Ben jij op zoek naar een nieuw kapsel? Is het tijd voor een update van je hair look? Laat je inspireren door deze drie mannenkapsels voor winter 2023 2024.

3x Populaire mannenkapsels voor winter 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

Op het gebied van de haartrends is er deze winter heel wat gaande. Eigenlijk kun je alle kanten op. Klassieke herenkapsels zijn prima maar je kunt ook voor een moderne twist gaan. Over het algemeen gaan we wat langer haar zien en verder spelen we met proporties en volumes. Die zijn dan net weer even wat anders dan de klassieke coupe. We zochten 3x populaire mannenkapsels voor winter 2023 2024 voor je uit.

De buzz cut

3x Populaire mannenkapsels voor winter 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

We beginnen met het meest eenvoudige altijd-goed kapsel: de buzz cut. Dit soort korte snitten gaan we deze winter nog steeds volop zien en dragen. Het is het ideale wash-and-go kapsel (ook in de winter). Perfect voor mannen die van een altijd onberispelijke en cleane cut houden. Ideaal ook voor degenen die veel sporten.

De moderne mullet

3x Populaire mannenkapsels voor winter 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

Een andere hair look die ook deze winter weer heel populair is, is een vrij klassiek kapsel met een onverwacht detail: een mullet, ofwel langer haar in de nek. De mullet heeft de naam ‘ordinair’ te zijn maar dat imago is er nu wel vanaf. Een haarmatje in je nek staat tegenwoordig voor trendy en cool. Het moet wel op een bepaalde manier geknipt zijn: niet al te lang en zeker niet uitgedund zoals voorheen. Voorwaarde is ook dat de haarplukjes aan de achterkant ook van voren te zien zijn. Ze moeten dus van achter je nek vandaan komen.

Jaren ’90 kapsels

3x Populaire mannenkapsels voor winter 2023 2024 – Photo Charlotte Mesman

En verder is er nog een enorme categorie jaren ’90 kapsels die weer hoogtij dagen doormaken. De ‘Leo’ – naar het kapsel van Leonardo DiCaprio in Titanic – is inmiddels overbekend. Dit kapsel kenmerkt zich door een openvallende pony of een lange lok aan de voorkant. Met de terugkeer van de jaren ’90 is ook de middenscheiding weer van de partij. Think een wat langer klassiek kapsel met een lange bovenkant en de voorste haarlokken die in het midden openvallen zodat je een soort curtain bangs krijgt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en kies jouw nieuwe hair look voor winter 2023 2024.