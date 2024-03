Zo kies je de juiste LED spots voor jouw interieur

LED spots hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we onze huizen en commerciële ruimtes verlichten. Deze compacte en energiezuinige lichtbronnen bieden talloze voordelen, van veelzijdig gebruik tot milieuvriendelijkheid. Dit moet je weten over LED spots en de manier waarop je ze in je interieur gebruikt.

LED spots zijn kleine, gerichte verlichtingsbronnen die een gerichte lichtbundel uitstralen. Ze worden vaak in interieurs maar ook in openbare ruimtes als winkels, supermarkten, restaurants en – niet te vergeten – musea om specifieke zones, objecten of architectonische kenmerken te benadrukken. Deze veelzijdige verlichtingsoplossingen kunnen in het plafond worden ingebouwd, aan de muur worden gemonteerd of zelfs buiten worden gebruikt om iets gericht te verlichten maar ook om een bepaalde sfeer te scheppen.

Dit doe je met LED spots

LED spots zijn ideaal voor het accentueren van kunstwerken, beeldhouwwerken of decoratieve elementen door gerichte lichtbundels te creëren die de aandacht vestigen op hetgeen je wilt accentueren. LED spots zijn ook heel geschikt voor het verlichten van werkruimtes, keukenbladen of studeerruimtes. Kortom, al die plekjes in je huis waar geconcentreerd licht nodig is voor activiteiten zoals koken, lezen of werken. In combinatie met andere lichtbronnen kun je met LED spots in je huis intieme en warme plekjes of juist ‘dramatische’ lichteffecten creëren.

De voordelen van LED spots

LED spots verbruiken aanzienlijk minder energie in vergelijking met traditionele gloeilampen. Ze kunnen zelfs tot 90% zuiniger zijn dan halogeenspots. Het scheelt je dus enorm in energiekosten.

Bovenden hebben LED spots een indrukwekkende levensduur. Ze kunnen wel tien keer langer meegaan dan traditionele lampen. Je hoeft ze dus minder vaak te vervangen wat ook weer kosten drukt.

LED spots zijn verder vrij van schadelijke stoffen zoals kwik en stoten minimale warmte uit, waardoor ze milieuvriendelijk en veilig zijn voor zowel binnen- als buitengebruik.

Het leuke van dit soort spots is dat ze in verschillende vormen, maten en gradenbundels verkrijgbaar zijn. Je kunt ze daardoor op allerlei verschillende manieren installeren en er de door jou gewenste effecten mee bereiken.

Hoe kies je je LED spots?

Houd bij het uitzoeken van LED spots rekening met:

Lumen en wattage: lumen geven de sterkte van het licht aan, terwijl het wattage de verbruikte energie meet (een lager wattage voor optimale energie-efficiëntie). In huis heb je aan 300 tot 600 lumen genoeg.

Gradenbundel: welke gradenbundel je kiest hangt af van wat je wilt verlichten. Smalle gradenbundels (ongeveer 15-30 graden) creëren gericht licht, terwijl bredere bundels (ongeveer 60 graden) meer diffuus licht bieden. Om een grotere ruimtes te verlichten, ga je voor gradenbundels tot 90% of zelfs meer.

Kleurtemperatuur: LED spots zijn verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen, gemeten in Kelvin (K). Warmere temperaturen zorgen voor een gezellige, intieme sfeer en zijn heel geschikt voor je slaapkamer of woonkamer, terwijl koelere temperaturen zorgen voor een helderder, energieker gevoel en meer geschikt zijn voor bijvoorbeeld de keuken. Tegenwoordig heb je de keuze tussen zeer warm wit, warm (natuurlijk) wit of koel wit.

Dimbaarheid: kies indien gewenst LED spots die compatibel zijn met dimmers voor instelbare verlichtingsniveaus en verbeterde controle over de sfeer in je huis. Hoeveel LED spotjes je op een dimmer kunt aansluiten, hangt af van het totale wattage van je spotjes en het maximale vermogen van je LED dimmer.

Goed om te weten: voor LED spots die op 12 Volt werken heb je een transformator nodig. Check dit bij aankoop van je spots.