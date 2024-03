Zo ziet de modecollectie van Celine voor zomer 2024 eruit

CELINE’s modecollectie voor lente zomer 2024, getiteld ‘Tomboy’, combineert androgyne tailoring met een coole jaren ’90 stijl. Het is een…

CELINE’s modecollectie voor lente zomer 2024, getiteld ‘Tomboy’, combineert androgyne tailoring met een coole jaren ’90 stijl. Het is een gebalanceerde mix van mannelijke en vrouwelijke stijlen. Hedi Slimane presenteerde deze collectie in de historische Bibliothèque Nationale de France in Parijs. Met deze locatie wil hij de nadruk leggen op de versmelting van heden en verleden.

De locatie was zo gezegd een strategische keuze, die Celine’s band met de Franse cultuur en geschiedenis onderstreepte en tegelijkertijd een dramatische achtergrond voor de show bood.

De collectie zelf bestaat uit met de hand geborduurde couturejacks, jurken, leren bomberjacks en mini-jurken. De invloed van de jaren 90 is duidelijk zichtbaar in de grunge en downtown chic elementen, zoals cropped jeans, bontjassen, blazers over zijden kledingstukken en jeans met lage taille.

Ondanks deze nostalgische accenten blijft de collectie modern en fris, wat Slimane’s vermogen laat zien om het verleden te herinterpreteren voor het publiek van nu.

Accessoires spelen een belangrijke rol in de zomercollectie 2024, met de introductie van de Victoire tas, een nieuwe toevoeging aan de Triomphe familie, en de Lola schoudertas. CELINE’s samenwerking met Master & Dynamic om leren koptelefoons te maken met het Triomphe-embleem in reliëf voegt een eigentijds tintje toe aan de lijn.

Celine’s nieuwe zomercollectie is een bewijs van Hedi Slimane’s visie, waarbij historische referenties en hedendaagse designelementen samensmelten tot een meeslepend verhaal van androgyne elegantie, jaren ’90 nostalgie en moderne innovatie. Deze collectie is een baken van tijdloze stijl en genderfluïde mode en markeert Slimane’s voortdurende impact op de mode-industrie.