MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Het onderscheiden van waar het ene kledingstuk begint en het andere eindigt, vereist doorgaans niet het oog van een detective. Een mouw van een sweatshirt die onder een mouw van een trenchcoat vandaan komt, duidt gewoonlijk op twee lagen kleding, als bescherming tegen de winterse kou. Maar bij MM6 Maison Margiela gelden deze regels niet. Het maison neemt de klassieke kledingregels op de schop en presenteert de nieuwe looks voor winter 2023 2024 in een reeks volledig nieuwe contexten waarin ze kunnen worden bekeken en gedragen.

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Onverwachte stoffen texturen en behandelingen worden ongehoorzaam samengevoegd, waardoor vooraf bedachte associaties van specifieke kledingstukken, textiel en silhouetten worden verstoord. Met andere woorden: niets is wat je denkt te zien!

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Een kledingstuk met een romp van doorschijnende marineblauwe voeringstof heeft onverwacht volumineuze leren mouwen. Een capuchon die uit de kraag van een camel kleurige wollen mantel komt, is eigenlijk een afneembare sjaal, terwijl de tailleband van een boxershort die boven rechte blauwe spijkerbroeken uitsteekt, in de broek is ingebouwd en wordt vastgemaakt met een trekkoord.

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Elders worden bijna onwaarschijnlijke stylingkeuzes bereikt door bedrieglijke constructiemethoden. Een leren gilet wordt open gedragen om de sluitingen van een gewatteerd wandelvest te onthullen, terwijl een wollen jas is opgebouwd uit twee stukken: een sobere, grijze gewatteerde wollen blazer gedragen over een lang vest.

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Met deze collectie prikkelt MM6 Maison Margiela onze fantasie. Maar er zijn ook concrete elementen in deze collectie te vinden, zoals de visuele handtekeningen van Nummer 6.

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Schoenen en accessoires zijn natuurlijk ook aanwezig. Stevige dijlaarzen zijn gemaakt van panelen van geborsteld kalfsleer en suède, met een verhoogde zool van zeven centimeter om een subtiele illusie van hoogte te creëren. Een puntige muiltje met een kittenhak en een laarsje zijn afgewerkt met een zilverkleurig folie-effect dat terugkomt in de jeans van dit seizoen en in een driedelige collectie van de geometrisch geconstrueerde Numeric Bag van MM6 Maison Margiela. De iconische Japanse tas keert terug in een nieuwe versie met drie handvatten en als een ruime Weekender.

MM6 Maison Margiela herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Maison Margiela

Ondanks al het gesprek over esthetisch bedrog is dit verre van een collectie die bedoeld is om je voor de gek te houden. Het publiek werd tijdens de modeshow een blik backstage gegund zodat duidelijk werd hoe alle puzzelstukjes samenkwamen om een geheel te vormen. En wanneer deze kledingstukken in je garderobe terechtkomen, is het aan jou om puzzels te creëren die voor jou zinvol zijn.