Een van de snelst opkomende supermodellen van de nieuwe generatie is Alix Bouthors, een Frans model dat oorspronkelijk uit Lyon komt, maar tegenwoordig Parisienne is

Alix Bouthors, Frankrijk’s nieuwe supermodel @ Paris Fashion Week FW24/25 – Photo ADVERSUS

Wie zich dagelijks met de modewereld bezighoudt, weet dat het hoog tijd werd voor een nieuwe generatie supermodellen. Mooie modellen natuurlijk, maar vooral modern, trendy, origineel. De tijd van perfecte Barbie-achtige supermodellen is voorbij, maar ook de tijd van supermodellen die alleen beroemd werden vanwege hun imperfecties. Alles verandert, vooral in de modewereld waar trends elkaar in een duizelingwekkend tempo opvolgen en ontwerpers vaak alle kanten opschieten om maar de aandacht te trekken. Dat geldt ook als we het over modellen hebben.

Een van de snelst opkomende supermodellen van de nieuwe generatie is Alix Bouthors, een Frans model dat oorspronkelijk uit Lyon komt, maar tegenwoordig Parisienne is. Alix belichaamt deze nieuwe modellentrend volledig: mooi, modern, inderdaad heel modern met haar ‘bad boy’ kapsel, twee enorme groene ogen in een gezicht met vrijwel perfecte gelaatstrekken. Als we de trefwoorden die de huidige trend weerspiegelen zouden invoeren in een AI-programma voor het genereren van beelden, dan weten we zeker dat het beeld van Alix eruit zou komen.

Om je een idee te geven van haar niveau zijn hier een aantal (en de lijst is zeker niet compleet) merken die voor haar image hebben gekozen: Chanel, Max Mara, Louis Vuitton, Miu Miu, Stella McCartney, Valentino, Hermès. Loewe, Rabanne, Chloe, Saint Laurent, Tod’s Prada, Fendi… moeten we nog doorgaan?

We komen Alix vaak tegen tijdens modeweken aan het einde van shows en als ze zich niet meteen naar de volgende show hoeft te haasten, is ze altijd erg vriendelijk tegen fotografen. De foto’s die we publiceren zijn gemaakt tijdens Paris Fashion Week in maart 2024.

We vroegen Alix om wat vragen te beantwoorden voor een kort interview zodat we haar beter konden leren kennen en haar aan onze lezers konden voorstellen. Dit is wat ze ons vertelde.

Hoe ben je gescout/hoe ben je begonnen?

Ik ben gescout op instagram door mijn mother agent, de beste die er is @lowhyckb, van @apparence_agency en mijn eerste show was Miu miu in de Dolomieten toen het nog werd gefilmd vanwege Covid! Prachtige herinneringen daar, mijn agent was erbij!

Wat zijn je hobby’s en interesses buiten de modewereld?

Ik hou van schrijven! Ik zou het heel leuk vinden om ooit iets te publiceren, als ik me daar zeker genoeg voor voel. Verder hou ik van fotografie, tekenen en videogames! Ik hou van kunst in het algemeen en ik zou willen dat ik meer kon creëren.

Op welk punt in je carrière voel je je nu?

Ik voel dat ik op een goede plek ben. Ik ben eigenlijk verbaasd dat ik zo ver ben gekomen. Soms is het nog steeds moeilijk te begrijpen waarom dit voor mij werkt, weet je? Er zijn zoveel mooie meiden haha. Ik voel me erg gevleid en heb geluk om al die getalenteerde mensen om me heen te hebben. Ik hoop dat ik de kans krijg om mezelf nog meer te bewijzen!

Wat was je van plan te gaan doen in je leven, voordat ‘het modellenwerk gebeurde’ en voordat je een van de beroemdste modellen van de nieuwe generatie werd?

Ik was van plan om maatschappelijk werker te worden. Terwijl ik aan mijn schrijven werkte. Dat ben ik nog steeds van plan. Dat zijn enkele van mijn doelen in het leven en ik ben niet van plan om het door mijn vingers te laten glippen. Maar ik wil ook genieten van de kans die ik nu krijg.

