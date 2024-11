Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO viert 110 jaar Italiaanse luxe

De Maserati GranTurismo is zoveel meer dan een auto: het is een icoon, een levensstijl die de geest van het merk perfect belichaamt, een model dat sportieve prestaties kan combineren met comfort en luxe op lange afstanden. Tegelijkertijd is het ook een model voor de toekomst, met voor het eerst in de historie van Maserati een 100% elektrische aandrijflijn, in de Folgore-versie.

Diezelfde GranTurismo Folgore staat nu ook aan de basis van de speciale ‘110 ANNIVERSARIO’ serie, die wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van even zoveel exemplaren als het merk Maserati jong is. Erfgoed en innovatie komen zo samen om exclusieve inhoud te geven aan een speciale serie die is ontworpen op basis van het Fuoriserie personalisatieprogramma.

Deze limited edition is verkrijgbaar in twee configuraties van elk 55 exemplaren: de eerste in de kleur Rame Folgore, de tweede in het exclusieve Blu Inchiostro. Beide editions zijn voorzien van speciale afwerkingen, speciale velgen met zwarte en koperen accenten, en interieurs in denim of zwart Econyl, met bijpassende stiksels in koper of blauw.

Nog zo’n uniek element van deze gelimiteerde serie is het logo dat exclusief voor dit 110-jarige jubileum is ontworpen. De Drietand, gevolgd door de cijfers ‘110’, bevindt zich op de C-stijl en vertegenwoordigt de dynamiek en het innovatievermogen van het merk in zijn 110-jarige historie. Datzelfde logo komt ook terug op een andere auto die van groot belang is voor Maserati: de elektrische Tipo Folgore. Deze Formule E-auto neemt op 7 december in São Paulo (Brazilië) deel aan de eerste race van seizoen 11 van het ABB FIA Formule E Wereldkampioenschap. De monoposto gaat het circuit op in de nieuwe blauw-roségouden kleurstelling, inclusief het 110-logo naast de cockpit.

De GranTurismo 110 ANNIVERSARIO beleeft op zaterdag 30 november zijn debuut als onderdeel van een exclusieve Trident Experience-programma. Tijdens dit tweedaagse evenement viert Maserati het jubileum samen met gasten en zijn meest gepassioneerde klanten. De gelimiteerde serie, in de configuraties Rame Folgore en Blu Inchiostro, staat op zaterdag 30 november in de spotlights bij de opening van de festiviteiten, en wordt onthuld in Maserati’s showroom aan de Viale Ciro Menotti in Modena. Daar worden de gasten ondergedompeld in ruim een eeuw aan historie en de moderne identiteit van het merk.