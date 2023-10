Porsche introduceert met Cayenne S E-Hybrid nieuwe hybridevariant

De nieuwe Cayenne S E-Hybrid is de derde geëlektrificeerde motorvariant van de populaire SUV-reeks en wordt gepositioneerd tussen de Cayenne E-Hybrid en de Cayenne Turbo E-Hybrid. De focus ligt op een prettige balans tussen dagelijks gebruiksgemak en prestaties, en zal verkrijgbaar zijn als zowel SUV en Coupé. De hybridetechnologie van de recent vernieuwde Cayenne maakt gebruik van intelligent energiemanagement waarmee het elektrische rijbereik vergroot is en laadtijden verkort.

In de Cayenne S E-Hybrid wordt de 3.0-liter V6, met een vermogen van 260 kW/353 pk, gekoppeld aan een 130 kW/176 pk sterke elektromotor. Het totale systeemvermogen bedraagt 382 kW/519 pk en het maximum koppel 750 Nm. De Cayenne S E-Hybrid accelereert vanuit stilstand naar 100 km/u in 4,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 263 km/u.

Standaard adaptieve luchtvering met innovatieve technologie

De standaard adaptieve luchtvering zorgt voor een combinatie van verbeterde prestaties en meer comfort. De innovatieve 2-kamertechnologie met twee kleppen zorgt voor een nog groter verschil tussen chassisinstellingen, van extreem comfortabel tot een prestatiegericht en dynamisch weggedrag. Tegelijkertijd profiteert het model van de verbeteringen van de hybridetechnologie die Porsche onlangs doorvoerde op de nieuwe Cayenne. Een volledig elektrisch rijbereik van maximaal 90 kilometer** zorgt ervoor dat een aanzienlijke afstand emissievrij kan worden afgelegd. Porsche maakt dit mogelijk dankzij een batterijcapaciteit van 25,9 kWh. Een ingebouwde lader van 11 kW zorgt ervoor dat de laadtijd minder dan 2,5 uur bedraagt, afhankelijk van de gebruikte laadpaal.

Aan de buitenkant onderscheidt de Cayenne S E-Hybrid zich onder meer dankzij de 20 inch Cayenne S-velgen waarmee het model standaard wordt uitgerust en een uitlaatsysteem met tweemaal twee eindpijpen in geborsteld roestvrijstaal. De SUV is voorzien van een exterieurpakket in hoogglans zilver, de Coupé wordt gekenmerkt door een exterieurpakket in hoogglans zwart. De standaard Matrix led-koplampen zorgen voor veiligheid en comfort in het donker, de innovatieve HD Matrix-led koplampen zijn als optie verkrijgbaar.

In het interieur kan de bestuurder uitkijken naar standaard 8-voudig verstelbare elektrische comfortstoelen, het Sport Chrono-pakket inclusief rijmodus-schakelaar, pedalen in roestvrijstaal en het interieurpakket Diamar gespoten in Silvershade. Porsche is tevens de eerste autofabrikant die voertuigfuncties uit zijn app integreert in Apple CarPlay®. Dankzij het uitgebreide scala aan mogelijkheden van de My Porsche-app kun je met CarPlay® diverse functies van de auto vereenvoudigd digitaal beheren en besturen. Het optionele, geïntegreerde bijrijdersdisplay maakt het streamen van video mogelijk, ook tijdens het rijden. Een nieuw luchtkwaliteitssysteem filtert ziektekiemen en andere schadelijke deeltjes.

De nieuwe Porsche Cayenne S E-Hybrid is per direct te bestellen en staat vanaf november 2023 bij de Nederlandse Porsche Centra.