Toyota kondigt high-performance GR Supra A90 Final Edition aan

Toyota lanceert een nieuwe, ultieme ‘limited edition’ van de iconische GR Supra. Deze coupé was het eerste model dat werd ontwikkeld door Toyota GAZOO Racing (TGR), de organisatie achter alle autosportactiviteiten van Toyota. Een volbloed sportwagen, die dankzij zijn formaat en technische lay-out – motor voorin, achterwielaandrijving – de ‘ideale configuratie’ vormt voor optimale rijeigenschappen.

Als blijk van dank aan alle liefhebbers van de huidige Supra en om stil te staan bij de wereldwijde race-activiteiten met het model, heeft TGR op basis van de huidige generatie de ultieme limited edition ontwikkeld: de GR Supra ‘A90 Final Edition’. Deze speciale versie is op tal van onderdelen opgewaardeerd, met onder meer 70 kW (95 pk) extra vermogen en 70 Nm meer koppel – voor een totaal van 320 kW (435 pk) en 570 Nm –, opvallende aerodynamische updates, een uit de racerij afkomstig onderstel van KW en wielen met een grotere diameter.

Autosport

Hoewel de A90 Final Edition voor de huidige GR Supra het einde van de productie inluidt, blijft TGR de auto verder doorontwikkelen voor deelname in de autosport.

Motor voorin en achterwielaandrijving

Sinds de introductie van de eerste generatie – de Celica Supra – in 1978, heeft de Toyota Supra vele autoliefhebbers verleidt met zijn voorin geplaatste zescilinderlijnmotor en achterwielaandrijving. Deze technische lay-out is sindsdien altijd behouden gebleven. De verschillende generaties van de Supra hebben hun eigenaars zowel op de openbare weg als op het circuit in vervoering gebracht.

Master Driver Morizo

Aangemoedigd door de sterke wens van Chairman Akio Toyoda, ook bekend als ‘Master Driver Morizo’, keerde de Supra in 2019 na een afwezigheid van 17 jaar terug op de markt. Voorafgaand aan de onthulling van de auto, zei Chairman Toyoda: “Om ‘master driver’ te kunnen worden, heb ik vroeger talloze uren met een oude Supra op de Nürburgring gereden. De Supra is als een oude vriend die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Terwijl andere fabrikanten vlak voor de officiële introducties de laatste verbeteringen doorvoerden aan hun prachtige prototypen, reed ik met een oude Supra die niet langer in productie was. Ook al had Toyota geen plannen om een nieuwe Supra te ontwikkelen, bij mij leefde – net als bij heel veel andere diehard Supra-liefhebbers – de droom dat het toch een keer zou gaan gebeuren. De GR Supra is ontstaan uit uitvoerige tests op de Nürburgring, en ik kan heel eerlijk zeggen dat de auto heel veel rijplezier biedt en dat hij beter is dan al zijn voorgangers.”

Tweede motor

Sinds zijn lancering in 2019, is de huidige Supra steeds verder doorontwikkeld. Na een jaar verscheen de nieuwe 2,0-liter turbomotor naast de bestaande 3,0-liter zescilinderlijnmotor met turbo. Dankzij de dynamische voordelen van de kleinere, lichtere krachtbron, voldeed deze versie nog altijd aan alle puur sportieve kwaliteiten die van de GR Supra werden verwacht.

Handgeschakelde zesversnellingsbak

In 2022 introduceerde Toyota een intelligente handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT) in Europa, die speciaal was ontwikkeld voor de bestuurder die kan genieten van de controle over perfect getimede schakelacties. Samen met een nieuwe koppeling, werd de nieuwe transmissie speciaal ontwikkeld en afgestemd op de vermogensontwikkeling en koppelopbouw van de drielitermotor. Om de prestaties van de auto nog verder te verbeteren, voerde TGR tevens verbeteringen door aan het remsysteem en onderstel.

GR Supra A90 Final Edition

Toyota GAZOO Racing demonstreert zijn in de autosport opgedane technologische knowhow met de creatie van de GR Supra A90 Final Edition. Het resultaat is een unieke, zeer compleet uitgevoerde high-performance GR Supra die in lijn met de natuurlijke evolutie van de modelreeks nog verder werd verbeterd.

Deze ultieme versie van de GR Supra vindt zijn inspiratie in alle activiteiten met het model in verschillende takken van de autosport, zoals driftcompetities, langeafstandsraces en de Amerikaanse NASCAR, evenals de successen van klantenteams in diverse kampioenschappen met de GR Supra GT4.

300 exemplaren

De GR Supra A90 Final Edition wordt aangedreven door de drielitermotor, in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak. De auto biedt de bestuurder een opwindende mix van vermogen, rijeigenschappen en precisie. Tal van modificaties resulteren in toegenomen sensaties. Het productieaantal bedraagt 300 exemplaren.

Meer vermogen

Updates aan de krachtbron brengen het vermogen van 340 pk (250 kW) naar 435 pk (320 kW), terwijl het koppel van 500 Nm toeneemt tot 570 Nm. Dit leidt direct tot een snellere acceleratie en reactie. De topsnelheid van 270 km/h ligt bovendien 20 km/h hoger dan bij de standaard GR Supra, wat het resultaat is van diverse aanpassingen aan het inlaattraject, de toepassing van een katalysator met een lage tegendruk en een aangepaste motorsturing.

Verstelbaar onderstel

Dankzij een reeks verbeteringen aan het onderstel kan de bestuurder van de A90 Final Edition de prestaties in bochten naar nog grotere hoogten stuwen. De vering en schokdemping van onderstelspecialist KW – dat ook onderdelen levert voor de GR Supra GT4 racewagen – hebben voor aanpassingen aan de wegligging een verstelbare dempingskracht met 16 rebound- en 12 compressietrappen. Ter verbetering van het bochtgedrag is de wielvlucht (camber) van zowel de voor- als achterwielen aangepast. De auto bouwt daarmee meer grip op, terwijl optimalisatie van het actieve differentieel onderstuur verder tegengaat.

Directer sturen

Door verbeteringen aan de elektrische stuurbekrachtiging, die exclusief zijn doorgevoerd voor de A90 Final Edition, heeft de besturing een nog directere karakteristiek. Het vertrouwenwekkende en nauwkeurige contactgevoel die de bestuurder met het wegdek ervaart, is verder geoptimaliseerd door toepassing van versterkingen aan de carrosserie, zoals een veerpootbrug in de bagageruimte, een van de GR Supra GT4 afkomstige aluminium beugel in het achterste subframe en dikkere stabilisatorstangen.

Bredere banden

Banden met 10 mm meer breedte zorgen voor meer grip en een betere bochtstabiliteit, terwijl de lichtgewicht 19-inch voor- en 20-inch achterwielen – waarin het TGR-logo is gegraveerd – de geprezen rijeigenschappen van de GR Supra naar een nog hoger niveau tillen. Bij het verkennen van de grensverleggende prestaties geven de griprijke Michelin Pilot Sport Cup 2 banden de bestuurder extra vertrouwen.

Verbeterde remmen

Ook de remmen zijn verbeterd, door toepassing van 19-inch Brembo-schijven en remblokken met een hoge frictiecoëfficiënt aan de voorzijde. De geperforeerde ‘zwevende’ remschijven aan de voor- en achterzijde staan garant voor een uitstekende remkracht onder alle omstandigheden. Doordat de remslangen met rvs zijn omvlochten, zetten ze tijdens het remmen niet uit. De drukverliezen worden zo tot een minimum beperkt en dat maximaliseert de efficiëntie van het versterkte remsysteem.

Presteren onder extreme omstandigheden

Voor behoud van de piekprestaties onder extreme omstandigheden, is in de carterpan van de motor een slingerschot geplaatst. Dit gaat een ongelijke oliedistributie bij hoge G-krachten tegen. Een versterkte koelventilator, een sub-radiator en grotere koelribben op het differentieelhuis zorgen voor een verbeterde koeling.

Aerodynamische onderdelen

Behalve de unieke matzwarte carrosseriekleur, springt de A90 Final Edition meteen in het oog door een aantal opvallende aerodynamische elementen. Deze zijn het resultaat van uitgebreide windtunneltests die, met alle expertise op het gebied van autosport en ervaringen met de GR Supra GT4, zijn uitgevoerd door Toyota GAZOO Racing Europe (TGR-E). De op de racerij geïnspireerde koolstofvezel voorspoiler, luchtgeleiders op de buitenste hoeken van de voorbumper en centrale spoilerlip worden gecombineerd met de koolstofvezel ‘zwanenhals’-achterspoiler van de GR Supra GT4. Dit totaalpakket draagt bij aan een betere aerodynamische balans tussen de voor- en achterzijde, meer neerwaartse druk en een geoptimaliseerde luchtgeleiding, waardoor het wegcontact en de rijdynamiek verder zijn verbeterd. In de nieuwe koolstofvezel luchthapper in de motorkap is een element geïntegreerd dat voor extra koeling uitneembaar is. Voor een nog krachtiger motorgeluid heeft de A90 Final Edition een titanium uitlaatdemper van Akrapovič, die is afgeleid van de GR Supra GT4.

Exclusief interieur

De op de bestuurder gefocuste cockpit is voorzien van RECARO Podium CF kuipstoelen, die zijn afgewerkt met rode elementen en kussens van Alcantara®. Ook bij hoge G-krachten staan de kuipstoelen garant voor een optimale zithouding en hoogstaand comfort. Rode veiligheidsgordels, exclusieve dorpellijsten van koolstofvezel en de afwerking met Alcantara® – inclusief het stuurwiel – onderstrepen de exclusiviteit van deze limited edition.

Vanaf 2025

De productie van de GR Supra A90 Final Edition start in 2025. Meer details worden op een later moment bekendgemaakt.