De geheel nieuwe BMW X2 en de allereerste BMW iX2

De BMW X2 introduceerde het concept van de Sports Activity Coupé (SAC) in het compacte premiumsegment. Nu is het de beurt aan de tweede generatie die nog opvallender, sportiever en vooruitstrevender is. Met aanzienlijk toegenomen afmetingen en een nadrukkelijk coupésilhouet maakt het exterieur van de nieuwe BMW X2 de grote stap voorwaarts direct duidelijk. Het progressieve karakter komt ook terug in de volledig elektrische BMW iX2, evenals in een groot aantal systemen dat geautomatiseerd rijden en parkeren mogelijk maakt en in de vorm van innovatieve digitale services via het nieuwe BMW iDrive met QuickSelect en BMW Operating System 9.