Lotus onthult de Theory 1: de toekomst van intelligente performance

Lotus lanceert de Theory 1, een concept car waarmee het merk vooruitblikt op de intelligente performance-modellen van de toekomst.

De Theory 1 is ontworpen volgens The Lotus Theory, de nieuwe designfilosofie van het merk die bepalend is voor alle toekomstige modellen en een combinatie vormt van de elementen Digital, Natural en Analogue (DNA):

‘Digital vertegenwoordigt een overweldigende, intelligente en intuïtieve beleving

‘Natural symboliseert een emotioneel en verbindend design, waarbij de mens centraal staat

‘Analogue’ representeert Lotus’ continue vooruitgang op het gebied van performance engineering.

Door deze speerpunten te combineren met Lotus’ nieuwste innovaties op het gebied van design en technologie, heeft het merk de rijbeleving en de prestaties naar een nog hoger niveau getild. De Theory 1 is om de bestuurder heen gebouwd en past zich – voor de ultieme rijbeleving – geheel aan op diens wensen en eisen.

Het ultieme rijhulpsysteem, voorzien van LOTUSWEAR™

Lotus heeft een compleet nieuw, gepatenteerd systeem ontwikkeld met de naam LOTUSWEAR™. Het geavanceerde systeem biedt elke inzittende van een Lotus een gepersonaliseerde rijbeleving voor een nog intenser contactgevoel met de auto en de weg. Dit wordt bereikt dankzij een zacht en lichtgewicht robotisch textiel, waarmee de auto communiceert met de inzittenden en een meer intuïtieve en comfortabele rijervaring biedt. Opblaasbare delen in de stoelen en het stuur reageren in realtime en zorgen voor meer ondersteuning, grip en subtiele aanwijzingen via gepersonaliseerde haptische feedback.

Pulsen links en rechts in het stuur, op het moment dat insturen dient te beginnen

De vijf rijprogramma’s Range, Tour, Sport, Individual en Track, waarbij het systeem zich continu aanpast aan de omstandigheden en de daarmee de efficiëntie, prestaties en het comfort verbeteren, voor een maximale rijbeleving.

Enkele voorbeelden:

Deze technologie is ontwikkeld in samenwerking met MotorSkins, een startup die zich heeft gespecialiseerd in draagbare textiel voorzien van digitale en actieve (robotica)mogelijkheden.

LOTUSWEAR™ bestaat verder uit rasterstructuur hoofdsteunen die zijn vervaardigd door 3D-print technologiebedrijf Carbon. Door efficiënt materiaalgebruik hebben de hoofdsteunen een zo laag mogelijk gewicht. Tegelijkertijd bieden ze optimaal comfort.

Voor een ongeëvenaarde geluidsbeleving zijn de hoofdsteunen onderdeel van een bijzonder audiosysteem dat is ontwikkeld in samenwerking met KEF. Het systeem biedt elke inzittende een geheel naar eigen smaak in te stellen geluidsbeleving die wordt versterkt door de subwoofer achter de bestuurdersstoel. De inzittenden kunnen:

De ‘snelheidsgeluiden’ versterken, voor nog meer spanning en luisterplezier.

Gebruikmaken van demping van het omgevingsgeluid, wanneer extra concentratie gewenst is of om de geluidsbeleving in de auto te versterken.

Het entertainment naar een hoger niveau tillen, dankzij de uitstekende en overweldigende geluidskwaliteit.

Geïntegreerde OLED-technologie, waarmee niet alleen de inzittenden uitvoerig worden geïnformeerd over een groot aantal functies, maar ook andere weggebruikers en voetgangers

Lotus’ geïntegreerde 360-graden L4-hardware voor autonome rijfuncties, met 4 LiDARs, 6 HD-camera’s en een reeks lange- en korte-afstandsradars en ultrasone radars die een bereik hebben van 360 graden (5x). Over een bereik van 200 meter worden obstakels in alle richtingen rond de auto gescand, zelfs bij weinig licht of slecht weer.

Door toepassing van Binaural Audio-technologie is voor elk oor een optimale kanaalscheiding van het geluid mogelijk waardoor de inzittenden het gevoel krijgen in het midden van een studio te zitten.

Onderdeel van het gepatenteerde rijsysteem is de LOTUSWEAR™ Technology Line, een functionele technologie-‘strip’ binnen en buiten de auto die dient als communicatiemiddel. Het systeem bestaat uit:

De LOTUSWEAR™ Technology Line is gebaseerd op het krachtige NVIDIA DRIVE-platform, dat redundante en diverse realtime sensorverwerking mogelijk maakt met biljoenen bewerkingen per seconde. Met deze geavanceerde technologie kan Lotus niet alleen de veiligheid verhogen, maar vooral ook met adaptieve parameters een optimale rijdynamiek garanderen.

De LOTUSWEAR™ Technology Line is een eerbetoon aan de puur functionele ‘strip’ van de Lotus Esprit. Het is een doorontwikkeling van de technologie die wordt geleverd in de Eletre en Emeya. Door de technologie te groeperen in een enkele lijn door de gehele auto, kon het design zo minimalistisch en harmonieus mogelijk blijven – een progressieve expressie van het technologische DNA van Lotus.

Een nieuwe maatstaf voor User Experience.

Om een ongekende gebruikerservaring te creëren, integreert de Theory 1 projecties, schermen en haptische features naadloos met het nieuwe ontwerpmanifest van Lotus. De interface biedt Lotus-rijders snel en eenvoudig informatie via:

Interactieve analoge elementen en notificatie via het robotische textiel van MotorSkins.

Een digitaal informatiesysteem voor de bestuurder, waarin intelligent omgevingslicht, LED’s en laserlicht worden gecombineerd met reflectie in de voorruit, bijvoorbeeld bij de detectie van obstakels of instructies voor het remmen, sturen enzovoorts.

Twee laserlichten op de buitenste hoeken van het dashboard ter indicatie van bochten, die samenwerken met het robotische textiel op de stoelen.

LED’s op de onderstelmodules, die met groene en rode signalen aangeven of – afhankelijk van de situatie – moet worden afgeremd of kan worden geaccelereerd.

Functionele 2D-graphics op het stuurwiel, ERMD’s en head-up display verstrekken de belangrijkste data. Door een minimum aantal fonts en grafische elementen toe te passen, is het geheel zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Functionele 3D-graphics, waarbij puntjes afhankelijk van de snelheid, vertraging, stuur-input en het geactiveerde rijprogramma veranderen in lijnen die in lengte, kleur en richting variëren – een eerbetoon aan de Arte Programmata-beweging uit de jaren ‘60.

De nieuwe User Experience biedt de bestuurder een panoramisch overzicht met een minimum aan afleiding, zodat de ogen op de weg gericht kunnen blijven.

Een neusstuk met diffuser en deflectors die de luchtweerstand verlagen, terwijl een air-curtain wordt gecreëerd om de luchtwervelingen achter de auto te verminderen. Hiervoor vormden de Formule 1-auto’s van Lotus de inspiratiebron.

Een voorgevormde ondervloer, die lucht via NACA-sleuven richting het koelsysteem geleidt en voorzien is van uitgangen die een luchtstroom creëren om separatie te reduceren en meer neerwaartse druk genereren.

Sidepods die zijn ontworpen om de turbulentie achter de auto te isoleren en deze verder naar achteren te geleiden.

Een holistische benadering van het design, met minimaal gebruik van materialen

In de huidige modellen van Lotus worden zo’n 100 verschillende A-surface materialen toegepast. Met het oog op een duurzame toekomst en circulaire economie heeft Lotus nu een auto ontwikkeld waarin zo min mogelijk verschillende materialen worden gebruikt. Het resultaat is ‘Challenge of 10’. Hiermee wil Lotus de auto-industrie een duwtje in de rug geven, en laten zien wat Lotus’ nieuwe leidraad is op het gebied van innovatie en nieuwe materialen.

In de Theory 1 worden dan ook slechts tien verschillende A-surface materialen gebruikt, met kenmerkende eigenschappen als een lange levensduur, een laag gewicht, een samenstelling uit gerecyclede materialen en de mogelijkheid om te worden hergebruikt. Voorbeelden van deze materialen zijn glasvezel op cellulosebasis, gerecyclede versnipperde koolstofvezel, titanium, gerecycled glas, gerecycled polyester, gerecycled rubber, elastomerisch polyurethaan, transparant polycarbonaat, thermoplastisch polyurethaan en gerecycled aluminium.

Met ‘Challenge of 10’ onderstreept Lotus zijn streven naar minimalisme, als verwijzing naar de eenvoudige, lichtgewicht constructies van de modellen uit het verleden. Deze filosofie is ook van toepassing op het LOTUSWEAR™ systeem met robotisch textiel en de 3D-geprinte rasterstructuur voor de hoofdsteunen.

Voor de ontwikkeling van een toonaangevend laserlichtsysteem, voor zowel het interieur als het exterieur, is Lotus een samenwerking met elektronicafabrikant Kyocera aangegaan. Dit heeft geresulteerd in veilige en krachtige verlichting, met kleine en lichte componenten. In het ‘Next Generation’ laserlichtsysteem hebben de laserdraden voor de dagrijverlichting een diameter van nog geen millimeter, terwijl het dimlicht en grootlicht werken met lenzen van 7 x 35 mm.

Aan de hand van de basisprincipes van Lotus’ design-DNA wil het merk de prestaties van zijn modellen naar een niveau tillen dat op gelijke voet staat met de basisprincipes van de Formule 1… voor Lotus geen onbekend terrein. Het merk wil auto’s aanbieden die toegankelijker zijn, door het design en de technologie te vereenvoudigen om ze voor iedereen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Verbetering van dynamische prestaties, rijeigenschappen en snelheid

Met de Theory 1 vergroot Lotus zijn impact op het gebied van engineering, door een elektrische auto te bouwen die exceptionele prestaties levert en de bestuurder het vertrouwen geeft om zoveel mogelijk plezier en spanning te voelen. Dit is haalbaar dankzij geavanceerde actieve en passieve aerodynamische elementen, zoals het koelsysteem, de actieve achterspoiler en de passieve diffuser. In combinatie met het lage zwaartepunt wordt een ongekende stabiliteit bereikt en kan het gewicht van de auto verder omlaag worden gebracht.

In de Theory 1 is het koelsysteem een integraal onderdeel van de geavanceerde aerodynamica, die werd ontwikkeld met een verbetering van de efficiëntie in het achterhoofd. Het pakket omvat:

Met de revolutionaire Lotus Type 49 Formule 1-racewagen als inspiratiebron hebben de motor en het accupakket van de Theory 1 een dragende functie gekregen, en verwerken ze direct de krachten van de wielophanging. Het is een eenvoudige en gewichtsbesparende constructie, aangezien een subframe immers niet noodzakelijk is. De achterspoiler is eveneens direct aan de motor en het onderstel bevestigd, zodat de neerwaartse druk direct op de montagepunten van de wielophanging en op de banden werkt. Op die manier worden verliezen en frontale opwaartse druk tegengegaan. De achterwielophanging is een compacte pullrod-constructie, waarmee een lager zwaartepunt wordt gerealiseerd.

Ultieme dynamische architectuur staat garant voor de beste rijbeleving

Lotus heeft een gepatenteerd deursysteem voor sportwagens ontwikkeld, met portieren die naar achteren open schuiven. Ze bieden de inzittenden een gemakkelijke instap, en de Theory 1 neemt ook met de portieren geopend maar weinig ruimte in beslag. Zo kan de bestuurder ook op een krappe parkeerplaats gemakkelijk in- en uitstappen. Bij vergelijkbare sportwagens is dit doorgaans een hele uitdaging.

De Theory 1 is een driepersoons sportwagen, met de bestuurder in het midden en schuin daarachter twee stoelen voor de passagiers. Geïnspireerd op de Formule 1 biedt de centrale zitpositie een uitstekend overzicht en zijn alle bedieningselementen gemakkelijk bereikbaar.

Ook vanbinnen is de auto rond het menselijk lichaam gevormd, waarbij de stoelen een integraal onderdeel zijn van de structuur. Alles past zich aan op het lichaam van de inzittenden. Het stuur en de pedalen bewegen richting de bestuurder. De auto beschikt daarnaast over steer-by-wire systeem, dat garant staat voor stuurprecisie en controle in elke bocht. De overbrenging, snelheid en het gevoel van de besturing kunnen worden aangepast, zodat precisie en een optimaal contactgevoel niet in de weg hoeven te staan van comfort.

De ultieme rijervaring, powered by Lotus DNA

De Theory 1 staat op Pirelli P ZERO ELECT™ banden, die zijn ontwikkeld voor een lage rolweerstand en een tot 10 procent grotere actieradius mogelijk maken. Daarnaast bieden ze een enorme tractie, zodat het hoge koppel van de elektrische auto goed op het asfalt kan worden overgebracht. Lotus was het eerste merk dat de P ZERO ELECT™ banden onder zijn modellen monteerde, waaronder de Eletre en Emeya.

De speciaal voor de Theory 1 op maat gemaakte Pirelli-banden behoren tot de P Zero-familie, Pirelli’s Ultra High-Performance (UHP)-bandenreeks. Ze zijn specifiek ontwikkeld om de prestaties te maximaliseren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verkleinen. De banden bevatten Pirelli’s meest geavanceerde set technologieën die zijn ontwikkeld om een elektrische auto maximaal te laten presteren.

De Theory 1 beschikt over het nieuwste advanced-performance remsysteem van AP Racing. De langdurige samenwerking met deze leverancier gaat terug naar de Type 49 uit 1967, tegenwoordig levert AP Racing de remsystemen van de Evija, Eletre en Emeya. De Theory 1 beschikt over een lichtgewicht high-performance remsysteem met carbon-keramische remschijven en asymmetrische near-net monoblock remklauwen van gesmeed aluminium.