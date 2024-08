Maserati GranCabrio Folgore Tignanello

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Tignanello wijn, één van de meest invloedrijke rode wijnen die zijn tijd ver vooruit was, heeft Maserati een Fuoriserie-versie gemaakt van zijn nieuwste model, de GranCabrio Folgore, de nieuwe 100% elektrische cabriolet van het merk uit Modena. De tailormade auto, die exclusief is gemaakt voor Marchesi Antinori, wordt op 14 juli geveild in Californië tijdens het Festival Napa Valley’s Arts for All Gala. Dit is één van de meest toonaangevende liefdadigheidsevenementen voor de kunsten in de VS.

Om de 110e verjaardag van het merk met de drietand luister bij te zetten, werkt Maserati samen met Marchesi Antinori. Deze wijnmaker kan bogen op een familiegeschiedenis van meer dan 600 jaar, die al 26 generaties lang wordt doorgegeven. Met zijn innovatieve werkwijze en sterke verbondenheid met de eeuwenoude traditie die het Italiaanse wijnhuis tot één van de beste bedrijven ter wereld heeft gemaakt, weerspiegelen de producten van Marchesi Antinori en de Tignanello wijn het gevoel en de passie die altijd kenmerkend zijn geweest voor de geest van Maserati. De Italiaanse fabrikant wordt van oudsher gedreven door het verlangen om voor de troepen uit te lopen en een trendsetter te zijn.

Als inspiratiebron voor deze auto diende de wijngaard van het bedrijf. De omgeving van waaruit beide fabrikanten opereren, voegt veel waarde toe aan hun eindproducten: van de kelder, de magische plek waar de wijn wordt gemaakt, tot het specifieke Tignanello-etiket, dat al een halve eeuw onveranderd is en nog steeds zeer herkenbaar is, net als de meest iconische creaties van het merk met de drietand.

Om een auto te creëren die de kenmerken en waarden van Marchesi Antinori en Tignanello belichaamt, heeft Maserati onderzoek gedaan naar het unieke karakter van de geschiedenis van deze wijn. Op basis daarvan heeft het merk een eerbetoon gebracht aan de Florentijnse wijnmakersfamilie met behulp van de kleuren, innovatieve materialen en verfijnde ambachtelijke details die van de GranCabrio Folgore Tignanello een auto maken die op indrukwekkende wijze een ode brengt aan de prestigieuze wijngaard van Tignanello en aan de 50-jarige geschiedenis van deze wijn.

Uiterlijk is de GranCabrio Folgore Tignanello gehuld in een carrosseriekleur die speciaal voor deze uitvoering is ontwikkeld. De Terra di Tignanello-lak is een kastanjekleur die is geïnspireerd op de bodem van de wijngaard, aangevuld met een koperkleurig bordeauxrood dat doet denken aan de rode tinten van de karakteristieke wijnvaten van Tignanello. Het heeft een rijke, metaalachtige kleur die is geïnspireerd op het landgoed en de sfeer van de wijnmakerij. De velgen en remklauwen zijn respectievelijk mat en hoogglans zwart van kleur terwijl de logo’s koperkleurig zijn, met het Maserati-logo in hoogglans koper op een glanzende achtergrond. De stof van de softtop is in de kleur zwart uitgevoerd.

Maar de meest romantische details zijn te vinden in het interieur, dat verwijst naar de kenmerken van Tignanello en de geschiedenis van beide fabrikanten luister bijzet met een combinatie van traditie, innovatie en vakmanschap. De stoelen zijn bekleed met leder dat is afgewerkt met een geribbeld vlechtwerk van meerdere materialen in de kleuren zilvergrijs en bordeauxrood. Dit vlechtwerk is gemaakt van Vegea, een innovatief materiaal dat afkomstig is uit de wijngaarden. Het doet denken aan het patroon van de rijen wijnstokken op de heuvel van Tignanello, gemarkeerd door de Albarese rotsen in hun midden. De stof ziet eruit en voelt aan als leder en wordt voor het eerst toegepast in een auto van Maserati.

Dit wordt aangevuld met sierdelen van donker bruyèrehout met laserbehandeling – dat herinnert aan de opdruk die in de eikenhouten vaten is gebrand – met teksten die verwijzen naar de creatie van Tignanello. Op de hoofdsteunen combineert elegant stikselwerk het drietand-logo van Maserati met één van de kenmerken van Tignanello: de zon, al lange tijd een opvallend kenmerk op het etiket van de fles. Hetzelfde symbool is gelaserd op de middentunnel, samen met de jaartallen 1971-2021: deze verwijzen naar het eerste en huidige oogstjaar van Tignanello.