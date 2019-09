Verzorging van de gezichtshuid

Allereerst is het van belang dat je je huid goed schoonhoudt. Dit doe je door je huid dagelijks te reinigen. Was je gezicht daarom ’s morgens en ’s avonds…

Steeds meer mannen verzorgen zichzelf beter. Dat een man van de 21ste eeuw aandacht aan zijn uiterlijk besteedt, is helemaal niet ongewoon. Denk bijvoorbeeld aan een man die onder de zonnebank gaat. Hoeveel mannen doen dat tegenwoordig niet? Dit terwijl men het zo een kleine tien jaar geleden nog vreemd vond als een man even ging ‘bijbruinen’.

De markt voor de cosmetica voor de man is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en dan hebben we het niet eens over het ‘clandestiene’ gebruik van producten uit het badkamerkastje van zussen, vriendinnen en moeders.

Omdat de huid van de man anders dan die van de vrouw en de man bovendien andere eisen stelt aan cosmetica (de producten voor de man moeten efficiënt, maar ook simpel en snel zijn), hebben verschillende cosmeticahuizen speciaal voor de man ontwikkelde beautyproducten ontwikkeld.

In vergelijking met de huid van de vrouw

is de huid van de man gevoeliger door het scheren

is de huid van de man in het algemeen dikker (gemiddeld 16%)

heeft de huid van de man een betere doorbloeding en verbruikt daardoor meer zuurstof

is de huid van de man minder compact (25%)

droogt de huid van de man sneller uit

is de huid van de man vetter en is daardoor vatbaarder voor mee-eters (comedonen)

is de huid van de man vooral rond het oog droger waardoor de man sneller een vermoeidere blik heeft

heeft de huid van de man een zuurdere PH-waarde.

Kortom komt het erop neer dat de huid van de man sterker is maar tegelijkertijd bijna iedere dag wordt blootgesteld aan het scheren waardoor de huid verzwakt. Verder blijkt uit deze opsomming dat het beter is om een speciaal voor de man bedoeld product te gebruiken dan om uit het potje van je vriendin of vrouw te ‘snoepen’.

Hoe ziet een goede huidverzorging er nu uit?

Goed reinigen Allereerst is het van belang dat je je huid goed schoonhoudt. Dit doe je door je huid dagelijks te reinigen. Was je gezicht daarom ’s morgens en ’s avonds met een speciaal reinigingsproduct. Hierdoor voorkom je pukkeltjes en mee-eters en krijgt je huid een gezonde tint. Staat scheren ’s morgens op het programma, was dan eerst je huid grondig voordat je gaat scheren. Draai deze volgorde niet om. Hoe schoner de huid als je scheert, hoe minder kans op kleine ontstekingen.

Gebruik een vochtinbrengende crème Onze huid staat de hele dag bloot aan allerlei invloeden van buitenaf: zon, wind, kou, airconditioning. Daarom is het van belang dat wij onze huid goed beschermen. Een goede hydraterende dagcrème, zeker als je boven de 30 bent, is van groot belang. Breng daarom iedere dag, na het reinigen van je huid, een vochtinbrengende crème aan. Kies een hydraterende crème die bij je huid past. Heb je last van een vette huid, gebruik dan bijvoorbeeld een talgregulerende crème. Je zult zien dat je behalve minder last van pukkeltjes ook minder last van glim zult hebben.

Oogcrème Het blijkt al uit de karakteristieken die wij hierboven hebben opgesomd: bij de man is de huid rond de ogen uiterst kwetsbaar. Begin daarom al vroeg, vanaf je 25ste, met een oogcrème. Breng de oogcrème ’s avonds voor het slapen gaan aan. Je zult zien dat na verloop van tijd kleine lijntjes verdwijnen, de huid een gezondere kleur krijgt en je er minder vermoeid uitziet.

Nachtcrème Anders dan je zou denken, is een dagcrème belangrijker dan een nachtcrème. Overdag heeft je huid heel wat te voorduren. ’s Nachts, tijdens het slapen, herstelt de huid zich. Wil je je huid een handje helpen dan is een voedende crème op zijn plaats. Een voedende crème is op jonge leeftijd niet noodzakelijk maar kan bijvoorbeeld verlichting geven als je last hebt van een trekkerige huid.

Scrubben Verder is het belangrijk dat je je gezichtshuid regelmatig scrubt. Met een grondige scrubbeurt verwijder je dode huidcellen, activeert je de bloedsdoorloop en krijgt je huid weer een gezonde tint. Eén keer per week is voldoende. Met name tijdens de seizoenswisselingen, bijvoorbeeld na de zomer, is het van belang je huid een goede scrub te geven. De dode huidcellen die zich in de loop van de zomer hebben opgehoopt, worden verwijderd. De huid kan nu weer ademen en voedingsstoffen uit de crèmes worden weer goed opgenomen. Denk eraan dat je je huid na een scrub goed hydrateert. Maar ook ’s winters mag de huid niet worden verwaarloosd. Als je je huid ’s winters goed behandelt, zul je daar ’s zomers zeker profijt van hebben. De huid is beter beschermd tegen de zon en er zullen minder snel bruine pigmentvlekken ontstaan.

