Valentino zomer 2024: übervrouwelijk, zacht en teer

In deze collectie – die creatief directeur Pierpaolo Piccioli ‘L’École heeft genoemd – gaat alles om ‘je prettig voelen in je eigen huid’

Valentino L’École vrouw zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Uitgangspunt voor de nieuwe modecollectie voor zomer 2024 van Valentino is het vrouwelijk lichaam. In deze collectie – die creatief directeur Pierpaolo Piccioli ‘L’École heeft genoemd – gaat alles om ‘je prettig voelen in je eigen huid’. Het lichaam wordt niet gezien door het oog van anderen of als iets dat moet voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. Naaktheid, zo lezen we in het persbericht, wordt gezien als een natuurlijke staat, en niet als middel om te provoceren, maar als een bevrijding.

Dit is de filosofie achter de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2024. Mode is bedoeld om het lichaam te kleden. Het is een essentiële uitwisseling, een relatie, tussen de jurk en de vrouw die hem draagt, met als doel onze perceptie van naaktheid te veranderen. De collectie schuwt begrippen als seksualiteit en ontkracht clichés van glamour, maar verkent een persoonlijke sensualiteit, een vitale onderlinge relatie tussen stof en lichaam.

De huid zelf wordt een stof: rokken worden smaller, onthullen meer en zorgen voor een dynamische beweging, terwijl gedurfde snitten en inkepingen het lichaam onthullen waardoor de vorm ervan zichtbaar wordt.

Een nieuwe techniek die Valentino ‘Altorilievo’ noemt, beeldhouwt stoffen in schijnbaar naadloze dimensies, waardoor naturalistische vormen ontstaan: barok gebladerte, fruit, bloemen en dieren.

Naakt, onze natuurlijke staat. Deze techniek is meer naakt dan gekleed en is een vorm van eerbetoon aan de vrouw: ze wordt om het lichaam heen gebouwd en wordt een actief onderdeel van het ontwerp. De verfijnde maar toch eenvoudige decoraties creëren een structuur en hun silhouetten worden volledig bepaald door het lichaam, dat hier tegelijkertijd gekleed en ongekleed is. Grisaille prints weerspiegelen deze vorm, waarbij de stof zo gesneden is dat de huid zichtbaar wordt.

Eenvoud staat centraal. T-shirts, overhemden, jeans, steeds weer is het lichaam het uitgangspunt. De vormen van maatkleding worden verzacht zijn en volgen de vrouwelijke rondingen. Alles is delicaat en teer. T-shirts worden kunstwerken, ze komen in zijde, zijn uitgerekt en gedrapeerd tot avondjurken, overdekt met luxueuze borduursels. Linnen en ruwe zijde voelen aangenaam aan op de huid.

Accessoires benadrukken de relatie tussen mode en vrouw, haar vrijheid: de schoenen zijn laag, plat, één met het lichaam, gemakkelijk in het dragen. De Valentino Garavani VLogo Moon tas, zacht en kneedbaar, vormt zich naar de vorm van het lichaam, de “V” ketting wikkelt zich om de pols, waardoor vrouw en kledingstuk samensmelten. De tas is gemaakt van dubbelzijdig boterzacht kalfsleer.