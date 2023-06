Haarverzorging in de zomer. Zo bescherm je je haar tegen zon en zeezout

Het is (bijna) zomer. We brengen meer tijd buitenshuis door en koesteren in de zon die maar al te lang op zich heeft laten wachten. We doen nieuwe energie op, verwarmen onze botten, genieten van een verfrissende duik in de zee. Heerlijk allemaa, maar voor je haar is het helaas niet de meest gunstige tijd van het jaar. Langdurige blootstelling aan de zon kan je haar lelijk schaden. Om het nog maar niet te hebben over de funeste invloed van zeezout op de gezondheid van je haardos. Wil volop deelnemen aan de zomerpret (wie niet?) maar je haar gezond, glanzend, sterk en mooi haar houden, dan zul je het goed moeten verzorgen. Hier is een uitgebreide gids voor haarverzorging in de zomer.

Waarom zijn de zon en zout water slecht voor mijn haar?

Zon en zout water kunnen je haar beschadigen. De UV-straling van de zon kan de eiwitten in ons haar beschadigen en droogheid, haarbreuk en gespleten haarpunten veroorzaken. Ook zeewater droogt je haar uit. Het ontdoet het haar van zijn natuurlijke oliën waardoor fragiel wordt en gemakkelijk breekt. Een overmatige blootstelling in de zon zou in het najaar zelfs tot (meer) haaruitval kunnen leiden.

Hoe bescherm je je haar tegen de zon?

Er zijn veel manieren om je haar te beschermen en te voeden tijdens de zomer. Hier zijn enkele tips om je haar de hele zomer gezond te houden:

Draag een hoed of sjaal om je haar te beschermen tegen de zonnestralen.

Gebruik een leave-in conditioner of haarserum voor extra hydratatie en bescherming.

Kies haarproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik tijdens het zomerseizoen, zoals producten met UV-bescherming of producten die extra hydratatie bieden

Geen specifieke haarproducten in huis? Zet je haar in de olie en maak er een chique knot van. Heb je gelijk een stijlvolle hair look!

Maak je haar nat voordat je een duik in het zwembad of de zee neemt zodat het zich op voorhand al volzuigt met water, maar dan wel zonder chloor of zout.

Draag een badmuts. Wie durft? Max Mara stuurde ze voor zomer 2023 de catwalk op.

Niets voor jou? Ga dan zwemmen met een baseball pet.

Spoel je haar altijd uit na het zwemmen in zee of zwembad om zout of chloor te verwijderen.

Vermijd het gebruik van hete stylingapparaten zoals haardrogers of stijltangen die je toch al verzwakte haar verder kunnen beschadigen.

Trim je haar regelmatig om te voorkomen dat gespleten haarpunten erger worden, vooral als het lang is. Op den duur zal het afbreken en dan ben je vaak meer lengte kwijt dan met een knipbeurt.

Gebruik één keer per week een diepe vochtinbrengende behandeling om je haar gehydrateerd en gezond te houden.

Vergeet niet om altijd de instructies te lezen van de producten die je besluit te gebruiken om je haar te beschermen, en gebruik ze zoals aangegeven. Overdrijven met het gebruik van bepaalde producten kan meer kwaad dan goed doen, dus gebruik ze met mate. Volg deze tips en gebruik de juiste producten om je haar de hele zomer in topvorm te houden. Je haar zal je dankbaar zijn.

ADVERSUS