Maserati presenteert de nieuwe GranCabrio

De nieuwe cabriolet van Maserati is 100% made in Italy en treedt in de voetsporen van de GranTurismo. Het is een nieuwe en prachtige versie van de grand tourer bij uitstek, zonder in te boeten aan luxe, prestaties, rijcomfort en sportiviteit. Maserati’s nieuwste aanwinst is een luxe auto die in zijn nieuwe cabrio-uitvoering de stilistische details en fijne materialen waar Maserati bekend om staat naar een nog hoger plan brengt. Dit wordt gecombineerd met rijplezier van het hoogste niveau, in harmonie met de omgeving.

De elegantie van de Maserati GranCabrio komt uiterlijk maximaal tot zijn recht, waarbij het stijlvolle lijnenspel en het gegrom van de motor de zintuigen prikkelen. Het contact met de weg en het landschap is een onvergelijkbare ervaring die alleen kan worden geboden door de cabrioversie van een auto die de hoofdrolspeler is geweest in een succesverhaal dat meer dan zestig jaar omspant. De cabrioletvariant van Maserati’s eerste sportwagen, de 3500 GT, werd in 1959 onthuld tijdens de Autosalon van Genève.

De nieuwe GranCabrio is de ideale partner voor lange reizen. Het model wordt gekenmerkt door een optimale balans tussen een fraai design en onopvallende functionaliteit. De ‘open-air ervaring’ wordt versterkt door een opmerkelijk thermisch en akoestisch comfort, dankzij de softtop die verkrijgbaar is in vijf kleuren en die kan worden bediend vanaf het centrale display met behulp van een tiptoets. Aangezien het dak is gemaakt van stof neemt het zo min mogelijk ruimte in wanneer het automatisch wordt opgeborgen in de bagageruimte. Dit proces duurt slechts 14 seconden en kan zelfs rijdend worden uitgevoerd bij snelheden tot 50 km/u. Er is ook voldoende ruimte aan boord voor vier inzittenden. Dit zorgt ervoor dat de authentieke Italiaanse stijl en het rijplezier van de GranCabrio kan worden gedeeld met de passagiers.

Voor liefhebbers van rijden met de wind in de haren heeft Maserati aan alles gedacht; de GranCabrio wordt standaard geleverd met een innovatieve nekverwarmer, om de nek van de bestuurder en passagier op drie verschillende intensiteitsniveaus te verwarmen. Tegen meerprijs is een windscherm leverbaar, dat kan worden gebruikt als de auto met twee personen aan boord wordt bereden. Als het dak geopend is, vermindert het de vorming van turbulentie in het passagierscompartiment en komt de aerodynamica van de auto optimaal tot zijn recht.

Bij de introductie is de Maserati GranCabrio verkrijgbaar in de Trofeo-uitvoering. Deze variant wordt aangedreven door de Nettuno zescilinder benzinemotor, een 3,0-liter twin-turbo met 542 pk die het onmiskenbare grommende hart vormt in de topmodellen van het modellengamma van Maserati.

In de GranCabrio worden de indrukwekkende prestaties van de Nettuno-motor – de krachtigste motor die ooit werd geleverd in de Maserati GranTurismo-range – opnieuw gecombineerd met een hoogstaand comfort, zodat lange afstanden afleggen bijzonder plezierig verloopt. Dit comfortniveau wordt aangevuld met het plezier van open rijden, om optimaal te kunnen genieten van al het moois dat de trip te bieden heeft en van de unieke kenmerken van een auto die in alle opzichten bijzonder is. Ook de technologie is van hoog niveau, wat zich vertaalt in de beste infotainment- en rijassistentiesystemen, om veiligheid en entertainment te garanderen achter het stuur van een auto die geen compromissen accepteert.

De nieuwe GranCabrio, die gelijktijdig met de GranTurismo is ontwikkeld, is een samensmelting van efficiëntie en de natuurlijke schoonheid van een auto die in de loop der jaren trouw is gebleven aan zichzelf. Een toppunt van stijl met de klassieke proporties die typerend zijn voor de auto’s van het merk uit Modena, terwijl hij tegelijkertijd toonaangevend blijft met de beste mechanica in zijn klasse en de nieuwste technologie. Het hoogwaardige interieur belichaamt het kenmerkende vakmanschap van de producten van de Italiaanse fabrikant en benadrukt de kenmerkende ‘balans van tegenstellingen’, evenals een gedurfde en eigentijdse luxe, in de beste traditie van de meest iconische auto’s van het merk met de Drietand.