Dit moet je weten over visvetzuren en visolie capsules

Als je bewust eet, dan ben je vast bekend met omega-3-vetzuren. Omega-3-vetzuren zijn essentiële voedingsstoffen voor ons lichaam en onze gezondheid. Er zijn drie hoofdtypen omega-3-vetzuren: alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA).

ALA is te vinden in plantaardige oliën, zoals in lijnzaadolie, maar ook walnoten, terwijl EPA en DHA vooral voorkomen in vis en schaal- en schelpdieren. Ons lichaam kan een deel van ALA omzetten in EPA en DHA, maar die omzetting is beperkt. Het is daarom belangrijk om EPA en DHA uit je voeding te halen. Maar niet iedereen eet één of twee keer in de week vette vis. Ga het maar eens bij jezelf na.

Visvetzuren als EPA en DHA staan bekend om hun positieve invloed op onze gezondheid. Ze ondersteunen de functies van hart, hersenen, gewrichten en ogen. Het zijn belangrijke componenten van celmembranen, waarbij DHA vooral geconcentreerd is in de hersenen, ogen en zaadcellen.

Vette vissoorten zoals zalm, makreel, haring, forel en sardines, zijn rijke bronnen van EPA en DHA. Eet je niet voldoende vis, dan kan het innemen van omega-3-supplementen in de vorm van visolie capsules een handig alternatief zijn om voldoende essentiële vetzuren binnen te krijgen. In deze capsules tref je vaak zowel EPA als DHA aan.

Kies je voor visolie capsules of visolie pillen, kies dan een product van hoge kwaliteit. De concentratie EPA en DHA in het supplement, evenals de vorm van omega-3-vetzuren kunnen de absorptie en effectiviteit beïnvloeden. Bovendien verschillen de supplementen wel in zuiverheid en versheid.

Een voorbeeld van een visolie supplement is krillolie. Deze olie wordt gewonnen uit krill, dat zijn kleine garnaalachtige zeediertjes. Krill is rijk aan omega-3-vetzuren die gebonden zijn door fosfolipiden. Daardoor zijn ze in water oplosbaar en goed opneembaar in het lichaam. Ga voor 100% pure krillolie.

Het niveau van visvetzuren in je lichaam bouwt zich snel op maar er gaan enkele weken tot maanden overheen voordat je veranderingen in je lichaam zult merken. Het is daarom belangrijk om de capsules consequent in te nemen.

Kortom, EPA en DHA zijn essentiële omega-3-vetzuren die in een gezond voedingspatroon niet mogen ontbreken. Deze visvetzuren komen voor in vis en zeevruchten, maar omdat niet iedereen elke week vis eet, kiezen veel mensen ervoor om supplementen in de vorm van visolie capsules of pillen te nemen om een adequate inname te garanderen. Bij het kiezen van je supplement is het belangrijk om rekening te houden met de concentratie, vorm, zuiverheid en versheid van het product. Het is altijd aan te raden om, voordat je met een supplement begint, met je huisarts te overleggen.