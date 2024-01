Issey Miyake herfst winter 2023/24: het vierkant als inspiratiebron

De modecollectie van Issey Miyake voor herfst winter 2023 2024 die werd gepresenteerd in het Théâtre du Châtelet in Parijs is…

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

De modecollectie van Issey Miyake voor herfst winter 2023 2024 die werd gepresenteerd in het Théâtre du Châtelet in Parijs is geïnspireerd door het concept ‘The Square and Beyond’. De collectie staat in het teken van het vierkant en werkt deze vorm verder uit met originele ideeën en technologieën. Het resultaat is: opvallende kledingstukken met vooral opvallende vormen.

Zo worden gebreide vierkanten gecreëerd door de combinatie van verticale en horizontale breistructuren. Met allerlei technieken zijn vervolgens natuurlijk onregelmatige silhouetten gecreëerd. Vierkanten zijn het uitgangspunten maar het idee is verder om de verandering in vorm te benadrukken.

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Vierkanten dus, in allerlei vormen en uitvoeringen. Nu eens met een baldakijnachtige vorm die het lichaam bedekt, dan weer eens in de vorm van een schaakbordpatroon met opzettelijke krimp. Krimpend garen is hier in een ruitpatroon in de stof geweven voordat het wordt behandeld in water bij hoge temperatuur, terwijl de stof twee keer zo groot wordt. Dit proces resulteert in een unieke textuur van gekrompen stof voor het uiteindelijke kledingstuk.

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Verder is er een naadloze serie van breisels die wordt gekenmerkt door onregelmatige vormen die worden gecreëerd door het verschil in breistructuren. Ook zijn er composities van rechthoeken in contrasterende kleuren, horizontaal gebreid in een lineair patroon. Het hoekige silhouet van het patroon veert op en neer bij elke beweging waardoor de zachtheid van het breiwerk wordt versterkt.

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Ook in de jassencollectie komen we vierkanten tegen, maar dan gebreid op een Jacquard-machine.

Issey Miyake herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Verder is er een tassenserie, Square, met tassen die zo met stof bedekt zijn dat er losse plooien ontstaan als je de tas beweegt.