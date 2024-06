Een van de leukste gezichten en een van de snelst rijzende modellen in de modewereld van dit moment is absoluut Annie Arnander, Frans, hoogblond, een vleugje…

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

Een van de leukste gezichten en een van de snelst rijzende modellen in de modewereld van dit moment is absoluut Annie Arnander, Frans, hoogblond, een vleugje (aangename) ‘crazyness’ in haar ogen. Al een paar seizoenen lang zien we haar op de belangrijkste catwalks tijdens de modeweken (think Chanel, Lacoste, Courreges, Max Mara, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Tom Ford, Burberry, Sacai… om er maar een paar te noemen).

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

We hebben Annie vaak ontmoet en gefotografeerd na afloop van de modeshows tijdens de Parijse modeweek. Bij dit artikel vind je een aantal ‘street style’ foto’s die direct na afloop van de Chanel shows voor lente-zomer 2024 en herfst-winter 2025 zijn genomen. En dit is nog maar het begin van haar carrière.

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

Vertegenwoordigd door Select Models, werd Annie’s bliksemcarrière ‘ingewijd’ door models.com, die haar onmiddellijk uitriep tot een van de Top Nieuwkomers Lente Zomer 2024. Inmiddels is het bijna onmogelijk om alle catwalk shows, covers, reclamecampagnes waarin ze te zien is bij te houden.

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

Annie Arnander, van 0 naar 100 in een nanoseconde – Photo ADVERSUS

Dat is wat het verschil tussen een ‘normaal’ model en een supermodel maakt. Het supermodel schiet verticaal door naar de top, ze hoeft niet in kleine stapjes te groeien; het supermodel gaat in een nanoseconde van 0 naar 100, wordt ontdekt en is binnen zeer korte tijd een absolute topper. Zoals Annie dus.