Dit zijn de nieuwste tegel trends voor badkamers in 2025

In 2025 gaan we een verschuiving zien in badkamertrends richting meer duurzaamheid, warmte en individualiteit. Deze ontwikkelingen weerspiegelen een verlangen naar persoonlijke twist in je interieur, in dit geval je badkamer, en een terugkeer naar natuurlijke elementen. Tegels, de ruggengraat van je badkamer, staan centraal met innovatieve trends. We vertellen je meer over de sfeer, kleuren, materialen en formaten die we in de nieuwste tegel trends voor badkamers in 2025 tegenkomen en geven je praktische tips om de perfecte badkamertegels voor jouw badkamer te kiezen.

De sfeer

De rode lijn in de tegel trends voor badkamers is een harmonieuze mix van functionaliteit en rust. Badkamers worden steeds meer gezien als toevluchtsoorden, ruimtes waar je tot rust komt en de batterijen oplaadt. Denk aan een spa-achtige sfeer maar dan wel met een vleugje persoonlijkheid. Zachte, organische vormen en rustgevende paletten domineren, maar volgens de nieuwste trends vul je ze aan met onverwachte elementen die jouw persoonlijkheid en smaak weerspiegelen.

Kleuren

De kleurentrends voor de badkamertegels in 2025 zijn geïnspireerd door de natuur en een vleugje nostalgie. Warme, aardse tinten zoals terracotta, beige en zachte groenen vervangen de koele tonen die eerder populair waren. Deze kleuren creëren een rustgevende en uitnodigende sfeer. Dit is wat de klok slaat:

Neutrale aardetinten: tinten zoals warm beige, taupe en zacht grijs blijven de boventoon voeren en bieden een tijdloze basis die doet denken aan natuursteen of hout. Deze tinten creëren een geaarde, vredige sfeer.

Gewaagd groen en blauw: bosgroen, salie en diep oceaanblauw worden steeds populairder en brengen een organisch buitengevoel in huis. Deze kleuren passen prachtig bij natuurlijk licht en versterken de luchtige sfeer van de badkamer.

Pastels: roze, mint en licht lavendel maken een comeback, vaak in matte afwerkingen. Deze zachte tinten flirten met vintage sferen maar houden het toch fris en modern.

Monochroom: zwart, antraciet en helder wit blijven basiskleuren voor wie houdt van een strakke, eigentijdse look. Vooral zwarte tegels zijn trendy omdat ze diepte en verfijning toevoegen.

Marmerachtige elegantie: marmerachtige tegels in crèmewit, zand en grijstinten zijn terug van weggeweest en bieden een luxueuze, maar toch toegankelijke sfeer die perfect is voor de luxe, maar toch leefbare ontwerpen van 2025.

Deze kleuren moeten niet alleen bijdragen aan het decor van je badkamer, ze zetten ook de emotionele toon, waarbij neutrale kleuren tot rust brengen en gedurfdere tinten stimuleren.

Materialen

De materialen die in de badkamertegels van 2025 worden gebruikt, tonen een fascinerende mix van geavanceerde technologie en klassiek vakmanschap:

Keramiek en porselein: dit blijven de favoriete keuzes vanwege hun duurzaamheid, waterbestendigheid en veelzijdigheid. Vooruitgang in printtechnologie betekent dat ze nu natuurlijke materialen zoals hout, beton en steen met een indrukwekkend realisme nabootsen.

Tegels met houtlook: keramisch parket is een opvallende trend en biedt de warmte van hout zonder het onderhoud. Deze tegels zijn verkrijgbaar in tinten van licht eiken tot donker walnoot en brengen gezelligheid op badkamervloeren.

Natuursteen: authentiek marmer, travertijn en leisteen worden steeds populairder bij mensen die op zoek zijn naar een hoogwaardige, organische uitstraling. Hun unieke adering en texturen voegen karakter toe, maar vragen wel meer onderhoud.

Beton en betonlook: industrieel geïnspireerde betonlook tegels in gedempte grijstinten en tinten zijn perfect voor minimalistische badkamers en geven een rauw, stedelijk tintje.

Mozaïek (mozaïektegels): kleine, ingewikkelde mozaïektegels – vaak van glas, keramiek of gemengde materialen – zijn trendy voor accentmuren of douchecabines en voegen een speels of luxueus tintje toe, afhankelijk van de afwerking.

Duurzaamheid is ook een belangrijke factor: fabrikanten maken steeds meer gebruik van gerecyclede materialen en milieuvriendelijke productiemethoden.

Afmetingen

Large-format tegels blijven populair vanwege hun vermogen om een naadloze en moderne uitstraling te creëren. Ze verminderen het aantal voeglijnen, wat zorgt voor een rustige en uniforme look. Maar de tegel trends voor badkamers in 2025 bieden ook andere mogelijkheden. Formaten en vormen worden aangepast aan verschillende badkamerindelingen en ontwerpvisies:

Tegels van groot formaat: platen van 60×120 cm of groter domineren vloeren en muren, waarbij voegen tot een minimum worden beperkt voor een naadloze, ruimtelijke look. Ze zijn ideaal voor moderne, open badkamers.

Kleinschalige mozaïeken: zeshoeken, visschubben en kleine vierkantjes (denk aan 5×5 cm) duiken op als kenmerkende elementen en voegen textuur en beweging toe aan anders eenvoudige ontwerpen.

Langwerpige rechthoeken: tegels in formaten zoals 30×60 cm of 20×100 cm worden in visgraat- of verticale patronen gelegd, waardoor de ruimte langer en dynamischer wordt.

Organische vormen: golvende randen, schulpranddesigns en onregelmatige veelhoeken zijn in opkomst als speelse alternatieven voor traditionele vierkanten en rechthoeken en verzachten de lijnen van de badkamer.

Tegelstroken: smalle, langwerpige stroken – vaak in contrasterende kleuren – worden gebruikt om monochrome tegels te creëren.

Tips voor het kiezen van de juiste tegels