De volledig elektrische MINI Cooper SE staat voor emissievrije mobiliteit en een kenmerkend Go-Kart gevoel in en rondom de stad. Het nieuwe elektrische

De nieuwe MINI Cooper SE John Cooper Works: Volledig elektrisch in een sportieve look

Met een vermogen van 218 pk (160 kW) en een maximumkoppel van 330 Nm staat de elektrische MINI Cooper ver vooraan en dat zonder emissies, mede ook omdat hij in 6,7 seconden van 0 naar 100 km/u kan sprinten. De in de elektrische MINI Cooper geïnstalleerde hoogspanningsbatterij met een energie-inhoud van 54,2 kWh maakt een actieradius tot wel 402 kilometer mogelijk (WLTP). Om je MINI een bijzonder sportieve uitstraling te geven, kan hij worden besteld met het sportieve John Cooper Works Trim. Met veel details benadrukt deze variant de autosportgenen van het merk — behaald door talloze racesuccessen, waaronder drie overwinningen tijdens de Monte Carlo Rally in de jaren 60.

„De volledig elektrische MINI Cooper SE in de nieuwe John Cooper Works Trim combineert een passie voor iconisch design, legendarische prestaties en duurzame mobiliteit. Het is de belichaming van efficiëntie en Go-Kart-Feeling”, zegt Stefanie Wurst, Head of MINI.

Individueel ontwerp voor en achter met een motorsportuiterlijk.

Het nieuwe John Cooper Works-logo, dat wordt gekenmerkt door duidelijke contouren, valt bijzonder goed op door zijn traditionele rode, witte en zwarte kleuren en de gesymboliseerde geblokte vlag op de grille aan de voorzijde van de MINI. Het krachtige uiterlijk van de elektrische MINI Cooper in JCW Trim wordt onder andere bereikt door 18-inch wielen in een tweekleurig ontwerp met elk tien spaken en JCW-remklauwen in opvallend rood. De motorkapstrepen op de carrosserie benadrukken extra het sportieve karakter.

De elektrische MINI Cooper in JCW Trim bevat standaard opvallende diffusors aan de voor- en achterkant. De omlijsting van het radiatorrooster en het logo zijn afgewerkt in hoogglanzend zwart. Optische hoogtepunten zijn onder meer het contrasterende dak en de spiegelkappen in Chili Red.

De MINI LED-koplampen hebben individuele lichtsignaturen. Met de geselecteerde JCW-kenmerken tonen de voorlichten slechts twee horizontale strepen als dagrijverlichting en benadrukken ze het minimalistische ontwerp van de nieuwe elektrische MINI Cooper. De afbeeldingen van de matrixachterlichten onderstrepen de breedte van de achterkant van het voertuig.

Interieur geïnspireerd op de racerij.

De JCW-stoelen combineren synthetisch leer met rode stiksels en meerkleurig gebreid materiaal in het schoudergedeelte. Het zwart-rode kleurconcept wordt aangehouden op het breigoed dat de binnenkant van de deur en het dashboard bedekt, waarvan de passagierszijde is voorzien van het JCW-specifieke patroon in de stijl van een geblokte vlag.

Het centrale OLED-scherm met hoge resolutie en een diameter van 240mm bundelt voertuiggerelateerde gegevens en biedt informatie over navigatie-, media-, telefoon- en klimaatinstellingen. Met de MINI Experience Modes biedt het nieuwe mogelijkheden voor individualisering. Deze bevat ook de op John Cooper Works geïnspireerde Go-Kart-Modus, die het display en de binnenverlichting antracietrood kleurt. Naast het speciale Go-Kart-geluid verbetert de geoptimaliseerde gasrespons van het gaspedaal in deze modus de sportieve rijervaring.

Nieuwe rijhulpsystemen en efficiënt opladen.

Met 12 ultrasone sensoren en vier surroundcamera’s vereenvoudigt Parking Assistant Plus het parkeren en identificeert het vrije parkeerplaatsen. De geavanceerde Explore-modus biedt een unieke oplossing binnen dit segment: hiermee kan er geparkeerd worden via een smartphone zonder dat de bestuurder in de MINI hoeft te zitten. Een belangrijk pluspunt in het gemak wanneer de parkeerplaats aan de zijkant krap is.

Snel opladen met gelijkstroom is mogelijk tot 95kW. Dit betekent dat de batterij bij een snellaadstation in iets minder dan 30 minuten van 10% naar 80% kan worden opgeladen. De hoogspanningsbatterij wordt met wisselstroom met 11kW opgeladen. Wanneer de navigatie is geactiveerd, wordt de hoogspanningsbatterij van de elektrische MINI Cooper voorbereid op de ideale temperatuur voor efficiënt opladen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het voordeel: een aanzienlijk kortere oplaadtijd, vooral bij lage buitentemperaturen.