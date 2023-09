Het belang van huidverzorging voor mannen

Lange tijd, we kunnen gerust zeggen ‘sinds mensenheugenis’, werd huidverzorging gezien als een exclusief vrouwelijk iets. Maar het is tijd om deze mythe te doorbreken en te begrijpen dat een goede huidverzorgingsroutine net zo belangrijk is voor mannen als voor vrouwen. Niet alleen om de huid jong en gezond te houden, maar ook vanwege de onvermijdelijke psychologische gevolgen van het gevoel verzorgd en in vorm te zijn.

Alle huidtypen hebben behoefte aan reiniging, hydratatie en bescherming tegen de zon. Een dagelijkse huidverzorgingsroutine vermindert tekenen van veroudering zoals rimpels en donkere vlekken, voorkomt acne en legt een gezonde, mooie glans over je huid. Ook voor mannen is het belangrijk om de huid twee keer per dag zacht te reinigen, om de huid ’s ochtends in te smeren met een vochtinbrengende crème met SPF 30 of hoger en om ’s avonds voor het slapengaan een rijkere, voedende crème te gebruiken.

Het opbouwen van een huidverzorgingsroutine kan in het begin een hele opgave lijken. Begin eenvoudig. Reinig, hydrateer en bescherm tegen de zon: dit zijn de basics van goede huidverzorging. Voeg daarna geleidelijk nieuwe producten toe, één voor één, en kijk hoe je huid reageert. Het kan nodig zijn om verschillende dingen uit te proberen om de perfecte combinatie te vinden. Denk hierbij aan serums op basis van retinol of misschien een exfoliant op basis van AHA. Verdiep je in huidproducten. Verbreed je kennis en test nieuwe producten.

Kies lichte, niet-vette crèmes als je een vette huid hebt. Bij een droge, gevoelige huid zijn romige, hydraterende formules beter. Scrubs en chemische peelings zoals glycolzuur kunnen dode huidcellen verwijderen en het teint frisser en glanzender maken, maar overdrijf het gebruik ervan niet. Twee keer per week is ruim voldoende.

Vergeet ook niet om de lichaamshuid te verzorgen. Lichaamsproducten met kleine scrubdeeltjes verwijderen op een zachte manier dode huidcellen en vuil en verbeteren de textuur van je huid. Gebruik na iedere douche een bodylotion om de hydratatie op peil te houden.

Een gezonde huid weerspiegelt hoe goed we voor onszelf zorgen. Een verzorgde huid getuigt van een goede persoonlijke verzorging en discipline, eigenschappen die ook op het werk en in het leven in het algemeen goed van pas komen. Laten we dus de mythe doorbreken dat huidverzorging typisch vrouwelijk is en beginnen onze huid serieus te verzorgen. Je huid zal er wel bij varen.