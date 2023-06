7x Herenmode trends voor de zomer van 2023

Herenmode trends zomer 2023 – Foto da sin: FENDI, Versace, Moschino

In de zomermode van 2023 draait het allemaal om comfort, kleur en het uitdragen van individualiteit. In de herencollecties voor dit seizoen zien we een interessante mix van comfortabele, lichte en unieke kledingstukken. Comfort is een sleutelwoord. De nieuwe herenmode trends voor de zomer van 2023 omvatten wijde en lichte broeken, gestreepte overhemden en originele kleuren. Hier is alles wat je moet weten over de nieuwe herenmode trends voor de zomer van 2023.

1. Wijde broeken

De wijde broeken blijven een trend. Ze zijn comfortabel en perfect voor zowel casual als formele gelegenheden. Combineer ze met een eenvoudig shirt met ronde hals voor een relaxede look of draag ze met een net overhemd voor een meer geklede outfit.

Herenmode trends zomer 2023 – Foto FENDI

2. Gestreepte overhemden

Gestreepte overhemden zijn altijd al een klassieker geweest in de zomergarderobe en deze zomer is geen uitzondering. Horizontaal of verticaal, dun of breed, strepen zijn een geweldige manier om wat beweging toe te voegen aan elke outfit. Combineer ze met korte broeken of lange broeken voor een zomerse en trendy look. Streeptruien en T-shirts met strepen zijn ook supercool.

3. Zomerjassen

Een lichte zomerjas is onmisbaar voor koelere avonden of mogelijke zomerse regenbuien. Voor zomer 2023 heb je volop keuze. Denk aan een lightweight bomberjack of een denim jasje voor over je zomerse outfit. Houd je van een klassieke look dan kun je ook denken aan een trench coat. Kies voor een jas in een opvallende kleur of print om een statement te maken of ga voor een neutrale tint als je je wat ingetogener voelt.

Herenmode trends zomer 2023 – Foto FENDI

4. Zomerse shorts

Zomerse shorts zijn een absolute must-have, en dit geldt te meer voor zomer 2023. Volgens de allernieuwste herenmode trends worden de shorts dit seizoen korter, maar het is wel zo leuk om met verschillende lengtes, stoffen en kleuren te spelen en variatie in je look aan te brengen.. Kies bijvoorbeeld voor klassieke pastelkleurige shorts voor een preppy look, of probeer wijde spijkershorts voor een casual/streetwear look. Voor lefgozers zijn er ook korte zwartleren shorts, bijvoorbeeld die van Prada.

Herenmode trends zomer 2023 – Foto Prada

5. Wijde jeans

Als het op spijkerbroeken aankomen, dan komt de wijde jeans nog altijd als winnaar uit de bus. Voor zomer 2023 laten we ons inspireren door de spijkerbroeken uit de jaren ’90. Deze wijde modellen zijn een comfortabel en trendy alternatief voor de traditionele slim-fit jeans. Combineer je wijde spijkerbroek met streepoverhemd of een simpel T-shirt.

6. Pastelkleuren

Zachte en lichte pasteltinten zijn de kleuren van de zomer van 2023. Probeer deze kleuren eens in je zomergarderobe te verwerken, of het nu gaat om kledingstukken of accessoires. Pastelkleuren zijn perfect om lichte zomerse looks te creëren en om er trendy uit te zien.

Herenmode trends zomer 2023 – Foto Prada

7. Neonkleuren

Als pastelkleuren niet jouw ding zijn, maak je dan geen zorgen. Je kunt spelen met meer opvallende kleuren zoals neonkleuren, een andere grote trend voor de zomer van 2023. Met een neonkleurige accenten is het heel gemakkelijk om je garderobe te verlevendigen. Je kunt deze trend mixen en matchen door neonkleuren met elkaar te combineren (een gedurfde keuze) of door ze te combineren met neutrale tinten voor een meer ingetogen look.

ADVERSUS