Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

In de mode collectie van Chloé voor winter 2023 2024 worden jurken en tassen gepresenteerd als een grafisch, veelkleurig tapijt. De silhouetten zijn geïnspireerd door de Renaissance. In de collectie wordt gebruik gemaakt van innovatieve en onverwachte materialen.

Een gewatteerde cape jas met ruches langs de naden is gemaakt van gerecycled nylon. Een off-the-shoulder jurk boven de knie is gesneden uit nappa leer, het is een modernistische, grafische interpretatie van de Renaissance. Het gebruik van contrasterende zwart-witte stoffen accentueert de tailles en hoge halslijnen van jurken, waardoor de historische verwijzingen een eigentijdse esthetiek krijgen.

Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

De Renaissance-architectuur die terugkomt in de constructies van de creaties op de catwalk getuigen van het vakmanschap van het modehuis. Broeken zijn vervaardigd uit complexe vlechtformaties van met de hand ingevoegde leren vlechten en plooien. De grenzen van stofontwikkeling worden verkend en opgerekt.

Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

Nieuwe kanttechnieken zijn ontwikkeld voor een nauw sluitende jurk om het stretch en comfort te geven voor de actieve vrouw. Een oversized cape-jurk is gebreid van een namaakbont van kasjmier en zijde. Het panelenwerk van jurken met horizontale en verticale lijnen is gebaseerd op crinoline-patroondelen, maar uitgewerkt op de breimachine om een gevoel van Chloé’s zachtheid en vrouwelijkheid in de gebreide kleding te introduceren.

Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

Dijhoge laarzen hebben een leren bovenwerk. Een vrouwelijke touch wordt toegevoegd aan jongensachtige laarzen in de vorm van een gouden hak en sandalen zijn versierd met een gesp geïnspireerd op het archief van Chloé.

Chloé herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

Leren tassen zijn geïnspireerd op middeleeuwse geldbuidels en worden in de hand gedragen. De Penelope-tas, die debuteerde in de zomercollectie van 2023, is verkrijgbaar in leer, suède patchwork en versierde shearling, en is afgewerkt met ambachtelijke details zoals gevlochten leer en een kenmerkende metalen sluiting geïnspireerd op het sieradenarchief van het modehuis. Een nieuwe miniversie voor winter 2023 2024 is versierd met een ketting.