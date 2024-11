Porsche complementeert productaanbod nieuwe Taycan met drie nieuwe uitvoeringen

Met een strakker design, meer vermogen, een groter bereik en verbeterde laadtijden heeft Porsche de Taycan begin dit jaar flink aangescherpt. Drie nieuwe versies voltooien nu het Taycan gamma, waarmee de elektrische sportwagen van Porsche beschikbaar is in totaal 16 verschillende uitvoeringen. Eén daarvan is de sportieve Taycan GTS, die met een piekvermogen van 515 kW (700 pk) en Launch Control leverbaar is als Sedan én Sport Turismo. Voor het eerst is de Sedan ook leverbaar als Taycan 4. Het Taycan gamma biedt nu drie carrosseriestijlen, keuze uit achter- en vierwielaandrijving en motoren van 300 kW (408 pk) tot 760 kW (1.034 pk).

De drie nieuwe uitvoeringen beschikken vanzelfsprekend over alle verbeteringen op het gebied van design, technologie en uitrusting die Porsche eerder dit jaar introduceerde op de nieuwe Taycan. De nieuwe modellen hebben meer vermogen, een groter bereik, accelereren sneller en laden in minder tijd met een grotere stabiliteit. Alle Taycan versies beschikken over een nog uitgebreidere standaarduitrusting en zijn voorzien van de nieuwste generatie van de Porsche Driver Experience.

Nieuwe editie van de Taycan GTS: sportieve alleskunner

GTS staat voor Gran Turismo Sport. Sinds de iconische Porsche 904 Carrera GTS uit 1963 genieten deze drie letters een bijzondere reputatie onder Porsche fans. Nu is er ook een variant in de Taycan modelreeks met deze legendarische lettercombinatie. Of eigenlijk twee: de nieuwe Taycan GTS is verkrijgbaar als Sedan én als Sport Turismo.

De Taycan GTS biedt indrukwekkende prestaties, met 515 kW (700 pk) aan overboost-vermogen bij gebruik van de Launch Control – 75 kW meer dan voorheen. Dankzij de push-to-pass-functie in het Sport Chrono Pakket is een boost van 70 kW gedurende 10 seconden beschikbaar. Bij lage snelheden levert deze push-to-pass het koppel op het niveau van Launch Control, voor extra sportieve prestaties. Net als bij de Taycan Turbo GT wordt die extra kracht weergegeven via een countdown-timer en dynamische animaties in het instrumentenpaneel.

De Taycan GTS Sedan en Taycan GTS Sport Turismo sprinten in slechts 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u, 0,4 seconde sneller dan hun voorgangers. De Sedan bereikt 200 km/u in 10,4 seconden, een winst van 1,6 seconde. Het rijbereik is verbeterd tot maximaal 628 kilometer* (WLTP). Voor extra beleving heeft de GTS een uniek geluidsprofiel, vergelijkbaar met de Taycan Turbo S, wat hem onderscheidt van andere modellen.

De talrijke zwarte of antracietgrijze details aan de buitenkant zijn typerend voor een GTS. Nieuw bij de Taycan GTS ten opzichte van zijn voorganger zijn de Sport Design voor- en -achterspoiler met hoogglans zwart accenten. Ook de steunen van de buitenspiegels zijn in hoogglans zwart gespoten. De standaard 20 inch Taycan Turbo Aero wielen en de optionele 21 inch RS Spyder Design wielen zijn op de GTS daarentegen exclusief in antracietgrijs uitgevoerd.

Veel materialen in het interieur zijn overgenomen van de Taycan Turbo GT modellen. Zo worden de Taycan GTS modellen standaard geleverd met uitgebreide toepassingen in sportief Race-Tex en elementen in zwart leer. Ook inbegrepen zijn de Adaptieve sportstoelen (elektrisch 18-voudig verstelbaar) met memory pakket, het multifunctionele GT-sportstuurwiel met modus-schakelaar en stuurwielverwarming alsmede het Sport Chrono Pakket, inclusief de push-to-pass-functie en track-modus. Het multifunctionele GT-sportstuurwiel, bekend van de Taycan Turbo GT modellen, is op verzoek ook verkrijgbaar in zwart Race-Tex. Het stuur bevat twee modus-schakelaars en peddels voor de push-to-pass-functie en voor energieterugwinning. Naast Karmijnrood is het optionele GTS interieurpakket nu ook beschikbaar in Slate Grey Neo. Een Taycan GTS logo siert het instrumentenpaneel, de vermogensmeter en de startanimatie. Het BOSE® Surround Sound System is standaard.

Het GTS chassis en de optionele achterasbesturing zorgen voor een extra sportief randje. Standaard zijn adaptieve luchtvering met PASM en Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) inbegrepen. Het onderstelsysteem Porsche Active Ride met GTS afstemming, dat bij dynamisch rijden zorgt voor optimale wielbelasting en in het dagelijks verkeer extra comfort biedt, is tegen meerprijs leverbaar.

Nieuwe Taycan 4: efficiënte range-kampioen onder de vierwielaangedreven versies

Voor klanten die de efficiëntie van de Taycan Sedan willen combineren met vierwielaandrijving, biedt Porsche nu naast de bestaande Cross Turismo een Sedan op basis van de Taycan 4. Qua vermogen komt deze nieuwe Taycan 4 overeen met de Taycan met achterwielaandrijving: afhankelijk van de gekozen standaard Performance Batterij of de optionele Performance Battery Plus resulteert dit in een overboost-vermogen van maximaal 300 kW (408 pk) of 320 kW (435 pk) bij gebruik van Launch Control.

Het bereik is ook afhankelijk van het type batterij. Met een Performance Batterij komt de Taycan 4 maximaal 559 kilometer* (WLTP) ver. Met de optionele Performance Battery Plus is dat zelfs maximaal 643 kilometer* (WLTP). Dit maakt de twee versies de onbetwiste range-kampioenen onder de vierwielaangedreven modellen, met slechts zo’n 35 kilometer minder bereik dan de vergelijkbare Taycan modellen.

Met een elektromotor op zowel de voor- als achteras biedt de Taycan 4 meer rijstabiliteit en meer tractie dan de Taycan met achterwielaandrijving. Dit komt tot uiting in de acceleratiewaarden: de Taycan 4 doet er 4,6 seconden over om van 0 naar 100 km/u te accelereren. Ondanks de extra 80 kilogram is hij twee tienden van een seconde sneller dan de achterwielaangedreven variant. Gedurende de modelcyclus heeft Porsche de vierwielaandrijving al verder geoptimaliseerd voor meer efficiëntie, wat uiteraard ook de nieuwe Taycan 4 ten goede komt. Dit betekent dat de voorste elektromotor wordt losgekoppeld wanneer tractie, rijgedrag en rijstabiliteit dit toelaten. Bij versnellen of energieterugwinning schakelt hij binnen milliseconden weer in wanneer dat nodig is.

Uiterlijk omvat de uitgebreide standaarduitrusting onder andere 19 inch Taycan Aero wielen, zwarte remklauwen en matrix LED-koplampen. Daarnaast zijn Porsche Traction Management (PTM) en adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM) standaard. In het interieur zijn comfortstoelen voorin (8-voudig elektrisch verstelbaar), zwarte gedeeltelijk lederen bekleding, accentpakket zilver, een lederen multifunctioneel sportstuurwiel, zilverkleurig geborstelde aluminium dorpelbeschermers en het Sound Package Plus standaard. De gedeeltelijk lederen bekleding is ook beschikbaar in leisteengrijs en in een tweekleurige versie in zwart/kalkbeige. Tevens zijn alle Taycan modellen vanaf heden leverbaar in Pale Blue Metallic, Purple Sky Metallic en Slate Grey Neo.

De nieuwe Porsche Taycan 4 Sedan, Taycan GTS Sedan en Taycan GTS Sport Turismo zijn per direct te bestellen bij de acht Nederlandse Porsche Centra. Begin 2025 starten de eerste leveringen.