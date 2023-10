Met de SP-8 heeft Ferrari vandaag zijn nieuwste model in de One-Off-serie onthuld. Hij maakt deel uit van het Special Projects-programma van het merk en is ontworpen door

Ferrari SP-8: nieuwste ‘one-off’ roadster uit Maranello op basis van F8 Spider

Met de SP-8 heeft Ferrari vandaag zijn nieuwste model in de One-Off-serie onthuld. Hij maakt deel uit van het Special Projects-programma van het merk en is ontworpen door het Ferrari Styling Centre onder leiding van Flavio Manzoni. De SP-8 is een V8-model met midden-achtermotor, op basis van de F8 Spider waarvan hij de lay-out, het chassis en de motor heeft overgenomen. De SP-8 one-off is het nieuwste lid binnen het meest exclusieve segment in het Ferrari-gamma: unieke auto’s die zijn vervaardigd volgens de specificaties van individuele klanten, waardoor ze het ultieme in Ferrari-personalisatie belichamen.

De naam van de auto vormt een ode aan de 3,9-liter V8 biturbomotor, één van de meest geprezen krachtbronnen ooit die bovendien vier jaar achtereen de prestigieuze International Engine of the Year (IEOTY) award won. Omdat de klant die de opdracht gaf voor de ontwikkeling van de SP-8 uit Taiwan komt, is het getal 8 ook belangrijk. In de Chinese cultuur staat het namelijk als geluksgetal te boek en voorspelt het traditioneel geluk en persoonlijk succes.

Het meest unieke kenmerk van de SP-8 is het feit dat hij geen dak heeft, waardoor hij in elk opzicht een volbloed tweezits roadster is. Dat design onderstreept zijn sportieve karakter, de visuele impact en de open rijbeleving. Deze configuratie vereiste een verregaande verfijning van de aerodynamica door een combinatie van CFD-simulaties, windtunneltests en circuittests om een niveau van akoestisch comfort en winddynamiek te garanderen dat vergelijkbaar is met de auto die als inspiratie diende.

Het belangrijkste stylingthema van de auto draait om de wijze waarop de volumes overgaan en in elkaar versmelten: de ongelakte voorkant van koolstofvezel loopt door tot aan de achterzijde, waardoor een tweekleurig effect ontstaat dat een krachtig contrast creëert, zowel in kleur als materialen. Door het weglaten van de inklapbare hardtop konden de designers de volledige achterzijde radicaal restylen, waardoor die meer volume kreeg, met een strakke taillelijn. Het design van de auto is verdeeld in twee delen die met elkaar zijn verbonden door een functioneel middengebied in matzwart, met daarin de luchtinlaten aan de zijkant met aparte kanalen voor de intercoolers en de motor. Het bovenste gedeelte van deze band bevat een ventilatieopening voor de motorruimte met elementen in langsrichting die verwijzen naar vergelijkbare accenten die zo typerend zijn voor Ferrari’s uit het verleden.

De voorzijde van de auto wordt gedomineerd door een imposante, gegoten aluminium grille over de volledige breedte, gemaakt uit één enkele, 3D-geprinte mal. Qua design volgt de grille hetzelfde thema, dit keer in een verticale lijn, waarbij de tussenruimte in naar buiten toe geleidelijk groter wordt om de luchtstroom beter naar de twee voorste radiatoren te kanaliseren. De creatie van deze elementen werd geoptimaliseerd door de nauwe samenwerking tussen het Ferrari Styling Center en het aerodynamicateam, dat het ontwerp van de auto maandenlang heeft aangescherpt met behulp van CFD.

Andere delen van de SP-8 die opnieuw zijn ontworpen ten opzichte van de donorauto zijn onder meer de koplampen, die speciale designs en lenzen hebben, de achterlichten die zijn afgeleid van die van de Roma met specifieke lenzen, de voorruit en de uitlaatpijpen, die dezelfde lijn volgen als die onder de 296 GTB, en de speciaal ontworpen velgen in een specifieke kleur (mat Grigio NART). Deze directionele vijfspaaks velgen zijn exclusief voor deze auto ontworpen en bieden een moderne kijk op de klassieke velgen die werden gebruikt op de Ferrari Sports Prototypes en op de legendarische F40. Een slim en herkenbaar onderdeel van hun algehele design zijn de zwaar aangezette delen en grote openingen die zijn ontworpen om ze lichter te maken.

In de auto is een belangrijke wijziging aangebracht aan de middenconsole om de F1-versnellingsbakbediening te huisvesten die sinds het debuut van de SF90 Stradale het Ferrari-gamma kenmerkt. Dit betekende dat het inmiddels iconische schakelpatroon voor deze specifieke toepassing moest worden aangepast. De interieurafwerking wordt gecompleteerd door stoelen met details in laser geëtst marineblauw Alcantara® in combinatie met gradiënteffect-bekleding en bodemstoffering in specifieke keperstof met een iriserend effect.

De matte Argento Micalizzato-kleur die speciaal voor de SP-8 is gecreëerd, past perfect bij het koolstofvezelgedeelte van de auto, dat een vergelijkbare specifieke kleur en afwerking heeft (glanzend iriserend Blu Sandstone). Zelfs de Blu Scuro Stellato-kleur die werd gebruikt om de twee carrosseriedelen met elkaar te verbinden, is speciaal ontwikkeld.

De SP-8 is vanaf de ochtend van 24 oktober te zien tijdens de Finali Mondiali Ferrari 2023 op het Mugello Circuit, tot aan het einde van het event. Daarna wordt hij van 16 november 2023 tot maart 2024 tentoongesteld in het Ferrari Museum in Maranello.