Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA

Alfa Romeo opent de orderboeken van de langverwachte JUNIOR – voorheen Milano – waarmee het merk terugkeert naar het grootste segment in Europa. De 100% elektrische Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA bijt het spits af met naar keuze 115 kW (156 pk) of zelfs 175 kW (240 pk) voor de extra sportieve JUNIOR ELETTRICA VELOCE. Rijden kan al vanaf € 39.000 (inclusief belasting en rijklaarmaakkosten, maar exclusief de voor € 2.950 SEPP-subsidie). Naar verwachting staat de JUNIOR in september bij de Nederlandse Alfa Romeo dealer. De Alfa Romeo JUNIOR IBRIDA met efficiënte 48V hybride aandrijflijn volgt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.

De nieuwe Alfa Romeo JUNIOR combineert Italiaanse flair met sportieve rijeigenschappen, zonder comfort uit het oog te verliezen. Het model biedt het laagste gewicht van alle compacte premium auto’s en uitstekende aerodynamische vormgeving, met historisch verantwoorde ‘afgeknotte’ achterzijde (‘coda tronca’) als verwijzing naar de legendarische Alfa Romeo Giulia TZ. De 4,17 meter lange JUNIOR biedt plaats aan vijf personen en heeft een grote bagageruimte van 400 liter.

JUNIOR ELETTRICA

Alfa Romeo start met de levering van de 100% elektrische modelvariant. Deze maakt gebruik van een 54 kWh batterij met een hoge energiedichtheid. Het lithium-ion batterijpakket zorgt in deze versie met 115 kW (156 pk) en 260 Nm aan koppel voor een actieradius van ruim 400 kilometer (WLTP pre-homologatie cijfers). De JUNIOR ELETTRICA is uitgerust met een 3-fase boordlader van 11 kW. Het opladen van 20 tot 80% kan bij 100 kW DC-snellaadstations in 27 minuten. Bij een 11 kW laadstation (3-fase) duurt een 0-100%-laadsessie 5 uur en 45 minuten. De Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA heeft een topsnelheid van 150 km/u en bereikt vanuit stilstand in 9 seconden een snelheid van 100 km/u.

De consumentenadviesprijs van de Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA start bij € 39.000 (inclusief belasting en rijklaarmaakkosten). Ter introductie van dit nieuwe compacte model van Alfa Romeo komt er ook een introductieversie: de JUNIOR ELETTRICA SPECIALE. Die versie is verkrijgbaar vanaf € 41.000. Beide modelversies komen in 2024 in aanmerking voor € 2.950 SEPP-subsidie. De vanafprijs van de JUNIOR ELETTRICA daalt daarmee naar € 36.050.

Elke JUNIOR ELETTRICA heeft een zeer rijke uitrusting. Zaken als Icona stoffen interieurbekleding met blauwe accenten, automatische airco, regensensor, keyless start, een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met 10,1-inch display zijn allemaal standaard. Verder bestaat de standaarduitrusting uit 18-inch lichtmetalen Aero-wielen, elektrisch verstelbare buitenspiegels, LED-verlichting, adaptieve cruise control, parkeersensoren achter en een botspreventiesysteem met herkenning van voetgangers en fietsers.

Alfa Romeo JUNIOR SPECIALE

De introductieversie JUNIOR SPECIALE combineert sportiviteit met vooruitstrevende techniek en optimaal comfort. Kenmerken zijn het ‘Progresso’-logo, matte sierelementen, 18-inch lichtmetalen ‘Petali’-wielen, ‘Spiga’-interieurbekleding met vinyl en stoffen bekleding, een met leder afgewerkt stuurwiel en elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met massagefunctie. De SPECIALE biedt verder interieurverlichting met keuze uit acht kleuren, die de ventilatieopeningen, de middenconsole en het iconische instrumentarium op sierlijke wijze verlicht.

De rijke uitrusting wordt gecompleteerd door een uitgebreide veiligheidsuitrusting. De Alfa Romeo JUNIOR SPECIALE biedt standaard Level 2 autonoom rijden, connected navigatie, 180° achteruitrijcamera, een handsfree elektrisch te bedienen achterklep en Keyless Entry met proximity access-technologie.

JUNIOR ELETTRICA VELOCE: 240 pk!

De JUNIOR ELETTRICA VELOCE is het toonbeeld van het sportieve karakter van Alfa Romeo. Het model heeft zeer directe besturing, unieke 20-inchwielen, een sperdifferentieel, een stabilisatorstang voor én achter, extra grote spoorbreedte, sportieve met 25 mm verlaagde wielophanging en een extra krachtig remsysteem. De elektromotor in de VELOCE-uitvoering heeft een vermogen van 175 kW (240 pk) met 345 Nm aan koppel, goed voor een topsnelheid van 200 km/u en een 0-100 km/uur acceleratietijd van 6 seconden. De consumentenadviesprijs van de JUNIOR ELETTRICA VELOCE bedraagt € 48.000.

Alfa Romeo JUNIOR IBRIDA

Alfa Romeo breidt de line-up van de JUNIOR later uit met een 48V hybride variant: de JUNIOR IBRIDA. Deze motorisering is naar verwachting vanaf het derde kwartaal van 2024 te bestellen. Prijzen maakt Alfa Romeo binnenkort bekend. De JUNIOR IBRIDA heeft een 100 kW (136 pk) sterke 48V hybride aandrijflijn bestaande uit een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met variabele geometrie, een 48V lithium-ion batterij en een 21 kW sterke elektromotor, ingebouwd in de innovatieve zesversnellingsbak met dubbele koppeling. De Alfa Romeo JUNIOR IBRIDA biedt twee aandrijfopties: voorwielaandrijving en Q4-vierwielaandrijving.