Zo’n sixpack? Train je buikspieren tenminste…

Train je buikspieren tenminste drie keer per week. Breng variatie in de buikspieroefeningen aan om je buikspieren van alle kanten zoveel mogelijk te stimuleren

Zo’n sixpack? Dat wil ik ook…

Het hoeft misschien niet per se een sixpack zoals op deze foto te zijn. Een platte, strakke buik met de vage contouren van een sixpack is al genoeg. Het is een plus voor elk mannelijk lijf. Een bodybuilderssixpack is misschien ook wat overdreven en bovendien een soort mission impossibile voor het merendeel van ons stervelingen. Maar een gulden middenweg tussen een bierbuik en een gebeeldhouwde buik is meer dan welkom en moet voor iedere man een haalbare doelstelling zijn.

Dus laten we overstappen op de praktische kant van dit artikel. Hoe krijg je een platte buik met de vage contouren van een sixpack? Hieronder vind je tien adviezen en regels die je kunnen helpen. Pas ze binnen en buiten de sportschool toe, aan tafel en in het leven van iedere dag. Het zijn tien regels voor een smallere taille en strakke buikspieren die je bovendien ook zullen helpen om je lichamelijke vorm weer terug te vinden.

1. Train je buikspieren tenminste drie keer per week. Breng variatie in de buikspieroefeningen aan om je buikspieren van alle kanten zoveel mogelijk te stimuleren.

2. Een sixpack is een combinatie van getrainde buikspieren en weinig vet. Besteed daarom aandacht aan je voeding. Je kunt nog zulke strakke spieren hebben, als er een flinke laag vet overheen zit, krijg je nooit het gewenste effect.

3. Vul je trainingsprogramma aan met cardiofitness. Lopende band, steppen, fietsen… het maakt niet uit, als je maar beweegt. Cardiofitness versnelt je stofwisseling en zorgt – of course – voor vetverbranding.

4. Drink veel water. Een gezond lichaam kan niet zonder voldoende water.

5. Drink geen bier. Of in ieder geval zo min mogelijk. Zoek ook eens in de schappen van de supermarkt naar caloriearm bier. Je hebt grote kans er dat er van jouw lievelingsbiertje al een ‘light’ versie op de markt is. Waarom zou je niet daarvoor gaan?

6. Een beetje grooming kan geen kwaad om het aanzien van je buik te verbeteren. Heb je een dicht behaarde buik, probeer het haar dan eens ‘uit te dunnen’. Een scheerapparaat waarmee je ook kunt trimmen, is alles wat je nodig hebt.

7. Eet in de loop van de dag enkele lichte en caloriearme snacks zodat je tijdens de hoofdmaaltijden met kleinere porties kunt volstaan. Zo voorkom je dat je tijdens ontbijt, lunch of diner teveel calorieën eet en ook nog eens met een volle, opgezwollen buik van tafel gaat. Bovendien heb je, als je tussendoor verstandig snackt, overdag geen knagend of leeg gevoel.

8. Proteïnen zijn de bouwsteen van je spieren. Verzeker je ervan dat je iedere dag voldoende proteïnen binnenkrijgt. Ga bij voorkeur voor magere voedingsmiddelen als vis, wit vlees en magere kaas.

9. Probeer ook buiten de sportschool zoveel mogelijk te bewegen. Grijp elke gelegenheid aan om de benen te strekken.

10. Laat de moed niet zakken als je niet direct resultaat ziet. Soms heeft je lichaam even tijd nodig om het proces in gang te zetten. Maar als het proces eenmaal op gang is…

ADVERSUS