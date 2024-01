Een parfum is altijd een gewaardeerd cadeau. Maar hoe kies je een parfum voor je vriendin of vrouw? We hebben een aantal tips voor je.

Zo kies je een parfum voor jouw vriendin of vrouw

De beste cadeaus voor je vriendin of vrouw zijn vaak luxe cadeaus, dingen die ze niet zo snel voor zichzelf zou kopen. Een parfum staat daarbij hoog op het cadeaulijstje. Maar het uitzoeken van een parfum voor je partner is zo eenvoudig nog niet, zeker als je haar nog niet zo lang kent. Wil je op zeker gaan, probeer dan te ontdekken welk parfum ze gewoonlijk gebruikt en koop dan een nieuwe flacon voor haar als de bodem in zicht komt. Wil je iets verrassend doen en de band tussen jullie met een heerlijke geur versterken, ga dan zelf op zoek naar een passend parfum voor haar. Een parfum waar zij dol op zal zijn, die jij graag om je heen hebt en die jullie voor altijd zintuiglijk aan elkaar zal verbinden.

Dat is, zoals we al zeiden, geen gemakkelijke opgave. Het overweldigende aanbod maakt van het vinden van de juiste geur een hele klus. We doken in het onderwerp, gaan in op de voordelen van klassieke versus moderne geuren en geven je een paar handige tips mee om het parfum te ontdekken dat bij jouw geliefde past.

Klassiek of modern?

Het kiezen van het perfecte parfum voor jouw vriendin of vrouw is een heel opgave die denk- en speurwerk vereist. Je keuze zal grotendeels afhangen van de persoonlijkheid, individuele stijl en smaak van je geliefde. Een eenvoudige manier om je keuzeveld te beperken, is een scheidslijn trekken tussen klassieke en moderne parfums.

Klassieke parfums: tijdloze elegantie

Klassieke parfums hebben de tand des tijds doorstaan en blijven geliefd vanwege hun tijdloze aantrekkingskracht. Ze zijn vaak verweven geraakt met historische perioden, bewegingen of iconische figuren en zo het ‘geurige’ symbool van een specifiek tijdperk geworden. De geur van Chanel Nº5 is bijvoorbeeld nauw verbonden met de elegantie en verfijning van de jaren ’20 (en met Coco Chanel, of course), terwijl de geur van patchouli voor altijd verbonden is met de tegencultuur en de vrijgevochtenheid van de jaren ‘60.

Klassieke parfums blinken ook uit door hun uitgebalanceerde composities van hoogwaardige ingrediënten, die het kunstenaarschap en vakmanschap uit het verleden laten zien. Moderne geuren kunnen hier nog maar zelden aan tippen.

Een klassiek parfum kan een heel goede keuze zijn als je partner van elegantie houdt, als ze gefascineerd is door stijliconen van weleer (Coco Chanel maar ook Brigitte Bardot, Jane Birkin, Grace Kelly), als ze een vleugje nostalgisch is en liever door Parijs slentert dan op Ibiza aan het strand ligt. Geuren als Chanel Nº5, Guerlain Shalimar of Dior J’adore kunnen dan helemaal haar ding zijn. Het zijn iconische parfums die hun populariteit al decennia behouden. Ze bezitten een bepaalde charme en blijvende uitstraling waar je je vriendin of vrouw vast een plezier mee doet.

Moderne parfums: uniek en innovatief

Moderne parfums omarmen daarentegen innovatie, creativiteit en de steeds evoluerende trends van de parfumindustrie. Deze geuren verkennen vaak nieuwe reukgebieden, waarbij ze experimenteren met onconventionele combinaties en nieuwe ingrediënten. Moderne parfums kunnen levendig en scherp zijn en weerspiegelen de huidige tijdsgeest.

Het kiezen van een modern parfum kan een goede optie zijn als je partner een eigentijdse en avontuurlijke stijl heeft, als ze van moderne kledingmerken houdt en zich graag van anderen onderscheidt door een aparte en unieke stijl. In dat geval kun je denken aan parfums van merken als Maison Margiela, een super trending geurtje als Baccarat Rouge 540 van Maison Francis Kurkdjian of Cloud Eau de Parfum van Ariana Grande. Het zijn geuren met een dynamische en innovatieve karakter van de moderne parfumerie. Ze bieden een frisse en opwindende ervaring die goed passen bij mensen die graag uniek en actueel zijn.

Andere tips om het perfecte parfum voor jouw geliefde te vinden

Om de geur te vinden die bij je vriendin of vrouw past, is ‘observeren’ het sleutelwoord. Verder zul je ook onderzoek uit moeten. Hier zijn enkele tips om je te helpen het perfecte parfum voor je partner te vinden:

Observeer haar voorkeuren: let op de geuren waar ze al van geniet. Heeft ze een voorkeur voor bloemige, oriëntaalse, frisse of houtachtige geuren, jeugdig en licht of juist zwaar? Probeer het in kaart te brengen. Let niet alleen op de parfums die ze misschien al gebruikt maar ook op de geur van bijvoorbeeld haar shampoo of lichaamslotion.

Zoek aanwijzingen: probeer er actief achter te komen van welke geuren ze houdt. Neem een boeket bloemen of een geur in de natuur die jullie tijdens een boswandeling ruiken als uitgangspunt. Vraag haar welke geuren ze lekker vindt reuken of dat er geuren zijn die ze zich uit het verleden herinnert. Je zou haar zelfs naar parfums uit het verleden kunnen vragen, zonder al te veel vrij te geven.

Denk na over haar persoonlijkheid: wat zijn haar kenmerkende persoonlijkheidskenmerken en hoe zou je haar stijl omschrijven? Is ze extravert en levendig, of heeft ze een meer ingetogen en elegante stijl? Deze informatie kan je helpen bij het kiezen van een geur die bij haar unieke karakter past.

Lees je online in: ook al kunnen we via internet (nog?) geen geuren waarnemen, toch kan het heel nuttig zijn om je online te oriënteren. Verdiep je in de wereld van de parfums om je eigen productkennis te vergroten. Behalve de geur en het merk/modehuis kan ook het design van het flacon een rol spelen. Kijk maar eens op parfumdreams. Verder krijg je zo ook een beeld van de prijzen. Want naast haar persoonlijkheid en smaak is jouw budget natuurlijk ook een belangrijke keuzefactor.

Testen en ontdekken: loop je samen ‘toevallig’ langs een parfumerie moedig haar dan aan om samen verschillende parfums te testen en vraag haar naar haar mening. Zo leer je haar ook eens van een andere kant kennen!

Vraag advies: vraag advies in de parfumerie. De dames van de parfumerieafdeling kunnen je heel goed helpen bij je keuze. Hoe meer informatie jij aandraagt, hoe beter ze je zullen kunnen adviseren om het perfecte parfum voor jouw geliefde partner te vinden.