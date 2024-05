Wil je jezelf in de gelegenheid stellen om geld terug te ontvangen van de verzekeraar na een ongeluk, vul dan direct het schadeformulier in.

Autoschade? Doe dit eerst

In films zie je regelmatig auto’s op elkaar botsen, maar zelden zie je de acteurs vervolgens een schadeformulier invullen. Het is natuurlijk ook niet het meest spannende om te doen, maar wel belangrijk wil je jezelf in de gelegenheid stellen om geld terug te ontvangen van de verzekeraar. Het is daarom aan te raden om het Europees schadeformulier standaard bij je te hebben wanneer je in de auto stapt.

Je autoverzekering

Natuurlijk hoop je dat je niet in een ongeval terecht komt, maar wees altijd voorbereid voor het geval het gebeurt. En check om de zoveel tijd ook of je nog tevreden bent met je autoverzekering. Je kunt je autoverzekering vergelijken en alle relevante informatie die voor jou geldt onder de loep nemen.

Niet afhankelijk maken van internet

Het schadeformulier is eenvoudig te vinden op internet, maar je wilt het ook kunnen invullen wanneer er geen internet aanwezig is. Het kan zijn dat de batterij van je telefoon leeg is of dat je telefoon het ongeluk niet heeft overleefd. In dat geval kun je niet vlotjes het formulier invullen en als je het later doet bestaat de kans dat je de exacte gebeurtenis niet meer helder voor de geest hebt.

Slinger de printer aan

Stap 1 is dus nu je printer aanslingeren en het formulier uitprinten. Sowieso handig ook dat je het al een keer gezien hebt en de instructies hebt doorgelezen. In zo’n geval kun jij ook het voortouw nemen en degene met wie je een aanrijding hebt gehad, geruststellen dat je weet wat de te nemen stappen zijn. Je weet dan dat je per aanrijding één schadeformulier invult en dat als de auto’s nog kunnen rijden je beter eerst een parkeerplaats kunt opzoeken. Hiermee voorkom je filevorming en je brengt jezelf ook in veiligheid.

15 vragen voor 2 pechvogels

Het formulier bestaat uit 15 vragen die je stap voor stap doorneemt met de andere pechvogel. Het is heel belangrijk om aan het einde beiden een handtekening te zetten onder het ingevulde papier. Indien de politie er bij betrokken is, vergeet dan niet aan hen ook een stempel te vragen. Dit staat allemaal duidelijk aangegeven op het formulier.

Vervolgens scheur je één vel af voor de andere partij en de rest houd je zelf. De achterzijde van het formulier is om later thuis in te vullen. Tot slot stuur je alle papieren zo snel mogelijk naar je verzekeringsmaatschappij.

Reconstructie

Op het formulier wordt ook om een schets van de situatie gevraagd. Welke auto reed waar precies en waar kwamen beide voertuigen voor het eerst met elkaar in aanraking? Zorg dat je voldoende tijd neemt voor de reconstructie en probeer ook goed te luisteren naar hoe de ander het ongeval ervaren heeft. Op die manier is de puzzel het meest compleet en is de kans het grootst dat de verzekering het juiste schadebedrag kan vaststellen.

Schadevrije jaren

Wat ook niet heel spannend oogt maar eigenlijk wel is; schadevrije jaren. Het effect van een ongeluk kan groot zijn op de premie die je betaalt. Word jij verantwoordelijk gesteld voor het ongeval, dan verlies je 5 opgebouwde schadevrije jaren. Voor je dus kiest de verzekering te laten betalen voor het ongeval is het verstandig even een rekensom te maken van de verandering in te betalen premie en te betalen kosten voor het ongeval.