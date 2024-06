De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs: het icoon met vijf deuren

Enkele maanden na de lancering van de nieuwe 3-Deurs wordt de MINI Cooper 5-Deurs nu ook toegevoegd aan de nieuwe MINI Familie. De MINI Cooper 5-Deurs kenmerkt zich door het typische MINI Go-Kart gevoel met meer ruimte en de kenmerkende functionaliteiten. Deze maken de vijfzitter tot een uitzonderlijk fenomeen in zijn segment, samen met zijn unieke ontwerp en de allernieuwste innovatieve assistentiesystemen.

Met een lengte van 4.036 mm, een breedte van 1.744 mm en een hoogte van 1.464 mm zijn de afmetingen van de carrosserie vrijwel identiek aan die van zijn voorganger. Ook hiermee onderstreept MINI het basisidee achter elke MINI: zoveel mogelijk ruimte creëren met het beschikbare oppervlak.

In het geval van de MINI Cooper 5-Deurs betekent dit een interieur dat voldoende ruimte biedt voor vijf passagiers. In vergelijking met de nieuwe MINI Cooper 3-Deurs is de wielbasis 72mm langer en de carrosserie 172mm langer. Dit alles komt de inzittenden ten goede op het gebied van comfort en ruimte. Korte overhang, heldere oppervlakken en expressieve accenten geven de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs zijn onmiskenbare MINI uitstraling. Binnenin tillen digitale innovaties en een meeslepende gebruikerservaring het MINI-DNA naar een hoger niveau. Ook biedt de MINI Cooper 5-Deurs het Go-Kart gevoel wat MINI gebruikers gewend zijn.

De driecilinder benzinemotor van de MINI Cooper C 5-Deurs levert 115 kW/156 pk. De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs S is voorzien van een viercilinder benzinemotor met een vermogen van 150 kW/204 pk. De compacte afmetingen, korte overhang en een kleine draaicirkel van 11,4 m maken de MINI Cooper 5-Deurs tot een veelzijdig model voor in de stad.

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs combineert een charismatisch MINI ontwerp met een extra dosis functionaliteit. Met merkbaar meer binnenruimte biedt de achterbank ruimte voor drie passagiers. De 60:40 neerklapbare achterstoelen zorgen ervoor dat het volume in de bagageruimte kan groeien van 275 liter naar wel 925 liter.

De nieuwe MINI ontwerptaal.

De nieuwe MINI Cooper wordt gekenmerkt door ‘Charismatic Simplicity’. De ontwerptaal van de huidige MINI Familie presenteert traditionele waarden van het merk. De authentieke designtaal van de nieuwe modellen combineert geavanceerde technologie met de oorsprong van het merk.

Het exterieur.

Korte overhang, een kleine motorkap, een lange wielbasis en grote wielen. De proporties van de MINI Cooper 5-Deurs zijn ideaal voor gebruik in de stad. Het is een originele MINI met een hoge herkenningswaarde.

Dankzij het compacte silhouet is het model gemakkelijk en comfortabel te manoeuvreren, zelfs in een omgeving met beperkte ruimte, terwijl het tegelijkertijd comfortabele ruimte biedt voor alle inzittenden.

Ook in de nieuwe generatie wordt de voorkant gekenmerkt door de iconische ronde MINI koplampen. Samen met de achthoekige grille aan de voorkant vormen ze het karakteristieke MINI gezicht. Standaard LED-koplampen met individueel instelbare dagrijverlichting versterken het opvallende uiterlijk. De optionele lichtsignatuur is verkrijgbaar in drie versies om het karakter van de auto te benadrukken. De MINI Cooper communiceert met de bestuurder door middel van een speciale welkomst- en afscheidsanimiatie.

Gereduceerd carrosserieontwerp voor een opvallende uitstraling.

De nieuwe MINI-esthetiek wordt vanaf de achterkant voortgezet met zijn heldere oppervlakken en verzonken geïntegreerde achterlichten. De verticaal georiënteerde LED-clusters doen denken aan de klassieke MINI lampen en kunnen, net als de koplampen aan de voorkant, naar verschillende instellingen worden geschakeld.

Het verzonken ontwerp van de achterlichten geeft een moderne uitstraling aan de achterkant van de auto. Het wordt gescheiden door een doorgetrokken zwarte greep van de achterklep met opvallende modelnaamletters.

Vier uitvoeringen met individuele uitrustingsopties.

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs is verkrijgbaar in elf expressieve carrosseriekleuren. Voor het dak is er keuze uit drie contrasterende kleuren, de respectieve autokleur en het karakteristieke meerkleurige dak met een geleidelijk kleurverloop. De verschillende kleuren richten zich op verschillende voertuigkenmerken en brengen de nieuwe MINI-designtaal naar voren.

De auto kan individueel worden uitgerust met vier verschillende MINI Trims. De Essential Trim, die standaard wordt geleverd, benadrukt het minimalistische totaalbeeld. Ook worden bepaalde functionele onderdelen, zoals het logo in Vibrant Silver, benadrukt. Vanaf de Classic Trim is het dak verkrijgbaar in zwart, wit of het Multitone dak met zijn unieke kleurverloop. Het contrast met de carrosseriekleur geeft de MINI Cooper een bijzonder expressieve uitstraling.

In de Favoured Trim zijn zowel het frame van de grille aan de voorkant als de specifieke designelementen in Vibrant Silver uitgevoerd, wat de individuele uitstraling versterkt.

De John Cooper Works Trim benadrukt de sportieve kant van de MINI Cooper 5-Deurs. Exclusieve designkenmerken zoals de opvallende diffusors voor en achter, de omlijsting van de radiogrille en het hoogglanzend zwarte JCW-logo verwijzen naar het motorsporterfgroed van MINI. Chili Red is exclusief verkrijgbaar voor het contrasterende dak.

De banddiameter is groter dan bij het vorige model, wat de brede uitstraling van de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs benadrukt. Aerodynamische wielontwerpen in de maten 16 t/m 18 inch bieden nog meer exterieuropties. Bij de S motorisering zijn er wielontwerpen in de maten 17 t/m 18 inch.

Het interieur.

Het interieur van de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs bevat ook de typische combinatie van nieuwe elementen, technische innovaties en verwijzingen naar de geschiedenis van het merk.

Minimalistisch en meeslepend.

Het ontwerp van de voorkant van de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs is teruggebracht tot de essentie en doet denken aan het ontwerp van de klassieke Mini. De uitvinder Alec Issigonis ontwierp voor het eerste model een interieur met een rond instrument in het midden en de karakteristieke tuimelschakelaars eronder. Deze twee elementen structureren ook de cockpit in de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs. Het minimalistische ontwerp van het interieur maakt gebruik van minder componenten, die slim zijn ontworpen volgens een hoge standaard. Achter het stuur zorgt het optionele head-up display ervoor dat alle relevante inhoud in het gezichtsveld van de bestuurder verschijnt. Hierdoor heeft het dashboard aan de bestuurderszijde geen extra instrumentenpaneel nodig.

Innovatieve materialen kenmerken de aangename sfeer in het interieur van de MINI Cooper. Een speciaal ontwikkeld breiproces wordt gebruikt om de veelzijdige, gemakkelijk te onderhouden structuur van het textiel in tweekleurig ontwerp van gerecycled polyester te creëren. De textiele oppervlakken strekken zich uit over het dashboard tot in de deurpanelen. De ventilatieopeningen hebben een bijzonder plat ontwerp. De horizontale opstelling van de ventilatieopeningen zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom in de cockpit. De richting van de ventilatie kan eenvoudig worden aangepast.

De royale ruimte en de strakke lijnen geven de cockpit een moderne en luchtige uitstraling. Dankzij het optionele glazen panoramadak is het interieur bijzonder licht. De stoelen zijn verkrijgbaar in een standaardversie en in een JCW versie. De zijpanelen van de stoelen zijn tot aan de instelknoppen bekleed met hoogwaardig stof. Drie passagiers kunnen goed achterin zitten.

Het OLED-display.

Net als het ronde instrument van het vorige model is het nieuwe centrale icoon het visuele middelpunt van het interieur. Het centrale OLED-display in de opnieuw ontworpen cockpit is dichterbij de bestuurder geplaatst, waardoor het gemakkelijker te bereiken is. Met zijn hoge resolutie zet hij een nieuwe standaard. Dankzij het MINI-besturingssysteem 9 kunnen alle voertuigfuncties intuïtief worden bediend via aanraking of spraak. Het aanraakscherm heeft een hoogwaardige glazen rand, is gegroeid tot 240 mm in diameter en de bedieningslogica doet denken aan de standaarden die bekend zijn bij smartphones.

De grafische presentatie van de inhoud richt zich op de essentie. Voertuiggerelateerde informatie wordt bovenaan weergegeven. Het onderste deel van het OLED-display biedt directe toegang tot de menu’s voor navigatie, media, telefoon en klimaatregeling. Met de homeknop wordt het scherm teruggezet naar de standaardinstellingen.

De MINI Experience Modes.

De zeven MINI Experience Modes kunnen worden geselecteerd op basis van stemming en persoonlijke voorkeur en karakteriseren de sfeer in het interieur.

Met behulp van de MINI-projector aan de achterkant van het OLED-scherm transformeren ze het dashboard in bijpassende werelden van kleur en patroon. Het samenspel van projectie, sfeerverlichting en de MINI Interaction Unit zorgt voor een unieke, projectie die zich uitstrekt tot in de portierbekleding. In de persoonlijke modus kan via de MINI-app een gepersonaliseerde afbeelding als achtergrond van het scherm worden geselecteerd. De dominante kleuren van de afbeelding worden vervolgens met een digitale kleurenkiezer op de textieloppervlakken van het dashboard aangebracht. De sfeerverlichting onder het dashboard en in de buitenspiegel heeft ook een kleurcode die bij deze projecties past.

Elke modus heeft zijn eigen aangepaste achtergronden. In de kartmodus worden het display en interieur bijvoorbeeld gedomineerd door de kenmerkende antracietgrijze en rode kleur van John Cooper Works.

Het nieuwe ontwerp van de tuimelschakelaarstrip.

Net als de iconische middenconsole is de togglebar met tuimelschakelaars net zo legendarisch als de MINI zelf. In de nieuwe generatie heb je de parkeerrem, versnellingshendelaar, start/stopknop, Experience Mode en volumeregeling allemaal binnen handbereik. Praktisch voordeel: door het verwijderen van de automaat is er meer ruimte vrijgekomen in het middenconsole, die nu naast de bekerhouders is voorzien van een groot open opbergvak. Smartphones kunnen worden opgeladen in het draadloze oplaadgebied aan de voorkant van de console en zijn altijd binnen handbereik.

Vier nieuw ontworpen MINI Trims.

Het nieuwe kleur- en materiaalconcept voor de MINI Cooper 5-Deurs is bewust minimalistisch. Er zijn hoogwaardige, milieuvriendelijke materialen gebruikt, zoals de gebreide oppervlakken van gerecycled polyester op het dashboard en de portierbekleding.

Vier nieuw ontworpen MINI Trims onderstrepen het feelgood-concept. De Essential Trim bestaat uit zwarte sportstoelen met meerkleurige stof met een patroon en een bijpassende stoffen strip op het dashboard. Een nieuwe accentkleur, Vibrant Silver, wordt gebruikt om bepaalde functionele elementen binnen en buiten te benadrukken.

Vanaf de Classic Trim wordt het standaard tweespaaks stuur vervangen door een driespaaks versie met een textielband op de positie van zes uur. Een 2D-gebreid textiel in grijs en zwart contrasteert het dashboard en de deuren met de vegan leren stoelen.

De hoogwaardige Favoured Trim met een tweekleurig pied-de-poulepatroon op het gebreide instrumentenpaneel is bijzonder expressief. De geperforeerde Vescin-sportstoelen zijn verkrijgbaar in twee kleuren met traditionele accentstiksels.

De JCW Trim interpreteert het nieuwe materiaalconcept op een sportieve manier. In combinatie met veelkleurige gebreide stof en zwart imitatieleer met rode stiksels komt het kleurenschema overeen met dat van het dashboard en de portierbekleding.

Digitale diensten.

„Hey MINI” – de nieuwe MINI Intelligent Personal Assistant.

In de nieuwe MINI Cooper Familie kunnen talloze functies worden bediend met de eerste volwaardige stemassistent van het merk. De MINI Intelligent Personal Assistant kan worden geactiveerd met de begroeting „Hey MINI” of met behulp van de push-to-talk-stuurknop. Spraakgestuurde interactie vindt plaats op het unieke ronde OLED-scherm in de vorm van een animatie van grafische elementen, typografie en een avatar. Gebruikers kunnen kiezen tussen de visualisatie van „MINI” – een gestileerde weergave van een MINI – of de virtuele Britse Buldog „Spike”. De bestuurder kan de navigatie, telefoon, entertainment en tal van voertuigfuncties eenvoudig met zijn stem bedienen.

De MINI Intelligent Personal Assistant leert voortdurend van herhaalde routes. Op basis van geografische gegevens kan het voertuig bijvoorbeeld leren om automatisch het raam te openen bij het betreden van een parkeerplaats. Dit maakt het dagelijks leven veel gemakkelijker.

Het nieuwe MINI-besturingssysteem 9.

De gebruikersinterface van MINI combineert functionele en emotionele elementen. Het ontwerp is verkleind, waardoor een zeer moderne look is ontstaan op basis van nieuwe afbeeldingen. Statische en dynamische elementen gaan op natuurlijke wijze over in de ronde vorm van de MINI Interaction Unit, volgens een duidelijke structuur. Microanimaties versterken de intuïtieve interactie tussen de bestuurder en het centrale instrument en onderstrepen zo het digitale karakter van de nieuwe MINI Familie.

Het MINI Operating System 9 is een interne ontwikkeling van de BMW Group. De bediening is intuïtief en volgt de normen die bekend zijn uit de consumentenelektronicasector.

Het startmenu bevindt zich in het midden van het scherm. De statusbalk met de menu-items Navigatie, Media, Telefoon, Alle apps en (afhankelijk van de situatie) Home bevindt zich aan de onderkant van het scherm. Favoriete functies zoals navigatiebestemmingen of radiostations kunnen onderin worden opgeslagen voor snelle toegang. Het bovenste deel van het scherm is gereserveerd voor rijgerelateerde inhoud, zoals snelheid en belangrijke informatie over de voertuigstatus. Het optionele head-up display toont de belangrijkste informatie in het gezichtsveld van de bestuurder.

In combinatie met het MINI Connected Package ondersteunt het volledige MINI-navigatiepakket de bestuurder tijdens de reis met realistische 3D-visualisatie van bochtsituaties, een weergave van de huidige verkeerssituatie, zelfs als het routegeleidingssysteem niet is geactiveerd, informatie over parkeerfaciliteiten, waaronder digitale betalingsopties en nog veel meer.

Nieuwe rijhulpsystemen maken het dagelijks leven gemakkelijker.

De nieuwe Parking Assistant Plus maakt het parkeerproces nog eenvoudiger. Dankzij 12 ultrasone sensoren en vier camera’s met surroundzicht kan het voertuig mogelijke parkeerplaatsen duidelijker identificeren en zelfs zelfstandig parkeermanoeuvres met beperkte ruimte initiëren.

Met MINI Digital Key Plus wordt de smartphone de sleutel en wordt de auto automatisch geopend. De welkome projectie van de voor- en achterlichten begint zodra de bestuurder zich op minder dan drie meter afstand bevindt; de deuren worden ontgrendeld wanneer de bestuurder zich op minder dan anderhalve meter afstand van de auto bevindt. De digitale sleutel is overdraagbaar aan verschillende gebruikers, waardoor autodelen wordt vergemakkelijkt omdat het niet langer nodig is om een autosleutel aan de andere persoon te overhandigen.

De rijervaring.

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs met benzinemotor.

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs is verkrijgbaar met een keuze uit twee efficiënte benzinemotoren. Binnen de nieuwe modelfamilie verwijst MINI naar de prestatieniveaus met de benamingen C en S. Het instapmodel is de MINI Cooper C met een driecilindermotor van 115 kW/156 pk (verbruik gecombineerd: 6,6 — 6,0 l/100 km ; CO2-uitstoot gecombineerd: 149 – 136 g/km volgens WLTP) met een koppel van 230 Nm. Hierdoor kan het voertuig in 8,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren en een topsnelheid bereiken van 225 km/u.

De MINI Cooper S heeft een viercilindermotor van 150 kW/204 pk (verbruik gecombineerd: 6,8 — 6,3 l/100 km; CO2-uitstoot gecombineerd: 152 – 141 g/km volgens de WLTP met een maximumkoppel van 300 Nm. Hij accelereert van 0 naar 100 km/u in 6,8 seconden en heeft een topsnelheid van 242 km/u.

Comfortabele en sportieve mobiliteit.

De ruime spoorbreedte en wielbasiswaarden voor het voertuigsegment vormen de basis voor het typische MINI Go-Kart gevoel. De MINI Cooper 5-Deurs is uitgerust met een vering- en dempingssysteem dat is afgestemd op een levendige bediening. In combinatie met het precieze stuurgevoel dat kenmerkend is voor MINI en krachtige remmen, garandeert dit een hoog niveau van comfort in het dagelijks leven.

Sterk voorgespannen stabilisatorlagers op de assen zorgen voor een uitgebalanceerd lichaamsgedrag tijdens dynamisch bochtenwerk en zorgen voor stuurprecisie en -nauwkeurigheid. Het resultaat is eersteklas lichaamsondersteuning gecombineerd met soepel rolcomfort.

Selectieve afstemming van de stuurinrichting en alle stabiliteitscontrolesystemen zorgen voor een uitzonderlijke ervaring in alle rijsituaties. Voor bijzonder sportief rijden is een adaptieve vering met frequentieselectief dempingssysteem beschikbaar. Dankzij de grotere bandendiameter van 625 mm ziet de MINI Cooper 5-Deurs er visueel groter uit. Tegelijkertijd worden de rijdynamiek en het rijcomfort verbeterd. Bovendien is de bandenbreedte van de optioneel verkrijgbare 17-inch en 18-inch velgen verhoogd tot 215 mm om het typische MINI-Go Kart gevoel te benadrukken. De beschikbare velgmaten variëren van 16 tot 18 inch.

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs is verkrijgbaar vanaf: € 38.490,- voor de C en vanaf € 43.990,- voor de S motorisering.