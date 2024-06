De nieuwe BMW M4 CS

De BMW M4 CS vertaalt de sportieve beleving op een circuit naar zinnenprikkelende prestaties op de weg. Dit nieuw, speciale model van BMW M GmbH combineert uitrustingen die normaal gesproken te vinden zijn in high-performance modellen in de hogere middenklasse en voegt daar nog een dosis onvervalste sportieve rijbeleving aan toe. Een vermogen van 405 kW (550 pk), een nog scherpere afstelling van het onderstel en een lager gewicht, dankzij de toepassing van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP), zijn daarvoor de belangrijkste ingrediënten. De BMW M4 CS wordt vanaf juli samen met de andere BMW M4 modellen geproduceerd in de BMW Group fabriek in Dingolfing. De orderboeken voor dit gelimiteerde model openen eind mei.



De nieuwe BMW M4 CS daagt uit om het onmiskenbare M gevoel ten volle te beleven. Zijn onderscheidende karakter plaatst hem precies tussen de nieuwe BMW M4 Competition Coupé met M xDrive – compleet met de recente prestatie-, design- en uitrustingsupgrades – en de op 1.000 exemplaren gelimiteerde BMW M4 CSL. Het volbloed prestatiepotentieel van de nieuwe BMW M4 CS is het resultaat van M racegenen, die onverhuld aanwezig zijn bij het rijden op de openbare weg en volledig tot uiting komen op het circuit.



De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor in de BMW M4 CS is gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic transmissie en intelligente M xDrive vierwielaandrijving. Een directe vermogensopbouw en geoptimaliseerde tractie zorgen voor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 3,4 seconden. Bij tests op de 20,832 kilometer lange Nürburgring Nordschleife zette de nieuwe BMW M4 CS een officiële rondetijd neer van 7 minuten en 21,989 seconden.



6-cilinder-in-lijn benzinemotor, ontwikkeld voor de autosport.

De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor in de BMW M4 CS is een bijzonder krachtige versie van de speciaal voor de BMW M3 en BMW M4 modellen ontwikkelde TwinPower Turbo motor. De 3,0 litermotor is vanaf het begin ontwikkeld om te presteren op het circuit. De motor vormde ook de basis voor de BMW M4 GT3, die in 2022 direct de DTM titel op zijn naam schreef. In 2023 volgden overwinningen bij de 24-uursraces van Spa-Francorchamps en Dubai.



De krachtbron van de nieuwe BMW M4 CS profiteert daarmee ook van de jarenlange expertise van BMW M GmbH in de autosport. Het motorblok heeft een extreem sterk carter, dat is ontworpen om een zeer hoge verbrandingsdruk te weerstaan. De lichtgewicht, gesmede krukas heeft een hoge torsiestijfheid, wat sterk bijdraagt aan de snelle vermogensopbouw en het hoogtoerige karakter van de motor. De speciale coating van de eveneens gewicht besparende cilindervoeringen zorgt voor minder weerstand. De cilinderkop heeft een 3D-geprinte kern. Dit productieproces maakt het mogelijk om de koelkanalen een optimale lay-out te geven, wat bij een conventioneel gietproces niet kan. Net als het koelsysteem is ook de olietoevoer afgestemd op de specifieke uitdagingen bij gebruik op het circuit, zoals constant hoge toerentallen en een extreme laterale acceleratie.



Perfect afgestemde prestaties, kenmerkend geluid.

Racetechnologie vormt de basis voor het uitzonderlijke prestatiepotentieel van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor. Het maximale vermogen van de BMW M4 CS bedraagt 405 kW (550 pk), een toename van 15 kW (20 pk) ten opzichte van de BMW M4 Competition Coupé met xDrive. Dat is te danken aan de herziene M TwinPower Turbo technologie. De belangrijkste aanpassing is een verhoogde turbodruk van de twee mono-scroll turbocompressoren naar 2,1 bar en enkele aanpassingen aan het motormanagement.



De upgrades zorgen ook voor een heel specifieke vertaling van het bekende M karakter, met een directe vermogensopbouw die blijft doorgaan tot in de hoogste toerentallen. De motor van de nieuwe BMW M4 CS levert zijn maximale koppel van 650 Nm al vanaf 2.750 t/min en tot 5.950 t/min. Het maximale vermogen is beschikbaar bij 6.250 t/min en het rode gebied begint bij 7.200 t/min. Modelspecifieke motorsteunen met verbeterde demping dragen bij aan de actieve respons. De veel vastere verbinding tussen de motor en de carrosserie van de BMW maakt mogelijk om het vermogen bijzonder direct over te brengen op de aandrijflijn.



Het direct beschikbare vermogen en het hoogtoerige karakter van de motor zorgen voor indrukwekkende prestaties. De nieuwe BMW M4 CS accelereert van 0 naar 100 seconden in slechts 3,4 seconden, terwijl van 0 naar 200 km/u slechts 11,1 seconden vergt. De tussensprint van 80 naar 120 km/h is in 2,6 seconden afgerond in de vierde versnelling en in 3,3 seconden in de vijfde versnelling. De topsnelheid van deze speciale editie – die standaard is voorzien van het M Driver’s Pack – is elektronisch begrensd op 302 km/h.



De prestaties worden begeleid door een emotionele soundtrack, afkomstig van het dubbele uitlaatsysteem met elektronisch bediende kleppen, een gewicht besparende titanium einddemper en in goed M gebruik dubbele uitlaateindpijpen in matzwart. De akoestiek van de motor past zich aan op de via het M Setup menu geselecteerde instellingen. In SPORT en SPORT+ modus klinkt de motor onmiskenbaar als die van een sportauto. Zeker bij het schakelen en bijbehorende toerentalverschillen komt dit optimaal tot zijn recht.



8-traps M Steptronic transmissie, M xDrive en actief M differentieel voor indrukwekkende prestaties.

Het vermogen van de BMW M4 CS wordt op alle vier de wielen overgebracht via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. Deze is te bedienen via de M specifieke schakelhendel op de middenconsole of met de schakelpaddles van carbon aan het stuurwiel. Met de Drivelogic knop, geïntegreerd in de schakelhendel, is het karakter van de transmissie aan te passen: op comfort gericht, op sportieve prestaties of specifiek voor gebruik op een circuit.



Het vermogen van de motor wordt via de M xDrive vierwielaandrijving op de weg overgebracht. Deze intelligente vierwielaandrijving maakt gebruik van een elektronisch aangestuurde meerplaatskoppeling in de tussenbak, zodat het vermogen vloeiend over de voor- en achterwielen wordt verdeeld. Zo biedt de BMW M4 CS onder alle omstandigheden maximale grip, dynamiek en stabiliteit. De olietoevoer van de koppeling is geoptimaliseerd, zodat de vierwielaandrijving ook tijdens een intensieve circuitsessie optimaal blijft werken.



Het M xDrive systeem legt de nadruk op aandrijving van de achterwielen. De samenwerking met het Active M Sperdifferentieel – dat eveneens naar wens instelbaar is – draagt bij aan het kenmerkende M gevoel bij het accelereren of in snelle bochten. Bovendien omvat het M Setup menu de 4WD Sport modus, waarbij in verhouding nog meer vermogen op de achterwielen wordt overgebracht. Er is ook een 2WD modus met volledige achterwielaandrijving. Het DSC (Dynamic Stability Control) is bovendien volledig uit te schakelen. Zo krijgen ervaren bestuurders een nog intensere rijbeleving.



Modelspecifieke onderstelafstemming.

De ondersteltechnologie van de nieuwe BMW M4 CS is nauwkeurig afgestemd op de prestaties van de motor, het algehele voertuigconcept en de gewichtsverdeling. De specifieke instellingen voor de wielvlucht, dempers, hulpveren en stabilisatorstangen zorgen voor een optimale stuurprecisie en een nauwkeurige verwerking van de zijwaartse G-krachten in bochten.



De elektronisch aangestuurde dempers van het adaptieve M onderstel van de nieuwe BMW M4 CS hebben eveneens een specifieke afstemming, net als de variabele elektromechanische M Servotronic stuurbekrachtiging en het remsysteem. De instellingen voor het DSC en M Dynamic Mode zijn doelgericht afgestemd op de specifieke vereisten van rijden op een circuit. M Dynamic Mode geeft extra ruimte om de dynamische grenzen van de BMW op te zoeken, doordat het DSC later ingrijpt. Bij een extreem sportieve rijstijl zorgt de hierdoor ontstane wielslip voor een nog betere vermogensoverdracht en extra zekerheid.



Standaard exclusieve gesmede lichtmetalen wielen en circuitbanden.

De BMW M4 CS is standaard voorzien van M Compound-schijfremmen, met de remklauwen naar keuze uitgevoerd in rood of zwart. Optioneel zijn M Carbon-keramische remschijven met remklauwen in rood of mat goud. Eveneens standaard zijn gesmede lichtmetalen M wielen in exclusieve V-spaakstyling – leverbaar met remklauwen in Gold Bronze of mat zwart.



De lichtmetalen wielen (19-inch voor en 20-inch achter) zijn standaard voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2 banden (optioneel: Michelin Pilot Sport Cup 2 R). Met uitstekende grip en stabiliteit zorgen ze voor een nauwkeurige besturing en optimale tractie. De banden hebben de maat 275/35 ZR19 voor en 285/30 ZR20 achter. Klanten die hun BMW M4 CS vooral gebruiken op de openbare weg, kunnen als optie zonder meerprijs kiezen voor high-performance banden in dezelfde maat.



Intensieve toepassing van lichtgewicht design met veel CFRP.

Vele gewicht besparende maatregelen spelen een grote rol voor de prestaties en het exclusieve karakter van de nieuwe BMW M4 CS. Het gebruik van componenten van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) is daarbij van groot belang. Het carbondak is een goed voorbeeld: het lage gewicht brengt het zwaartepunt van de BMW dichter bij het wegdek en verbetert daarmee de wendbaarheid en dynamiek. De motorkap, frontsplitter, voorste luchtinlaten, buitenspiegelkappen, achterdiffusor en Gurney achterspoiler zijn eveneens gemaakt van dit lichtgewicht, hightech materiaal.



Het principe van intelligent, lichtgewicht design is ook duidelijk te zien in het interieur. De middenconsole, schakelpaddles aan het stuurwiel en verschillende interieurelementen zijn gemaakt van CFRP. M Carbon kuipstoelen, met een lichtgewicht constructie met CFRP in de structurele elementen van de zitting en rugleuning, zijn standaard. Ook de opvallende uitsparingen in de wangen en onder de hoofdsteun besparen gewicht. Daarnaast is het uitlaatsysteem van de nieuwe BMW M4 CS meer dan vier kilogram lichter dankzij de toepassing van een titanium einddemper. Alles bij elkaar resulteert dat in een meer dan 20 kilogram lager gewicht ten opzichte van de BMW M4 Competition Coupé met M xDrive.



Optionele M veerpootbrug voor maximale torsiestijfheid.

Optioneel leverbaar voor de BMW M4 CS is een – eveneens lichtgewicht – M veerpootbrug die de torsiestijfheid en daarmee de handling in bochten naar een nog hoger niveau tilt. De gegoten aluminium elementen die de voorste veerpoten met elkaar verbinden hebben een gewicht besparende geometrie die nauwkeurig is afgestemd op de krachten die onder verschillende rijsituaties optreden.



Exclusieve designkenmerken beloven spannende prestaties.

De BMW M4 CS maakt zijn scherpere karakter direct kenbaar, dankzij verschillende individuele designkenmerken. De nieuwe BMW Individual speciale carrosseriekleuren Riviera Blue en Frozen Isle of Man Green metallic zijn exclusief voor deze nieuwste speciale editie van BMW M GmbH. Oppervlakken in zichtbaar carbon voor het dak en delen van de motorkap tonen de kenmerkende structuur van het materiaal, net als de frontsplitter, de voorste luchtinlaten, de M buitenspiegelkappen, de achterspoiler en delen van de achterbumper. Samen met zwarte dorpelverbreders en M kieuwen vormen de CFRP elementen een opvallend contrast met de nieuwe carrosseriekleuren. De nieuwe BMW M4 CS is ook te bestellen in de carrosseriekleuren M Brooklyn Grau en Saphirschwarz metallic.



De BMW nierengrille zonder omlijsting heeft een geminimaliseerde uitstraling die doet denken aan raceauto’s. Specifiek voor dit model is de grille voorzien van rode contourlijnen en een ‘M4 CS’ logo op de bovenste van de twee horizontale spijlen. Zowel dit logo als dat op de achterklep zijn uitgevoerd in zwart met een rode rand.



Opvallende koplampen brengen de voorzijde van de nieuwe BMW M4 CS tot leven. De Adaptieve LED koplampen stralen geel licht uit in plaats van wit, zowel tijdens de Welcome Light enscenering als bij ingeschakeld dim- of grootlicht – een duidelijke verwijzing naar de succesvolle GT raceauto’s. De achterlichten van de BMW M4 CS maken een intens statement in het donker. Ze hebben een krachtige uitstraling en de Laserlight-technologie is herkenbaar aan de glasvezelbundels, die worden verlicht door een laserdiode. Het resultaat is een nadrukkelijk 3D effect. Deze technologie was voor het eerst te zien bij de op 1.000 exemplaren gelimiteerde BMW M4 CSL en zorgt nu ook voor een exclusieve aanblik voor de BMW M4 CS



Race ambiance in de cockpit: M Carbon kuipstoelen met exclusieve designkenmerken.

In de puristische cockpit van de BMW M4 CS wordt de race ambiance gecombineerd met comfortabele uitrustingen voor dagelijks gebruik – inclusief hoogwaardige materialen en exclusieve designelementen. Het standaard met Alcantara beklede M Sportstuurwiel in 3-spaak styling met afgeplatte onderkant biedt een perfecte combinatie van goede grip voor dynamisch sturen en comfort voor langere reizen. De rode 12-uursmarkering en de CFRP schakelpaddles zorgen voor een authentieke autosport beleving. De standaard M Carbon kuipstoelen met modelspecifiek design dragen daar verder aan bij, maar bieden ook uitzonderlijk comfort op langere afstanden. Ze zijn elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en voorzien van geïntegreerde hoofdsteunen en modelaanduiding.



De M Carbon kuipstoelen van de BMW M4 CS zijn bekleed met Merino leder en voorzien van een exclusief design in zwart/rood met contrasterende stiksels. Deze kleurcombinatie is doorgetrokken in het gehele interieur. Beide portieren en de zijpanelen achterin zijn bekleed met zwart leder. Rode ‘CS’ opschriften op de middenconsole, M veiligheidsgordels met contrasterend stiksel in de BMW M GmbH kleuren, hemelbekleding in Anthrazit, Carbon Fibre interieurlijsten en instaplijsten met ‘M4 CS’ opschrift dragen bij aan de exclusieve ambiance in deze BMW.



BMW Curved Display met M specifieke weergaven en nieuw BMW iDrive.

De nieuwste versie van het BMW iDrive weergave- en bedieningssysteem op basis van BMW Operating System 8.5 zorgt voor intuïtieve bediening van talrijke functies en digitale services. Het BMW Curved Display is voorzien van M specifieke weergaven en is naar de bestuurder gericht. Het volledig digitale scherm bestaat uit een 12,3-inch instrumentarium achter het stuurwiel en een centraal bedieningsdisplay met een diagonaal van 14,9 inch. De vertrouwde M Shift Lights verschijnen bovenaan het instrumentarium, terwijl onderaan informatie wordt getoond over het DSC, M xDrive en tractiecontrole. Speciale widgets met informatie over de huidige voertuiginstellingen, bandenspanning en -temperatuur zijn naar wens toe te voegen aan het home-scherm van het centrale display.



Het verbeterde BMW iDrive omvat ook de BMW Intelligent Personal Assistant, met een nadruk op bediening via aanraking en spraak. Naast de M specifieke weergave is het systeem nu ook voorzien van een nieuwe manier om de automatische klimaatcontrole te bedienen. De temperatuur- en ventilatie-instellingen en de stoelverwarming zijn te bedienen met aanraking via een menu-optie onderaan het centrale display of met een spraakcommando.



Standaard Setup knop voor voertuiginstellingen, M Drive Professional met M Drift Analyser en M Laptimer.

De M specifieke Setup knop op de middenconsole biedt directe toegang tot de instellingsmogelijkheden voor motor, onderstel, besturing, remsysteem en M xDrive. Twee individuele instellingsvarianten zijn permanent op te slaan, samen met de favoriete instellingen voor het motorgeluid, het DSC, de automatische Start-/Stopfunctie en de karakteristiek van de 8-traps M Steptronic transmissie. Deze opgeslagen instellingen zijn op te roepen met een van de twee M toetsen op het stuurwiel.



Eveneens standaard voor de nieuwe BMW M4 CS is M Drive Professional. Dit omvat voor het circuit geoptimaliseerde functies zoals de M Drift Analyser, die gecontroleerde drifts registreert en evalueert, en de M Laptimer, die gedetailleerde data geeft over afgelegde rondes op het circuit. Sportieve bestuurders kunnen hun prestaties met anderen delen. Ook is er M Traction control, dat in tien standen ingrijpt voor perfect en nauwkeurig geregisseerde rijdynamiek.



De M Mode toets op de middenconsole is eveneens onderdeel van het M Drive Professional pakket. Met deze schakelaar zijn zowel de bestuurdersassistentiesystemen als de weergaven van het instrumentarium en Head-Up Display aan te passen. Naast de instellingen ROAD en SPORT biedt de BMW M4 CS ook een TRACK modus die speciaal is ontwikkeld voor gebruik op circuits.



Topklasse opties voor nog meer rijplezier en -comfort.

Het standaard BMW Live Cockpit Professional omvat het BMW Head-Up Display met M specifieke weergave, het op cloud gegevens gebaseerde BMW Maps navigatiesysteem, smartphone integratie, telefonie met draadloos opladen en een WiFi interface. De BMW Drive Recorder is optioneel leverbaar.



De nieuwe BMW M4 CS biedt daarnaast comfortuitrustingen en bestuurderassistentiesystemen, met een duidelijke focus op onvervalst rijplezier. Comfort Access, een alarmsysteem, automatische klimaatcontrole, het Harman Kardon Surround Sound System, Park Distance Control, Parking Assistant, Front Collision Warning, Lane Departure Warning en Speed Limit Info behoren allemaal tot de standaarduitrusting. Automatische bediening van de achterklep en Driving Assistant zijn optioneel leverbaar.