gesproken zijn de lamellen gesloten, zelfs op topsnelheid. Deze stand vermindert de luchtweerstand. Alleen wanneer bepaalde temperaturen op vooraf gedefinieerde onderdelen worden bereikt en de behoefte aan koellucht heel hoog is, gaan de lamellen open en stroomt een maximale hoeveelheid koellucht naar de warmtewisselaars. Dit vereist een zeer intelligente en snelle aansturing.

Hetzelfde geldt voor een ander actief onderdeel van de aerodynamica: de uitschuifbare achterspoiler, die naadloos in het silhouet van het voertuig is geïntegreerd. Deze spoiler verandert afhankelijk van de rijomstandigheden van positie. De besturingssoftware houdt rekening met diverse parameters: het neemt de rijsnelheid, de dwars- en langsacceleratie en de stuursnelheid mee in de berekening. Bij snelheden boven de 80 km/h neemt de spoiler vijf verschillende hoekposities in om de rijstabiliteit te optimaliseren of de luchtweerstand te verminderen.

Onderstel met multilink vooras en een lichtgewicht constructie

Standaard is de AMG GT 43 uitgerust met een staalgeveerd AMG-onderstel met high-performance aluminium schokdempers en lichtgewicht schroefveren. Een bijzonder kenmerk is de multilink vooras met vijf draagarmen die volledig in de velg zijn geplaatst. Dit verbetert de kinematica aanzienlijk. Een constructie met vijf draagarmen geleidt ook de wielen op de achteras.

Om het onafgeveerde gewicht te verminderen, zijn alle ophangingsarmen, fusees en wieldragers op de voor- en achteras van de nieuwe GT gemaakt van gesmeed aluminium. Dit besturingsconcept stuurt elk wiel met minimale elastische bewegingen aan.

De grote camber- en spoorstijfheid maakt niet alleen hoge bochtsnelheden mogelijk, maar biedt de bestuurder ook een optimaal wegcontact tot in het grensbereik aan toe. Dit komt tot uiting in de uitstekende dwarsdynamiek en rijstabiliteit bij hoge snelheden en in de milde reactie op invloeden van buitenaf, zoals zijwind, hobbels of veranderingen in de wrijvingscoëfficiënt.

De lichtgewicht schroefveren verminderen het gewicht van het onderstel zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Tijdens het fabricageproces wordt het veerkussen aan de veer gelijmd. Deze vaste verbinding voorkomt slijtage door vuil zoals zand tijdens de levensduur van het voertuig. De veer corrodeert niet gedurende zijn levenscyclus en de maximale componentbelasting kan bij een lager gewicht worden verhoogd. Dit bespaart circa 0,2 kg per veer.

Een andere lichtgewicht constructiemaatregel betreft de torsiestangstabilisatoren op de voor- en achteras van de AMG GT 43. Dankzij de variabele wanddikte hebben ze een lager gewicht. De maximale wanddikte wordt alleen toegepast op plekken waar dat nodig is vanwege een maximale belasting – in dit geval ter hoogte van de rubberlagers.

De adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL van de nieuwste generatie is als optie leverbaar voor de AMG GT 43. De onderstelregeleenheid maakt gebruik van data-analyse – onder andere met behulp van de informatie van acceleratie- en wielsensoren – om de dempingskracht voor elk wiel in enkele milliseconden aan te passen aan de rijsituatie. De bestuurder kan de basisinstelling vooraf selecteren met behulp van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s: met een druk op de knop verandert het rijgedrag bijvoorbeeld van maximale dynamiek in het rijprogramma ‘Sport+’ tot rustig cruisen in het rijprogramma ‘Comfort’. Bovendien kan de afstemming van het AMG RIDE CONTROL-onderstel via een eigen toets drietraps worden aangepast, ongeacht het rijprogramma.

High-performance AMG-composietremsysteem voor korte remweg

Het high-performance AMG-composietremsysteem staat garant voor uitstekende vertragingswaarden en nauwkeurige doseerbaarheid. Op de vooras zijn inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven in de maat 390 x 36 mm met vaste remklauwen met zes zuigers gemonteerd, de achteras is voorzien van remschijven in de maat 360 x 26 mm met zwevende remklauwen met één zuiger. Het systeem kenmerkt zich door een korte remweg, fijngevoelige reacties en – last but not least – een hoge stabiliteit en lange levensduur, zelfs bij een extreme belasting. Tot de comfortfuncties behoren de wegrijhulp voor op hellingen, voorvullen en droogremmen op nat wegdek. Wanneer het contact wordt uitgeschakeld en het voertuig stilstaat, wordt ook de parkeerstand ‘P’ geactiveerd. Bij het wegrijden wordt de elektrische parkeerrem automatisch gelost.

De composietremschijven zijn bijzonder licht: de rijdynamiek en het stuurgedrag profiteren van het lagere onafgeveerde gewicht. De remschijf (van gietijzer) en de rempot (van aluminium) zijn verbonden met speciale pennen. Dit ontwerp bespaart ruimte en ondersteunt de koeling van de remmen. De gerichte perforatie biedt nog meer voordelen: het verlaagt het gewicht en verbetert de warmteafvoer. Bovendien kenmerkt deze oplossing zich door een snellere respons op nat wegdek en een betere reiniging van de remblokken na het remmen.

Optionele achterasbesturing combineert wendbaarheid en stabiliteit

Optioneel kan de AMG GT 43 worden uitgerust met actieve achterasbesturing. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (boven 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk. Stuurcommando’s worden sneller overgebracht op de vooras, waardoor het voertuig gemakkelijker op de limiet kan worden bestuurd met minder stuurinspanning.

Zes rijprogramma’s en AMG DYNAMICS: van comfortabel tot dynamisch

De vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport +’ en ‘Individual’ plus het rijprogramma ‘RACE’ dat deel uitmaakt van het als optie leverbare AMG DYNAMIC PLUS-pakket maken een breed scala aan rijeigenschappen mogelijk, van comfortabel tot dynamisch. De rijprogramma’s bieden een specifieke rijervaring, nauwgezet afgestemd op uiteenlopende rijomstandigheden. Als onderdeel van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s beschikken de GT-modellen ook over AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van het ESP® uit met subtiele ingrepen in de stuurkarakteristiek en met aanvullende ESP®-functies. Bij dynamisch bochtenwerk creëert een korte remingreep op het binnenste achterwiel bijvoorbeeld een gedefinieerd giermoment rond de verticale as, waardoor het insturen direct en nauwkeurig aanvoelt.

AMG DYNAMIC PLUS-pakket voor maximaal rijplezier

Het AMG DYNAMIC PLUS-pakket is als meeruitvoering verkrijgbaar voor de AMG GT 43 en bundelt tal van high-performance componenten:

· De dynamische AMG-motorsteunen verbinden de motor, afhankelijk van de rijsituatie, stijver of flexibeler met de carrosserie. In elke rijsituatie resulteert dit in een optimale balans tussen rijdynamiek en comfort.

· Het elektronisch aangestuurde AMG-sperdifferentieel op de achteras verdeelt het benodigde vermogen nog sneller en nauwkeuriger over de wielen tijdens dynamisch bochtenwerk en snel accelereren en garandeert zo een maximale tractie.

· Het rijprogramma ‘RACE’ levert met een druk op de knop circuitprestaties met een nog spontanere motorrespons en een directere gaspedaalkarakteristiek. Dit extra rijprogramma kan worden geselecteerd via de AMG-stuurwieltoetsen.

· Het actieve aerodynamica-element, dat is weggewerkt in de voertuigbodem vóór de motor, draagt bij aan een sportiever rijgedrag. Dit carbonprofiel is een exclusieve AMG-ontwikkeling en wordt beschermd door patenten. De instelling is afhankelijk van het gekozen AMG-rijprogramma, waarbij het profiel bij een snelheid van 80 km/h automatisch circa 40 mm naar beneden schuift. Hierdoor ontstaat het zogeheten Venturi-effect, dat het voertuig als het ware aan de weg zuigt en de opwaartse druk op de vooras vermindert.

· De gele AMG-remklauwen onderstrepen optisch het hogere rijdynamische potentieel.

· De vaste achterspoiler is als optie leverbaar. Deze is gemonteerd op de achterklep en zorgt voor nog meer neerwaartse druk op de achteras.

Puristisch model met elegante, onderscheidende kenmerken in het exterieurdesign

Het exterieurdesign van de AMG GT 43 verschilt in veel details van dat van de overige AMG-familieleden. Bijzonder opvallend is de nieuwe voorskirt met grote luchtinlaten over de gehele voertuigbreedte. De smallere voor- en achterspatschermen en de kleinere spoorbreedte benadrukken het elegante karakter. Daar komt nog een nieuw sierdeel voor de voorspatschermen bij. De eveneens gewijzigde achterskirt en de ronde in plaats van trapeziumvormige dubbele uitlaatsierstukken links en rechts bepalen de aanblik aan de achterzijde.

Kenmerkend voor de AMG GT-carrosserievorm zijn de lange wielbasis, korte overhangen, lange motorkap, het ver naar achteren geplaatst passagierscompartiment met steile voorruit alsmede de krachtige achterzijde. Dit resulteert in typische GT-proporties die de coupé zijn krachtige, dynamische uitstraling geven, samen met de wielen die optisch strak aansluiten op de carrosserie. De AMG GT 43 staat standaard op 19” lichtmetalen velgen. Andere varianten met een diameter van 19 of 20” zijn als optie leverbaar. Er zijn ook 21” gesmede velgen leverbaar.

De grote EASY PACK-achterklep inclusief HANDSFREE ACCESS-functie vergemakkelijkt het in- en uitladen. Het optionele aanbod van 2+2 zitplaatsen vergroot de geschiktheid voor dagelijks gebruik en biedt zeer veel ruimte voor de passagiers en hun bagage. Indien nodig kan de bagageruimte aanzienlijk worden uitgebreid met behulp van de neerklapbare achterbankleuning.

AMG GT-uitrustingsprogramma: veel mogelijkheden voor een individuele uitstraling

Met zijn uitgebreide standaarduitrusting en vele optionele uitrustingen biedt de AMG GT 43 een breed scala aan individualiseringsmogelijkheden voor uiteenlopende klantwensen, van sportief en dynamisch tot elegant. Er is keuze uit drie exterieurpakketten om de look verder aan te scherpen in de richting van elegantie of dynamiek:

· Het AMG-chroompakket exterieur bevat elegante accenten in hoogglanzend chroom op de voorskirt, de voorspatschermen en in de dorpelverbreders.

· Het AMG-nightpakket bevat geselecteerde exterieurelementen in hoogglanzend zwart, zoals de frontsplitter, sierlijst in de dorpelverbreders, buitenspiegels en sierlijst van de ruitframes. Het pakket omvat ook ronde, dubbele uitlaatsierstukken in zwartchroom en warmtewerend, donkergetint glas voor de achterzijruiten. Afhankelijk van de gekozen lakkleur resulteert dit in opvallende contrasten of vloeiende overgangen.

· Het AMG-nightpakket II bevat ook extra elementen in zwartchroom, waaronder de spijlen in de grille, de typeaanduiding en de Mercedes-ster aan de achterzijde.

Interieur met ‘hyperanaloge’ cockpit en standaard comfortstoelen

Het interieur van de Mercedes-AMG GT 43 biedt een spannende combinatie van analoge geometrie en digitale wereld. De designers noemen dit ‘hyperanaloog’. Dit wordt geïllustreerd door het volledig digitale combi-instrument, dat is geïntegreerd in een driedimensionaal vizier. Het uiterlijk kan worden gepersonaliseerd met individueel selecteerbare hoofdaanzichten. Ondanks de symmetrie kenmerkt het cockpitdesign zich door een duidelijke focus op de bestuurder.

De middenconsole loopt over in de onderkant van het dashboard. Het functionele en visuele middelpunt wordt gevormd door het 11,9” multimediatouchscreen. Het staande formaat biedt vooral voor de navigatie duidelijke voordelen en ook meer ergonomische vrijheid. Het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) infotainmentsysteem is intuïtief te bedienen en in staat om te leren. Het biedt uitgebreide AMG-specifieke content in vijf weergavestijlen. Exclusieve menu-items zoals ‘AMG Performance’ of ‘AMG TRACK PACE’ onderstrepen het sportieve karakter.

De AMG GT 43 biedt keuze uit verschillende elektrisch en handmatig verstelbare AMG-sportstoelen in nappaleder. Hetzelfde geldt voor de optionele AMG Performance-stoelen met hun sculpturale design, geïntegreerde hoofdsteunen en verbeterde zijdelingse ondersteuning. De optioneel leverbare bekleding uit het MANUFAKTUR individualiseringsprogramma zorgt voor een bijzonder exclusieve touch. Er is keuze uit drie kleuren. Het MANUFAKTUR interieurpakket is leverbaar in zeven kleurencombinaties.

Naast de standaard sierdelen in hoogglanzend zwart zijn ze ook leverbaar in aluminium of carbon en in MANUFAKTUR zwartchroom. Daarnaast zijn de beide sierdelen openporig berkenhout grijs en openporig essenhout in yachtlook bruin met aluminium strips leverbaar. Het AMG Performance-stuurwiel met optionele stuurwielverwarming is leverbaar in nappaleder, nappaleder/microvezel MICROCUT en carbondesign/microvezel MICROCUT.