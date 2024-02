Fendi couture lente zomer 2024. Vakmanschap en luxe

Fendi Couture Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of FENDI

Voor de nieuwe couture collectie van Fendi voor lente zomer 2024 heeft artistiek directeur Kim Jones zich laten inspireren door het futurisme dat Karl Lagerfeld wel in zijn Fendi collecties stopte. Jones wil in deze nieuwe collectie precisie maar ook emotie tot uiting brengen. Het is een dialoog tussen poëzie en realiteit, die feilloos is gerealiseerd door de vakmensen van de Fendi ateliers: van borduursters tot kleermakers, van patroonsnijders tot leerbewerkers, van kleermakers tot bontwerkers. Zij concretiseren met hun vakmanschap het idee achter de couture collecties van Fendi dat de persoon die couture draagt ‘iemand’ is in plaats van ‘iets’.

Al met al is er in deze collectie een soort ‘menselijk futurisme’ te vinden waarbij constanten uit het verleden worden samengevoegd om het heden en de toekomst te maken. Hier wordt structuur decoratie en decoratie structuur.

Om te beginnen met een nieuw silhouet dat ‘Scatola’ wordt genoemd (‘scatola’ is Italiaans voor ‘doos’). Deze geometrische vorm is uitgesneden in lichte en vloeiende stoffen zoals zijden gazar. Het tailleur daartegen volgt de vorm van het vrouwelijk lichaam met een rigoureuze snit in typisch mannelijke materialen. Ribgebreide jurken in de fijnste kasjmier- en vicunagarens zijn omhuld met geknoopte ‘Shibari’-harnassen die integraal deel uitmaken van het silhouet. Soepel krokodillenleer is een Leitmotiv in de collectie, voor zowel de kleding als de accessoires. Steeds weer wordt er gestreefd naar lichtheid, soepelheid en beweging, ontleend aan de dansdiscipline.

Maar het is in de overvloed aan intens bewerkte borduursels dat decoratie en structuur echt verstrengeld raken. In de borduurwerken is een soort samensmelting te vinden van het DNA van de natuurlijke en de door de mens gemaakte wereld. Zoals de franjes die samen tot een nieuw soort ‘vacht’ worden. Organisch gevormd, ultralicht en vloeiend met rigoureus maar delicaat handborduurwerk, beweegt het kronkelend mee met de drager.

Nadat vorig seizoen de couture collectie werd verrijkt en uitgebreid met verfijnde juwelen, is het dit seizoen de beurt van ‘kostbare praktische voorwerpen’. Delfina Delettrez Fendi, Artistic Director of Jewellery van Fendi, heeft kostbare brillen ontworpen met op maat gemaakte brilstructuren die aan de hand van gezichtsscans op je gezicht worden afgestemd. De brillen, zowel zonnebrillen als ‘gewone’ brillen, zijn uitgevoerd in 18k wit goud en verrijkt met witte diamanten.

Het concept van kostbare functionaliteit wordt ook doorgetrokken naar de handtassen met een serie op maat gemaakte Baguette-tassen (hoe kon het ook anders?). In navolging van de kledingmaterialen – van met nerts gevoerde soepele krokodil tot franjes en vloeiende borduursels – maakt Silvia Venturini Fendi van de Baguette tassen weelderige, persoonlijke objecten die gaan van Nano tot Large.

Een andere nieuwigheid op de catwalk zijn de Fendi Gems Baguette tassen, uitgevoerd in kostbare materialen, zoals een Mini Baguette tas in 18k witgoud met onder meer een met witte diamanten ingelegde gesp. Ook voor deze show werkte Kim Jones samen met de beroemde componist Max Richter. Het idee van ‘precisie en emotie’ komt in de muziek terug.